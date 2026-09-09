El Contador / 9 de septiembre de 2026

1. El negocio del café para llevar sigue creciendo y un importante jugador es Oxxo, de FEMSA, que preside José Antonio Carbajal. Resulta que la firma inauguró la barra de café andatti gourmet número 600, un concepto que ofrece desde capuchinos hasta otras bebidas preparadas a precios competitivos. Este formato ha logrado una expansión acelerada, que pone en jaque a otros conocidos jugadores del mercado, porque Oxxo cuenta con espacios cerca del cliente en lugares con alta afluencia y los espacios destinados a las barras son modernos y con una oferta atractiva. Las barras de andatti gourmet son una evolución de la propuesta de café para los consumidores, que están en búsqueda de innovaciones.

2. México clasificó a la final de Codificadas 2026, una competencia de programación para mujeres impulsada por Tata Consultancy Services, que en el país lidera Sangram Sahoo. Fue Karol Quinto, estudiante de la Universidad Veracruzana, quien obtuvo su pase a la gran final que se celebrará en octubre en Lima, Perú, donde competirá contra las mejores programadoras de la región para obtener el título de Top Coder. El enfrentamiento será una prueba de cuatro horas y lo que está en juego es la oportunidad de acceder a premios monetarios, oportunidades laborales, pasantías y proyectos académicos con TCS. Destaca que esta segunda edición de Codificadas reunió a 12 mil participantes de 20 países.

3. El apagón que se registró recientemente por fallas en la infraestructura de la CFE, de Emilia Esther Calleja, se convirtió en la oportunidad perfecta para demostrar lo necesario que ya son los equipos de almacenamiento en cualquier sector de consumo. Esta situación dejó sin servicio a más de 745 mil usuarios en sur del país, sin embargo, empresas como Quartux, de Alejandro Fajer, lograron operar sus equipos de manera remota, y restablecieron el suministro para sus clientes en 10 minutos y no en horas, como ocurrió con el resto de los usuarios. Para las empresas, el impacto de un apagón no termina cuando regresa la energía, una interrupción de dos minutos puede paralizar plantas hasta por 18 horas.

4. Alejado de los reflectores está el líder de la Confederación de Cámaras Industriales, Alejandro Malagón, a quien ya le urge dejar a un sucesor. Las campañas para designar al nuevo dirigente de los industriales arrancan en el último trimestre del año y a finales de 2026 se conocerá esta designación. Por lo pronto, a Alejandro Malagón no se le ha visto, no se pronuncia sobre sucesos relevantes del acontecer económico ni tampoco sobre temas de coyuntura que competen al sector al que representa, como la posible aplicación de IEPS a alimentos con alto contenido en sodio, con la cual amagaron diputados. Y eso que es un empresario que conoce de cerca los problemas de la industria alimenticia.