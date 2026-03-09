Recetas con calabacitas para Cuaresma, las más nutritivas

Durante la temporada de Cuaresma, muchas personas reducen o evitan el consumo de carne, por lo que buscan alternativas basadas en verduras, granos o pescado. En este periodo, las recetas con vegetales se convierten en una opción importante para mantener una alimentación variada y balanceada.

Entre los ingredientes más utilizados en la cocina casera se encuentran las calabacitas. Este vegetal tiene un sabor suave y puede combinarse fácilmente con otros alimentos, lo que permite preparar guisos, sopas o platillos horneados sin complicaciones.

Por estas razones, las calabacitas son un ingrediente adecuado para preparar comidas durante la Cuaresma. Cualquiera de estas recetas con calabacitas para Cuaresma pueden integrarse fácilmente al menú semanal, ayudándote a comer nutritivo y gastando menos.

Beneficios de las calabacitas

Las calabacitas, conocidas también como zucchini o calabaza de verano, forman parte de la familia de las cucurbitáceas. Este grupo incluye alimentos como el pepino y diferentes tipos de calabaza que se consumen en muchas partes del mundo.

Desde el punto de vista nutricional, las calabacitas aportan vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes. Una taza de calabacita cocida puede proporcionar vitamina C, vitamina A, potasio, magnesio y pequeñas cantidades de vitaminas del complejo B.

También contienen antioxidantes como la luteína, la zeaxantina y el betacaroteno. Estas sustancias ayudan a proteger las células frente al daño causado por los radicales libres.

El consumo de calabacitas también puede favorecer el sistema digestivo gracias a su contenido de fibra y agua. La fibra contribuye al buen funcionamiento del intestino y puede ayudar a prevenir problemas como el estreñimiento.

Otro aspecto importante es que las calabacitas tienen pocas calorías en comparación con otros alimentos, lo que permite incorporarlas fácilmente en diferentes platillos sin aumentar demasiado el aporte energético de la comida. Debido a estas características, las calabacitas son una buena base para preparar recetas saludables durante la Cuaresma.

Recetas para Cuaresma con calabacitas

Calabacitas a la mexicana

Ingredientes para 4 porciones:

3 tazas de calabacitas en cubos

1 taza de jitomate picado en cubos

1 taza de granos de elote

1 cucharada de chile serrano picado

1 cucharada de ajo finamente picado

1 taza de queso fresco en cubos

2 cucharadas de aceite vegetal

1 cucharada de sal

½ cucharadita de pimienta negra molida

Procedimiento:

Coloca en un sartén amplio la cebolla, ajo y el aceite. Coloca a fuego bajo y sofríe por 5 minutos sin dejar de mover, hasta que la cebolla se vea transparente. Agrega el chile serrano y el jitomate picado. Cocina unos minutos hasta que el jitomate se ablande. Incorpora las calabacitas y los granos de elote. Cocina a fuego medio entre 8 y 10 minutos, mezclando de vez en cuando. Añade la sal y pimienta. Antes de servir, integra los cubos de queso fresco.

Recetas con calabacitas para Cuaresma Canva

Este platillo puede acompañarse con tortillas o arroz para lograr una comida completa. Las calabacitas a la mexicana son un platillo muy común en la cocina casera. Su preparación es sencilla y utiliza ingredientes frescos que aportan sabor y nutrientes.

Tortitas de calabacita con queso

Ingredientes para 4 porciones:

800 gramos de calabazas

2 huevos

½ taza de pan molido

150 gramos de queso Oaxaca rallado o picado finamente

½ taza de cebolla picada

1 cucharada de ajo finamente picado

1 cucharada de sal

½ cucharadita de pimienta negra molida

Aceite vegetal para freír

Procedimiento:

Lava las calabacitas y rállalas con un rallador. Coloca la calabacita rallada en un colador y presiona ligeramente para quitar el exceso de agua. En un recipiente mezcla la calabacita con los huevos, el queso rallado, la cebolla y el ajo. Agrega el pan molido, sal y pimienta. Mezcla hasta integrar todos los ingredientes. Calienta aceite en un sartén. Forma pequeñas porciones con la mezcla y colócalas en el sartén para formar las tortitas. Cocina cada lado durante unos minutos hasta que estén doradas. Retíralas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Recetas con calabacitas para Cuaresma Canva

Estas tortitas pueden servirse con diferentes tipos de salsa. Las tortitas de calabacita son una receta sencilla que permite aprovechar este vegetal y preparar un platillo con buen sabor.

Calabacitas rellenas de verduras y queso

Ingredientes para 4 porciones:

4 calabazas grandes

1 taza de zanahoria rallada

1 taza de champiñones picados

1 taza de granos de elote

½ taza de cebolla picada

¼ taza de ajo finamente picado

200 gramos de queso mozzarella rallado

3 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de sal

1 cucharada de orégano seco

Procedimiento:

Lava las calabacitas y córtalas a lo largo por la mitad. Pica la pulpa que retiraste y resérvala. En una sartén calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla junto con el ajo. Agrega la zanahoria, los champiñones, el elote y la pulpa de calabacita. Cocina durante unos minutos hasta que las verduras estén suaves. Sazona con sal y orégano. Rellena las mitades de calabacita con la mezcla de verduras. Coloca queso encima y hornea a 180 °C durante 15 minutos.

Este platillo puede servirse con ensalada o con arroz. Las calabacitas rellenas son un platillo que permite integrar varios ingredientes y obtener una comida balanceada.

Recetas con calabacitas para Cuaresma Canva

Sopa de calabacita

Ingredientes para 4 porciones:

600 gramos de calabacita

200 gramos de papas

100 gramos de cebolla

1 diente de ajo grande

4 tazas de caldo de verduras

½ taza de media crema

2 cucharadas de aceite de oliva

Procedimiento:

Lava las calabacitas y la papa; después, córtalas en cubos. Pica la cebolla y el ajo. En una olla calienta el aceite y sofríe la cebolla y el ajo durante unos minutos. Agrega la papa y las calabacitas y mezcla bien. Incorpora el caldo de verduras y deja cocinar durante unos 15 minutos o hasta que las verduras estén suaves. Licúa la mezcla con la media crema hasta que tenga una textura cremosa. Regresa la sopa a la olla y agrega la sal. Cocina 5 minutos y apaga.

Esta sopa puede servirse como entrada o como un platillo ligero. Las sopas elaboradas con verduras son comunes cuando se buscan comidas ligeras y nutritivas. La sopa de calabacita es una opción sencilla que puede prepararse con pocos ingredientes.

Las calabacitas son un ingrediente nutritivo y fácil de utilizar en distintos platillos. Su aporte de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra las convierte en un alimento que puede formar parte de una dieta saludable.

También se caracterizan por su bajo contenido calórico y por su capacidad para combinarse con muchos ingredientes, lo que permite preparar comidas ligeras y variadas. Durante la temporada, estas recetas con calabacitas para Cuaresma son una buena forma de incluir verduras para mantener una alimentación variada sin consumir carne.