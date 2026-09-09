Frentes Políticos / 9 de septiembre de 2026

1. Adiós efectivo. La presidenta Claudia Sheinbaum prepara un cambio que toca la vida cotidiana y también la economía formal, pues la Ley de Economía Digital buscará reducir el uso de efectivo y establecer tiempos específicos para avanzar en esa transición. El paquete económico 2027 incluirá, además, una estrategia de facilidades para micro y pequeñas empresas. Edgar Amador, titular de Hacienda, explicará los detalles ante el Congreso. Menos efectivo significa más trazabilidad, pero exige alternativas sencillas, seguras y accesibles. Modernizar la economía no es sólo dejar de pagar con billetes; es hacer que lo digital funcione para todos.

2. Lo fueron… El senador Enrique Inzunza, acusado por Estados Unidos —junto con nueve funcionarios más— por presuntos nexos con el narcotráfico, anunció que se iba de Morena, pero terminó ocurriendo al revés, Morena lo sacó de su bancada en el Senado. El sinaloense hizo pública su decisión el 26 de agosto, pero no presentó el oficio correspondiente ante la Mesa Directiva para formalizar su salida. Pequeño olvido. La bancada guinda tomó nota del anuncio y actuó en consecuencia. Inzunza quería ser independiente por decisión propia; terminó siéndolo porque Morena le hizo el trámite. En política no se perdona a quienes se bajan del barco.

3. Sin eco. Se ha dicho en reiteradas ocasiones, el diputado Gerardo Fernández Noroña puede hacer ruido en redes sociales, cuestionar, protestar, irse o volver, pero eso no significa que tenga peso en las decisiones del Senado. Higinio Martínez lo dejó claro al restarle importancia a su inconformidad y descartar una ruptura en Morena. La elección de la Mesa Directiva avanzó con 116 votos y el Senado siguió su marcha, mientras Fernández Noroña digería el desplante. En redes puede haber tormenta; en el Senado ni siquiera salpicó. En tiempos en que la presidenta Claudia Sheinbaum pide unidad, a Noroña le sobra reflector. Lo que le falta es influencia.

4. Patriotismo al pie de la letra. Raúl Bolaños Cacho, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, fijó postura sobre la iniciativa presidencial para restringir la doble nacionalidad de quienes aspiren a gobernar México. “Patria sólo hay una”, dijo. El diputado del Partido Verde aclaró que la reforma no pretende quitar derechos adquiridos a los mexicanos en el exterior, sino establecer que quien aspire a la Presidencia o a una gubernatura renuncie a la otra nacionalidad. El debate pasará por la Comisión de Puntos Constitucionales y, confirmó, todas las voces serán escuchadas. Para gobernar México, una sola bandera. Así ha sido siempre.

5. Mucha tela. La Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, ya investiga a Ricardo Pity Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, luego de que la UIF congelara sus cuentas y las de su socio, además de empresas vinculadas. El caso adquiere otra dimensión porque Velarde era copropietario del bar Terraza Valentino, donde desapareció el joven Carlos Emilio Galván Valenzuela hace casi un año. Omar García Harfuch, titular de Seguridad federal, confirmó que la denuncia de la UIF ya está en manos de la Fiscalía. La investigación apenas comienza y hay demasiada tela por dónde cortar.