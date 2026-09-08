'Hechizo de amor 2': Tequila, mareos y mucha magia en la secuela con Nicole Kidman y Sandra Bullock

LOS ÁNGELES.-. Cuando se estrenó Hechizo de amor en octubre de 1998, la crítica no le favoreció y en taquilla ese filme protagonizado por Sandra Bullock y Nicole Kidman dejó mucho que desear, pues con esfuerzos recaudó apenas 94 millones de dólares de los 75 millones que tuvo de presupuesto.

No obstante, con el paso del tiempo y gracias a los fans, Hechizo de amor se convirtió en un clásico y un must de miles de jovencitas y mujeres que se identificaban con las simpáticas hermanas Owens.

Así que a 28 años de su estreno, Sandra Bullock y Nicole Kidman, ambas ganadoras del Premio Oscar, se vuelven a reunir para traer de vuelta a las brujas Owens en Hechizo de amor: La magia continúa, cinta esperada con ansias por millones de fans a nivel mundial que quieren saber en dónde están hoy en día la tranquila Sally Owens (Bullock, quien se rehusaba a la magia) y la extrovertida y coqueta Gillian Owens (Kidman, quien abraza y usa la magia).

La gente empezó a acercarse y decir: ‘Me encanta Hechizo de amor, me gusta mucho Hechizo de amor, ¿alguna vez van a hacer otra película?’ Y eso se convirtió en una bola de nieve, ¿así fue, no?”, expresó en entrevista con Excélsior Nicole Kidman, quien volteó a ver a su amiga y compañera Sandra Bullock para que continuara la respuesta sobre en qué momento se dieron cuenta de que esta cinta se convirtió en un fenómeno cultural y atemporal.

Fue a través de las redes sociales. De repente, quienes amaban los temas y se sentían identificados con la película pudieron encontrarse, florecer y celebrarla sin miedo a ser juzgados, a diferencia de cuando se estrenó. En ese entonces hubo mucha crítica hacia ese mundo, sobre cómo funcionábamos y sobre lo que estábamos diciendo, pero ¿sabes qué? Nosotras le estábamos dando voz a un gran grupo de personas que finalmente se encontró a través de las redes sociales, lo que nos permitió hacer la segunda parte; y eso, eso nunca pasa, nunca jamás sucede”, compartió a Excélsior Bullock.

Nicole Kidman. Warner Bros. Pictures

Tras varias reuniones con los estudios Warner, charlas sobre el guion y el deseo de producir, además de actuar, Nicole Kidman y Sandra Bullock regresan 28 años después a esta nueva entrega de Hechizo de amor que muestra, según la trama, que 25 años después de los hechos de la primera entrega, aún persiste la maldición de las Owens.

Sin duda alguna, todos los fans de Hechizo de amor —este famoso filme catalogado como uno de los reyes del chick flick— se preguntan cómo fue para las actrices retomar estos personajes y si hubo un momento en el que ambas se voltearon a ver y pensaron: Sally y Gillian están aquí.

No tuvimos ensayos, pero hicimos una lectura de guion y tuvimos muchas conversaciones; en términos de ensayar escenas como tal, fuimos directo a grabar y empezamos con una escena bastante grande”, compartió Kidman.

Yo no sabía qué iba a vestir ella. No sabía cómo se iba a ver su personaje y de repente nos presentamos en el set. Desde los zapatos, que son la base, hasta las decisiones que tomamos para mostrar quién es Gillian ahora y quién es Sally ahora. Eso dice muchísimo. Así que nos presentamos nuestras versiones actualizadas y nos quedamos como: ‘Perfecto’. Y luego estaba el guion. Habíamos trabajado en el guion durante tanto tiempo que ya conocíamos la dinámica, la tensión y la diversión. Todo eso fue mágico”, apuntó Bullock.

Nicole Kidman y Joey King. Warner Bros. Pictures

Química explosiva

La química y complicidad entre ambas actrices es muy evidente y se percibió durante las entrevistas que ofrecieron en la ciudad de Los Ángeles, en las cuales se miraban fijamente, sonreían, se tomaban de las manos e incluso se pasaban popotes para beber agua e hidratarse, tal como sucedió en la entrevista que tuvo Excélsior-Grupo Imagen con ellas.

Esa muy buena relación y química también se aprecian en la pantalla, en la que ahora se les podrá ver de nueva cuenta como Sally y Gillian, esas brujas que arrastran una maldición que se remonta a su antepasada María Owens: cualquier hombre que se enamore de una Owens está destinado a morir de forma trágica.

Ante la pregunta de cuál es el secreto detrás de esa buena química tanto dentro como fuera del set, las actrices lo volvieron a hacer al complementarse en lo que decían:

¡Naturalidad! ", respondió Nicole Kidman.

Paciencia", añadió inmediatamente después Bullock, provocando una carcajada entre ambas.

Honestidad, comodidad", añadió Kidman.

