Deliciosas tostadas de cueritos estilo Jalisco para la noche mexicana

Durante las fiestas patrias, las tostadas no pueden faltar, ya sea como plato fuerte o acompañando al pozole. Las de tinga, pata y picadillo son las más conocidas, pero, ¿has probado las tostadas de cueritos estilo Jalisco?

Al igual que ocurre con el chicharrón, los cueritos se elaboran con la piel del cerdo. La diferencia es que en la segunda preparación se hierven con sal, cebolla y ajo, para después marinarse en vinagre, solo o con hierbas de olor.

Eso les da su característica textura blanda y ligeramente chiclosa, y sabor avinagrado. En la Ciudad de México es muy común encontrarlos en botanas como los chicharrones preparados y dorilocos, pero en el Bajío son protagonistas de platos como las tostadas.

Cada lugar tiene su forma de prepararlas, en Jalisco, por ejemplo, se sirven con lechuga y una salsa dulce. Si nunca las has probado, te damos la receta para que las disfrutes durante las fiestas patrias.

Los cueritos que se usan en tostadas son la piel de cerdo cocida y encurtida en vinagre Canva

¿Cómo hacer tostadas de cueritos estilo Jalisco?

Ingredientes para las tostadas:

1 kilo de cueritos de cerdo en vinagre, limpios y cortados en tiras

½ pieza de cebolla blanca, fileteada

1 taza del líquido de chiles en vinagre

10 limones, el jugo

Sal, al gusto

Tostadas de maíz (fritas u horneadas)

1 lechuga, picada y desinfectada

2 jitomates, cortados en rodajas

Aguacate rebanado

Ingredientes para la salsa de jitomate dulce:

5 jitomates maduros

2 dientes de ajo

1 cucharadita de mejorana

½ cucharadita de azúcar

1 pizca de sal

Preparación:

En un recipiente amplio, coloca las tiras de cueritos escurridos. Agrega la cebolla, el líquido de los chiles en vinagre, el jugo de limón y una pizca de sal. Mezcla para que todo se integre y tapa. Deja reposar por al menos 30 minutos para que los sabores se concentren. Mientras, prepara la salsa estilo Jalisco. Hierve los jitomates hasta que estén suaves y la piel se desprenda fácilmente. Deja entibiar para retirarles la piel sin quemarte. Licúa los jitomates con el ajo, la mejorana, el azúcar y una pizca de sal hasta tener una salsa homogénea; vierte en un recipiente y reserva. Tip: si está muy espesa, agrega un poco del agua de cocción de los jitomates. Arma las tostadas con una porción de cueritos, seguida de lechuga, rebanadas de jitomate y aguacate. Termina con un poco de salsa para darles sabor.

Aunque los cueritos que encuentras en los mercados y supermercados ya están listos para consumir, la recomendación es retirarlos del líquido en que vienen, enjuagarlos ligeramente bajo el chorro del agua y escurrirlos bien.

En algunos casos, pueden tener una capa de grasa, que es blanca, en lugar de rosada. Retírala con un cuchillo afilado para unos cueritos más limpios. De esta forma, están listos para prepararlos como prefieras.

Si eres fan de las tostadas de pata con el pozole, prueba las tostadas de cueritos, serán tu nuevo acompañante favorito.