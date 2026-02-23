Disfruta de estos camarones con mayonesa de chipotle para botanear en Cuaresma, elige los mariscos más ligeros y con un sabor delicado y versatilidad en la cocina. Una excelente receta para deleitar a familia y amigos sin sacrificar el espíritu de la temporada.

De acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse, los camarones han sido apreciados desde la época prehispánica y se piensa que los mexicas lo llamaban “chacalli”. Además de ser un ingrediente muy popular en la gastronomía mexicana y global, son ricos en proteínas y se cocinan rápidamente, lo que los hace ideales para recetas prácticas pero llenas de sabor.

Su textura firme y su sabor suave permite que absorban marinadas y salsas como la mayonesa de chipotle, creando un equilibrio entre lo cremoso y lo picante muy atractivo para paladares exigentes.

La mayonesa de chipotle aporta un toque ahumado y ligeramente picante que complementa la dulzura natural de los camarones, haciendo de esta receta una favorita no solo en Cuaresma, sino para cualquier ocasión especial.

Camarones con mayonesa de chipotle Canva

Camarones con mayonesa de chipotle

Ingredientes:

500 g de camarones medianos, pelados y desvenados

1–2 dientes de ajo finamente picados

Sal y pimienta al gusto

1 cucharada de aceite de oliva o mantequilla

Jugo de 1 limón

Opcional: perejil o cilantro fresco para decorar

Para la mayonesa de chipotle:

1 taza de mayonesa (puede ser casera o comercial)

1–2 chiles chipotles en adobo (según el nivel de picante deseado)

Jugo de ½ limón

1 pizca de sal

Opcional: 1 cucharadita de miel o azúcar para balancear picante

Preparación:

Sazona los camarones con limón, sal y pimienta. Licúa o mezcla la mayonesa con los chiles chipotles y el jugo de limón en una licuadora o bowl hasta obtener una salsa homogénea. Añade una pizca de sal o limón según tu gusto; reserva en refrigeración para que los sabores se integren mejor. Calienta el aceite o mantequilla en una sartén a fuego medio, agrega el ajo picado y sofríe 30 segundos hasta liberar aroma sin quemarlo. Añade los camarones sazonados y cocina 2–3 minutos por cada lado hasta que se pongan rosados y firmes. Evita cocinar de más para que no queden duros. Retira del fuego los camarones y déjalos reposar unos segundos. Barniza con la mayonesa de chipotle por encima o mézclalos suavemente para que queden bien cubiertos. Sirve los camarones con mayonesa de chipotle inmediatamente, decorando con perejil o cilantro fresco y gajos de limón.

Camarones con mayonesa de chipotle Canva

Consejos para preparar los camarones:

Si no toleras mucho picante, reduce la cantidad de chipotle o combina con yogur griego natural para suavizar la salsa sin perder cremosidad.

No sobrecocines los camarones: al primer cambio de color rosado y textura firme, están listos; cocinar de más puede darles una textura gomosa.

Marinar los camarones unos 10 minutos antes de cocinarlos realza su sabor y ayuda a equilibrar el perfil picante de la salsa.

La mayonesa chipotle se conserva bien en un recipiente hermético hasta 3 días en refrigeración.

¿Cómo servir los camarones con mayonesa de chipotle?

Sirve sobre una cama de arroz blanco o un vegetal asado (como espárragos o calabaza), para un plato principal ligero y balanceado.

Puedes presentar los camarones como aperitivo en tostadas o con galletas saladas, acompañados de rodajas de limón y un toque extra de la salsa chipotle para mojar.

Camarones con mayonesa de chipotle Canva

Variaciones de la receta:

Reboza los camarones en harina y panko antes de freírlos ligeramente para una textura crujiente. Sirve con la mayonesa de chipotle como dip principal para una botana irresistible.

como dip principal para una botana irresistible. Utiliza tortillas de maíz calientes y agrega repollo rallado y salsa chipotle encima para unos tacos de camarón con un giro ahumado.

¿Cómo elegir camarones frescos?

Busca camarones con olor a mar suave, textura firme y sin manchas oscuras. Los camarones congelados pueden ser una buena opción si no están disponibles frescos.

Los camarones con mayonesa de chipotle para Cuaresma son una receta deliciosa y versátil que combina lo mejor del mar con el toque cremoso y picante del chipotle, se convertirán en uno de tus platillos favoritos para la temporada.