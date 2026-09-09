El sello propio

A dos años de iniciado su mandato, podemos percibir con mayor claridad los matices y cambios en la forma en que la presidenta Claudia Sheinbaum lleva las riendas del país; como lo advirtió al inicio de su campaña, continuidad con sello propio. Las diferencias que distinguen el estilo de la mandataria se harán todavía más visibles, particularmente en la toma de decisiones políticas, porque el próximo año se renovarán 17 gubernaturas, las 500 diputaciones federales, los congresos locales de 31 entidades y miles de cargos municipales.

En materia de política social, la continuidad es evidente, pero hay programas propios en su gestión, como la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria y el programa Salud Casa por Casa.

En materia económica se observa una diferencia significativa. Además de continuar con el fortalecimiento de Pemex y de la CFE, se ha colocado mayor énfasis en la industrialización, la innovación, la tecnología y la participación de la inversión privada. Hace apenas unos días, la secretaria de Energía anunció que en 2027 habrá cerca de 100 plantas de generación eléctrica en construcción. De los proyectos renovables ya asignados, 17 son completamente privados y 38 corresponden a esquemas mixtos con la CFE. Esto resulta particularmente interesante porque muestra una evolución en el discurso energético.

El Plan México es probablemente la expresión más clara de ese sello propio. Busca aprovechar el nearshoring, aumentar la producción nacional, desarrollar cadenas de suministro, fortalecer la industria y atraer inversión. Es, en cierta forma, un esfuerzo de complementar la política social con una estrategia explícita de desarrollo industrial y tecnológico.

Hay, sin embargo, una dificultad importante: el crecimiento económico sigue siendo modesto y las restricciones fiscales son cada vez mayores. El gobierno tendrá que enfrentar el dilema de mantener el gasto social y, al mismo tiempo, disponer de recursos suficientes para inversión, infraestructura, seguridad y fortalecimiento de las empresas públicas. El Paquete Económico 2027, que se presentó ayer, quizá explique cómo se pretende equilibrar estas prioridades.

Otro giro notorio está en el combate a la inseguridad. Sheinbaum ha puesto mayor énfasis en la inteligencia, el seguimiento financiero de las organizaciones criminales, el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad y la coordinación entre las distintas instituciones. También ha propiciado trabajar más estrechamente con Estados Unidos, bajo la premisa: “Cooperación siempre; subordinación, nunca”.

La continuidad explica de dónde viene el gobierno de Sheinbaum; el sello propio es la evidencia de hacia dónde quiere llevar al país. Cabe preguntar si el año electoral de 2027 —que inicia mañana— será el momento en que la marca personal deje de ser solamente una cuestión de estilo y se convierta en un proyecto político claramente identificable con la Presidenta.

EN CHIAPAS SE GOBIERNA CON SENTIDO HUMANISTA

Desde el inicio de su administración, el gobernador Eduardo Ramírez decidió hacer las cosas de manera diferente para conseguir resultados distintos. Pasa más tiempo en los municipios que en su oficina, lo que le permite mantener una relación directa con ciudadanos, alcaldes, empresarios, agricultores y organizaciones sociales, fortaleciendo su liderazgo y, al mismo tiempo, su conocimiento de las agendas regionales y el control territorial de los asuntos públicos.

Considera que a Chiapas le irá mejor combinando la infraestructura de alto impacto con la sostenibilidad ambiental y la conservación de un buen clima social, bajo un enfoque de corresponsabilidad comunitaria.

En el caso de la carretera Palenque-Ocosingo, el sello de eficacia de Eduardo Ramírez radica en un modelo inédito de economía que beneficie directamente a las comunidades, en el que paradores turísticos, gasolineras, cafeterías y mercados a lo largo de la ruta serán administrados al 100% por los pueblos originarios. Se busca, así, que la obra pública no sea solamente infraestructura, sino un catalizador directo de desarrollo, paz social y turismo sostenible.

En materia de seguridad, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chiapas ocupa el primer lugar en la disminución de delitos de alto impacto, lo que se traduce en mayor libertad, movilidad y tranquilidad para las familias.

Esta semana se celebra en Chiapas el Día Internacional de la Alfabetización, organizado por la UNESCO, la elección de la entidad como sede es un reconocimiento a los avances del programa Chiapas Puede, esfuerzo insignia del gobernador chiapaneco y expresión clara de su convicción humanista.

El sello propio de este gobierno no está solamente en las obras realizadas o en los resultados alcanzados, sino en la manera de entender el ejercicio del poder: poner a la persona en el centro de la acción del gobierno. Infraestructura que genere desarrollo, seguridad que devuelva tranquilidad, educación que abra oportunidades y comunidades que participen directamente en su propio derrotero.