Nicole Kidman y Sandra Bullock Warner Bros. Pictures

¡No tener pena! Somos muy distintas pero, curiosamente, buscamos exactamente lo mismo. Venimos de caminos muy diferentes y somos como dos aviones que están llegando a un aeropuerto al mismo tiempo, que están tratando de llegar al mismo punto y nos observamos la una a la otra y pensamos: ¿quién necesita aterrizar ahora? Se trata de ser cuidadosas y protegernos mutuamente, pero creo que ni nosotras podemos explicarlo, simplemente sucede. Es simplemente magia", comentó Bullock.

Es química", atajó Kidman.

Son mis moléculas al lado de tus moléculas", expresó Bullock con una sonrisa pícara, haciendo referencia a una de las frases que dicen las hermanas Owens en la cinta.

La descendencia de las Owens

Hechizo de amor: La magia continúa retoma la historia 25 años después de la película original para seguir a las hermanas Owens y a una nueva generación de brujas que deben enfrentar la maldición familiar.

De tal suerte, las hijas que Sally Owens (Sandra Bullock) tuvo con Michael (Mark Feuerstein), Kylie (Joey King) y Antonia (Maisie Williams), ahora son unas jóvenes universitarias que buscan encontrar su camino, al mismo tiempo que Kylie se enfrenta al amor y a la maldición de las Owens.

Maisie Williams, Nicole Kidman, Sandra Bullock y Joey King en la premier del filme. AFP

“Fue simplemente espectacular sentirse invitada a esta asamblea de brujas. De verdad, el cariño y lo bienvenidas que nos hicieron sentir fue para nosotras increíble. Ya estábamos muy emocionadas y nerviosas, se sentía surrealista, pero la energía de Sandy y Nicole hizo que todo se sintiera como en casa”, comentó a este diario Joey King, actriz que apareció en el video I Can See You de Taylor Swift.

A este sentir se sumó la actriz inglesa Maisie Williams, mundialmente conocida por su papel de Arya Stark en la serie Game of Thrones, en donde hizo famosa la frase: “¿Qué le decimos a la muerte? ¡Hoy no!”.

“Sinceramente pensé que era completamente surrealista que siquiera estuviera haciendo una audición para esto. Ya luego, cuando me enteré de que realmente iba a suceder, me sentí abrumada y muy emocionada, súper emocionada de compartir pantalla con Joey, pero además con Sandra, Nicole, Stockard y Dianne. Es un elenco increíble de mujeres”, relató Williams, mencionando también a Stockard Channing y Dianne Wiest, quienes repiten como las tías brujas Frances y Jet, respectivamente.

Cabe destacar que la primera entrega de Hechizo de amor se adaptó a partir de la novela homónima de Alice Hoffman y Hechizo de amor: La magia continúa se basa en la novela secuela de la misma autora, publicada en 2021.

Midnight Margaritas

Así como hace 28 años la gente disfrutó de la secuencia de Midnight Margaritas, en donde las tías Owens y las hermanas Sally y Gillian se ponen a bailar la canción Coconut de Harry Nilsson y a beber unos tragos —se sabe que Nicole Kidman llevó una botella de tequila para hacer las bebidas, todas bebieron de verdad frente a las cámaras y filmaron medio “mareadas”—, en Hechizo de amor 2 no se podía dejar fuera una secuencia con esa misma canción.

"En esta película la llamamos 'Margaritas al atardecer'. A mí me gusta estar en la cama a la medianoche", comentó entre risas Sandra Bullock, actriz de 62 años que quiso jugar con el tema de la edad.

Hechizo de amor 2: de qué trata y cuándo se estrena en México Warner Bros.

"Teníamos que asegurarla, ¿cierto?", añadió Nicole Kidman, de 59 años.

Sí, teníamos que asegurar los derechos de esa canción incluso mientras se escribía el guion. Teníamos que conseguir la canción porque estábamos redactando la escena en torno a ella, y si no podíamos pagarla porque la hicimos muy famosa, tendríamos que haber cambiado el guion. Así que estuvimos en ascuas un buen tiempo esperando saber si podíamos costearla, y una vez que pudimos pagarla, supimos que podíamos construir toda una escena a su alrededor. Si hubieran dicho que no o no nos hubiera alcanzado, habría sido una historia totalmente distinta. Tal vez ni siquiera habría habido margaritas, lo cual habría sido muy triste", remató Sandra Bullock.

Dentro de este universo muy femenino, dirigido en esta ocasión por la cineasta danesa Susanne Bier —ganadora del Emmy por la dirección de The Night Manager—, se suman los nombres de Xolo Maridueña, quien interpreta al novio de Kylie; Lee Pace, quien sentirá mucha atracción por Sally (Bullock), y Solly McLeod, quien estará atado al pasado de las Owens.

El mexicoestadunidense Xolo Maridueña también es parte del elenco. AFP

No olvides que Hechizo de amor: La magia continúa estará disponible en cines de todo México a partir del jueves.