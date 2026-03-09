Carlota de limón light para la época de calor: receta refrescante
Así puedes preparar una carlota de limón ligera con yogur griego, sin horno y perfecto para primavera.
La carlota de limón es uno de esos postres clásicos de la cocina mexicana que se ha convertido en favorito para las épocas de calor por su frescura y textura cremosa. Pero, ¿sabías que puedes prepararlo en una versión light?
Este pastel frío se elabora tradicionalmente con capas de galletas María y una mezcla de limón cremosa, que se refrigera hasta que las capas se suavizan formando una especie de “torta fría” sin necesidad de horneado.
Su sencillez y refrescante sabor hacen que sea ideal para disfrutar después de comidas pesadas o durante sobremesas en días calurosos.
Sin embargo, si estás cuidando tu alimentación o buscas una versión más ligera —pero con todo el sabor cítrico que caracteriza a este postre—, una carlota de limón light puede ser la solución perfecta utilizando un ingrediente estrella: yogur griego sin azúcar.
Esta versión conserva la esencia del postre original mientras reduce calorías y grasas innecesarias. No requiere horno, se arma en capas y se refrigera hasta que queda firme y delicioso, ¡prepara esta carlota de limón light!
Carlota de limón light
Ingredientes:
- 2 tazas de yogur griego natural sin azúcar
- 1 lata de leche condensada light o leche condensada baja en grasa
- ½ taza de jugo de limón fresco
- Ralladura de 1 limón para aroma
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opciona)
- 2 paquetes de galletas María
Preparación:
- En un recipiente amplio o en la licuadora, combina el yogur griego, la leche condensada light, el jugo de limón y la vainilla. Licúa hasta que quede una mezcla homogénea y cremosa.
- Elige un molde rectangular o cuadrado y distribuye una capa uniforme de galletas María en la base; procura que queden bien ajustadas.
- Vierte una porción de la mezcla de limón sobre las galletas, extendiéndola con una espátula para cubrir toda la superficie.
- Alterna capas de galletas y crema de limón hasta terminar con la mezcla cremosa como capa superior.
- Cubre con plástico adherente o con la tapa del molde y refrigera por al menos 4 horas, aunque lo ideal es toda la noche para que las galletas absorban la mezcla y la textura quede firme y deliciosa.
- Una vez firme, decora la carlota con ralladura de limón o rodajas delgadas de limón antes de servir para un toque visual y aromático.
¿Cómo hacer una carlota aún más light?
- Usar leche condensada baja en grasa o versiones sin azúcar en lugar de la tradicional reduce significativamente las calorías sin sacrificar la cremosidad.
- El yogur griego bajo en grasa y sin azúcar aporta proteína y textura cremosa, además de ser más ligero que otras bases cremosas tradicionales.
- Seleccionar galletas integrales o sin azúcar ayuda a disminuir el impacto glucémico del postre y lo hace más apto para dietas ligeras.
¿Cómo servir la carlota?
Para cortes más limpios al servir, usa un cuchillo húmedo y caliente y limpia entre cada corte; o coloca hojas de menta fresca sobre la carlota refrigerada para un aroma fresco. También puedes armar la carlota en vasos o mason jars para servir en fiestas o reuniones.
¿Por qué la carlota de limón es ideal para el calor?
La carlota de limón tiene un sabor fresco y textura fría, ideal para climas cálidos o como postre después de comidas fuertes, ya que el limón aporta un toque cítrico y refrescante que refresca el paladar.
Además, su simplicidad en preparación y el hecho de que se puede personalizar con ingredientes más ligeros como yogur o versiones sin azúcar hacen de la carlota de limón un postre versátil para toda la familia.
La carlota de limón light es un postre perfecto para épocas de calor y para quienes buscan una opción refrescante, ligera y sin horno. ¡Anímate a prepararla y conoce por qué este clásico es uno de los postres favoritos de los mexicanos!