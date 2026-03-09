México Vs Estados Unidos: ¿Dónde ver el Juego 3 del Clásico Mundial de Beisbol?

México y Estados Unidos protagonizarán el partido del día en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, novenas que marchan invictas en busca de su boleto a los Cuartos de Final; este lunes 9 de marzo se enfrentarán en el Daikin Park de Houston, conoce todos los detalles del compromiso.

Luego de que México derrotara en seis entradas a Brasil por un contundente 16-0, la novena orquestada por Benjamin Gil volverá al diamante para enfrentarse a Estados Unidos, quienes en sus primeras presentaciones lograron imponerse a Brasil (15-5) y a Gran Bretaña (9-1).

Con dos victorias por bando, tanto México como Estados Unidos marchan invictos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, mismo en el que comparten Grupo con Italia, Gran Bretaña y Brasil; estos son últimos terminarán su participación tras la Primera Ronda del torneo.

Así marchan las posiciones del Grupo B en el Clásico Mundial de Beisbol:

1. México 2-0

2. Italia 2-0

3. Estados Unidos 2-0

4. Gran Bretaña 0-3

5. Brasil 0-3

A México le restan 2 partidos para cerrar la Fase de Grupos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, frente a Estados Unidos e Italia. Mexsport

Todos los detalles del México Vs Estados Unidos WBC 2026

La tercera de las pruebas para estas novenas se disputará en Houston, donde buscarán una nueva victoria que les dé el boleto hacia la siguiente instancia del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Estos son todos los detalles para que sigas EN VIVO el México Vs Estados Unidos:

Día: lunes 9 de marzo.

Horario: 18:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Clima esperado: 24°C.

Estadio y capacidad: Daikin Park de Houston / 41,168 espectadores.

Canales de TV: en exclusiva por Canal 9.

Alternativas por streaming: IzziGo y Vix Premium.

El martes 10 de marzo, Estados Unidos cerrará su participación en la Fase de Grupos en cuanto se mida a Italia, mientras que México descansará para –un día más tarde- medirse ante los europeos en busca de concretar su boleto a la siguiente etapa y mantenerse en la contienda por el título del Clásico Mundial de Beisbol, mismo en el que los norteamericanos, Japón y República Dominicana marchan como favoritos para hacerse con el cetro.

