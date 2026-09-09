Cómo mantener las tostadas crujientes en la noche mexicana: el secreto del ‘crunch’

¡Aprende cómo mantener las tostadas crujientes durante toda la noche mexicana! Y es que entre las risas, los gritos y las pláticas que se extienden hasta la madrugada, la gastronomía no perdona y podemos enfrentarnos a una tostadita que no resista bajo el peso del guisado al finalizar la noche.

El problema de la pérdida de crujiente no es solo un descuido culinario, sino un duelo contra la física de los alimentos. La tortilla de maíz deshidratada o frita absorbe la humedad del ambiente por naturaleza; también de las salsas, de la crema y del vapor de los guisados calientes.

Cuando la humedad penetra la red de almidones gelatinizados del maíz, la textura crujiente desaparece en cuestión de minutos, transformando un manjar crujiente en una masa correosa que termina rompiéndose antes de llegar a la boca.

Afortunadamente, dominar la conservación y el crujido de las tostadas sí es posible; solo requiere de una serie de técnicas culinarias para que se mantengan tan firmes y crujientes a las tres de la mañana como lo estaban al inicio de la cena.

Cómo mantener las tostadas crujientes Canva

Cómo mantener las tostadas crujientes y evitar que se aguaden

La manera en que compras, horneas, fríes o guardas las tostadas de maíz en las horas previas a la noche mexicana determinará el 80% de su éxito crujiente.

Por ejemplo, si cometes el error de dejar el paquete abierto sobre la barra de la cocina mientras preparas los guisados, el vapor generado por las ollas hirviendo ablandará la superficie de la tostada casi sin que te des cuenta.

Entonces, ¿cómo mantener tostadas crujientes?

Antes de la fiesta:

Tan pronto como abras el empaque (o termines de freír las tortillas), transfiere las tostadas a un contenedor de plástico o cristal con cierre hermético. Coloca una servilleta de papel absorbente en el fondo y añade un pequeño morralito de tela con arroz crudo o sal gruesa para absorber cualquier humedad. Si tus tostadas compradas en el supermercado se sienten ligeramente flexibles o dudosa firmeza antes de la fiesta, colócalas en una charola para horno a 150 °C durante 4 a 6 minutos. Déjalas enfriar completamente sobre una rejilla antes de guardarlas. Si optas por freír en casa, usa aceite vegetal de alto punto de humo (como canola o maíz) a 180 °C y escurre verticalmente sobre papel absorbente para que queden crujientes desde el inicio.

Cómo mantener las tostadas crujientes Canva

Durante la fiesta:

Antes de agregar ingredientes jugosos (como tinga de pollo o salpicón), unta una capa fina de frijoles refritos fritos en un poco de manteca o aceite, o bien una capa de crema sobre la tostada. También puedes colocar una capa de aguacate para crear un escudo impermeable casi perfecto frente a salsas acuosas. Utiliza una cuchara ranurada para servir la carne y asegúrate de secar perfectamente la lechuga o col rallada en un centrador de verduras antes de llevarla a la mesa. Mantén las tostadas en el recipiente cerrado hasta que los comensales tomen una para comerla.

Cómo mantener las tostadas crujientes Canva

Trucos para que las tostadas queden crujientes junto al pozole:

Evita colocar el plato de tostadas destapado en el centro de la mesa cerca de los platos humeantes.

Sirve las tostadas en canastos de mimbre cubiertos con servilletas de tela gruesa (que absorben el vapor sin mojar la tortilla).

Mantén las tostadas alejadas a unos centímetros del flujo de aire caliente de las ollas.

Ahora que ya sabes cómo mantener las tostadas crujientes, ¡disfruta de todos los platillos este 15 de septiembre!