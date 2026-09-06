Acusan descuido de animales en zoológico de Aragón

Visitantes del Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón expresaron su preocupación por el estado de salud y las condiciones en las que se encuentran diversos ejemplares que habitan en el recinto.

En respuesta, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) afirmó que los animales están en buenas condiciones y reciben monitoreo médico permanente.

En un recorrido realizado por el lugar, usuarios consultados destacaron que observaron a los animales apáticos, poco visibles en sus exhibidores y con señales de descuido físico.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) afirmó que los animales están en buenas condiciones. Jonás López

“Hay muy poquitos y la mayoría están en mal estado, se ven como tristes, los hábitats también están muy descuidados y creo que antes estaba peor. Hay un chimpancé que está muy flaquito y peloncito, de ahí en fuera, realmente todos se ven en mal estado”, consideró Carolina Medina, una de las visitantes.

Vecinos y asistentes recurrentes también notaron un deterioro paulatino en el espacio.

“Yo veo muy mal el zoológico, según esto hubo una mejora y no, los animales se ven en mal estado, muy mal comidos, se ven en muy mal estado”, declaró José Hernández, habitante de la zona de Aragón desde hace 40 años.

QUEJAS PREVIAS

La inquietud ciudadana ocurre luego de que la organización PETA Latino denunciara la condición “preocupante” de varias especies en el Centro de Conservación de Chapultepec, hecho que motivó a personas como Ilse Montoya a acudir a San Juan de Aragón.

Me habían comentado eso que en el zoológico de Chapultepec estaban en malas condiciones los animalitos y por eso decidimos venir a este.”

Visitantes consultados destacaron que observaron a los animales apáticos. Jonás López

Ante los señalamientos, la Sedema aclaró mediante una ficha informativa que los ejemplares reciben atención veterinaria periódica acorde con su especie, edad y diagnóstico médico, señalando que la apariencia de algunos animales responde a que se encuentran en etapa geriátrica o bajo tratamiento.

“Como ocurre también en otras especies, incluido el ser humano, el envejecimiento puede provocar cambios físicos naturales, como pérdida parcial de pelaje o disminución de masa muscular, los cuales no constituyen, por sí mismos, indicadores de abandono, desnutrición o maltrato”, precisó la dependencia en una ficha informativa.

La Sedema señaló que los cuidados que se brinda a los animales, incluso, les permiten alcanzar edades avanzadas.

“La atención especializada, el monitoreo permanente y los programas de bienestar implementados permiten que numerosos ejemplares alcancen edades avanzadas e incluso superen la expectativa de vida registrada para su especie bajo cuidado profesional”, subrayó.