Antonio Campos, hijo de Jorge Campos, debuta en la Primera División de Canadá

Antonio Campos, hijo del histórico portero mexicano Jorge Campos, debutó como profesional con el Inter Toronto Football Club en la Canadian Premier League. El guardameta de 20 años fue titular en la visita de su equipo al Forge Football Club, uno de los conjuntos más importantes de la Primera División de Canadá.

El estreno tuvo como uno de sus momentos destacados una doble atajada, intervención que evitó que el Inter Toronto recibiera otro gol durante el encuentro. La Canadian Premier League reconoció la acción a través de sus redes sociales y la señaló como la atajada del partido.

La jugada comenzó con un remate de volea del mediocampista canadiense Kyle Bekker. Campos respondió al primer disparo, pero dejó el rebote disponible para que el propio futbolista del Forge recuperara la pelota e intentara una segunda definición.

En la segunda oportunidad, el guardameta volvió a intervenir para impedir el gol. La pelota terminó en tiro de esquina y la doble acción se convirtió en el momento más destacado del debut profesional del hijo del exarquero mexicano.

La doble atajada de Antonio Campos fue reconocida

La intervención tuvo repercusión en las redes sociales de la Canadian Premier League, que destacó la capacidad del portero para responder ante los dos remates consecutivos.

La actuación también generó comentarios favorables hacia el joven guardameta. Una parte de las reacciones se concentró en la similitud entre sus movimientos durante la doble atajada y los que caracterizaron a Jorge Campos durante su carrera como portero profesional.

Las comparaciones hicieron referencia principalmente a la etapa en la que su padre defendió la portería de Pumas, club con el que debutó, así como a sus actuaciones con la Selección Nacional de México.

Inter Toronto celebra el debut de su portero

El Inter Toronto también dedicó un mensaje a Antonio Campos después de su primer partido como profesional. El club destacó los años de trabajo y dedicación que hubo detrás de su llegada al futbol de primera división.

Tras años de duro trabajo y dedicación, Antonio ha debutado oficialmente en el ámbito profesional. Un momento de orgullo para él, sus compañeros, entrenadores, familia y todos los que han formado parte de su trayectoria.

Con este encuentro, Campos dio el primer paso de su carrera en el futbol profesional. Después de estrenarse como titular y recibir el reconocimiento por su doble intervención, el siguiente objetivo será conseguir continuidad en la portería del Inter Toronto y afianzarse dentro del equipo canadiense.