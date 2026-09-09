¿Cómo hacer tacos dorados ahogados? Para este 15 de septiembre

La cena del 15 de septiembre es una de las más esperadas por muchas familias mexicanas, pues además de reunirnos para celebrar las fiestas patrias, también es el momento perfecto para disfrutar algunos de los platillos más deliciosos de la comida mexicana.

Si este año quieres preparar tacos dorados para la cena, pero buscas darles un toque diferente, los tacos ahogados pueden ser una excelente opción para sorprender a tu familia. Además, puedes acompañarlos con una deliciosa salsa verde o, si lo prefieres, una salsa roja casera.

¿Cómo preparar tacos ahogados?

Ingredientes

Pollo

Pollo Tortillas de maíz

1 cebolla partida a la mitad

2 dientes de ajo

Sal al gusto

Lechuga

Tomates verdes

3 a 4 chiles serranos

Caldo de pollo en polvo

Queso

Crema

Aceite

Preparación

Pon a hervir el pollo en una olla con suficiente agua para cubrir las piezas. Agrega media cebolla, un diente de ajo y sal. Déjalo cocinar durante aproximadamente 30 minutos o hasta que la pechuga esté suave. Retira la pechuga de la olla y déjala enfriar. Mientras el pollo se enfría, lava y desinfecta muy bien la lechuga. Después, córtala en tiras. Para preparar la salsa verde, coloca en otra olla los tomates verdes, los chiles serranos, media cebolla y un diente de ajo. Déjalos hervir hasta que estén suaves. Puedes comprobarlo al picarlos con un tenedor. Cuando los ingredientes estén listos, retíralos del fuego y deja que se enfríen un poco antes de licuarlos. Cuando el pollo esté tibio o frío, desmenúzalo en tiras. Calienta las tortillas para que sean más fáciles de enrollar. Rellena cada tortilla con pollo y enróllala para formar los tacos. Calienta un sartén a fuego medio-bajo con un poco de aceite. Coloca los tacos y déjalos dorar hasta que tengan una textura crujiente. Una vez listos los tacos, prepara la salsa. Coloca los tomates, chiles, cebolla y ajo en la licuadora y mezcla hasta obtener una salsa homogénea. Lleva la salsa a una cacerola, agrega un poco de caldo de pollo en polvo y deja que hierva durante unos minutos. Finalmente, sirve los tacos dorados y agrega la salsa encima, procurando cubrirlos bien para darles ese toque de tacos ahogados.

Una vez listos, puedes acompañarlos con lechuga, crema y queso para disfrutar de una cena mexicana llena de sabor.

Receta de tacos ahogados con pollo para el 15 de septiembre Foto: Canva / Ilustrativa

¿Cómo poner a hervir la papa para preparar tacos?

Si prefieres que tus tacos, en lugar de pollo, lleven papa, puedes preparar este ingrediente de una manera muy sencilla.

Coloca las papas en una olla con suficiente agua y déjalas hervir durante aproximadamente 15 a 30 minutos, dependiendo de su tamaño. Para comprobar que están listas, pínchalas con un tenedor; si entra fácilmente, significa que ya están suaves.

Procura revisar constantemente el nivel del agua y evita que la olla se quede sin líquido, ya que las papas podrían pegarse o quemarse. Y rellena los tacos con esta verdura.

Receta de tacos ahogados con pollo para el 15 de septiembre Foto: Canva

¿Cómo hacer una salsa roja natural para tacos?

Si la salsa verde no es tu favorita, también puedes preparar una deliciosa salsa roja natural para acompañar tus tacos ahogados. La preparación es muy sencilla y solo necesitarás algunos ingredientes básicos.

Para hacerla, necesitas jitomates, chiles, cebolla, ajo y sal. Coloca los jitomates, los chiles, la cebolla y los ajos en una olla con agua y déjalos hervir durante aproximadamente 10 minutos o hasta que estén suaves.

Después, retíralos del fuego y deja que se enfríen unos minutos. Coloca todos los ingredientes en la licuadora y mezcla hasta obtener una salsa homogénea.

Lleva la salsa a una cacerola y déjala hervir unos minutos más. De esta manera tendrás una salsa roja casera lista para agregar a tus tacos como si fuera un caldo.

No olvides acompañarlos con queso, crema y lechuga para darles todavía más sabor.

Receta de tacos ahogados con pollo para el 15 de septiembre Foto: Canva

Estos tacos ahogados pueden convertirse en una deliciosa alternativa para la cena del 15 de septiembre, especialmente si quieres preparar algo diferente, sencillo y muy mexicano para compartir en familia durante las fiestas patrias.