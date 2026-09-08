Receta de agua de horchata y coco: fácil, cremosa y deliciosa

Si eres fan del agua de horchata, pero quieres darle un sabor diferente y especial, esta versión con coco natural puede convertirse en una de tus favoritas. Es cremosa, refrescante y perfecta para acompañar la comida o disfrutarla en una tarde calurosa.

El agua de horchata es una de las bebidas favoritas de quienes disfrutan los sabores dulces y cremosos. Pero si quieres salir de la receta tradicional y agregarle un toque tropical, combinarla con coco es una opción deliciosa para compartir con toda la familia.

¿Cómo se prepara la horchata de coco con coco natural?

Ingredientes

1 taza de arroz blanco.

1 taza de arroz blanco. 2 rajas de canela.

1 1/2 tazas de crema de coco.

Leche de coco sin azúcar.

Leche evaporada.

Azúcar al gusto.

Esencia de vainilla.

Coco seco rallado.

1 taza de hielo.

1 taza de agua.

¿Cómo hacer agua de horchata de coco? Receta fácil y cremosa Foto: Canva

Preparación

Pon una taza de arroz blanco a remojar con agua caliente junto con las dos rajas de canela y déjalo reposar durante toda la noche. Cuando la mezcla se enfríe un poco, puedes taparla para evitar que caigan residuos. En un recipiente, coloca la crema de coco, la leche de coco sin azúcar y la leche evaporada. Agrega azúcar al gusto y un poco de esencia de vainilla. Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea con ayuda de un batidor francés. Después, coloca en la licuadora el arroz que dejaste remojando junto con el coco seco rallado, la última mecla de la leche evaporada y un poco de agua. Licúa hasta integrar todos los ingredientes. Pasa la mezcla por un colador para retirar los trocitos de arroz y coco. En una jarra, coloca una taza de hielo y vierte la mezcla de horchata. Agrega la preparación de coco y un poco más de agua, según la consistencia que prefieras. Déjala reposar aproximadamente 20 minutos para que se enfríe. ¡Listo! Ya tienes una deliciosa agua de horchata con coco, con un toque tropical y refrescante que puede convertirse en la bebida perfecta para acompañar tus comidas.

¿Cómo hacer agua de horchata de coco? Receta fácil y cremosa Foto: Canva / Ilutsrativa IA

¿Cómo hacer aguas cremosas y refrescantes?

Si tienes ganas de preparar una bebida cremosa, puedes combinar diferentes frutas o ingredientes, dependiendo del sabor que quieras conseguir. Algunas opciones pueden incluir mango, fresa o coco, acompañados de leche evaporada o leche condensada.

Esta combinación permite conseguir bebidas más cremosas y con un sabor dulce, ideales para acompañar una comida familiar o simplemente disfrutar de algo diferente y refrescante.

¿Cómo hacer agua de horchata de coco? Receta fácil y cremosa Foto: Canva

¿Cuáles son los beneficios de comer coco?

El coco es un alimento que aporta diferentes nutrientes, entre ellos minerales como el potasio. Además, contiene fibra y grasas, por lo que puede formar parte de una alimentación variada y equilibrada.

Su pulpa también aporta nutrientes que pueden complementar la alimentación diaria. Sin embargo, es importante recordar que una bebida preparada con coco, azúcar y productos lácteos puede tener una cantidad considerable de calorías y azúcares, por lo que lo ideal es disfrutarla con moderación.

¿Cómo hacer agua de horchata de coco? Receta fácil y cremosa Foto: Canva

Esta agua de horchata con coco tiene un toque especial que combina la dulzura de la horchata tradicional con el sabor tropical del coco, convirtiéndola en una alternativa fresca y deliciosa para disfrutar en familia.