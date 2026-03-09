Carlota de limón light para la época de calor: receta refrescante

La carlota de limón es uno de esos postres clásicos de la cocina mexicana que se ha convertido en favorito para las épocas de calor por su frescura y textura cremosa. Pero, ¿sabías que puedes prepararlo en una versión light?

Este pastel frío se elabora tradicionalmente con capas de galletas María y una mezcla de limón cremosa, que se refrigera hasta que las capas se suavizan formando una especie de “torta fría” sin necesidad de horneado.

Su sencillez y refrescante sabor hacen que sea ideal para disfrutar después de comidas pesadas o durante sobremesas en días calurosos.

Sin embargo, si estás cuidando tu alimentación o buscas una versión más ligera —pero con todo el sabor cítrico que caracteriza a este postre—, una carlota de limón light puede ser la solución perfecta utilizando un ingrediente estrella: yogur griego sin azúcar.

Esta versión conserva la esencia del postre original mientras reduce calorías y grasas innecesarias. No requiere horno, se arma en capas y se refrigera hasta que queda firme y delicioso, ¡prepara esta carlota de limón light!

Receta de carlota de limón light Canva

Carlota de limón light

Ingredientes:

2 tazas de yogur griego natural sin azúcar

1 lata de leche condensada light o leche condensada baja en grasa

½ taza de jugo de limón fresco

Ralladura de 1 limón para aroma

1 cucharadita de esencia de vainilla (opciona)

2 paquetes de galletas María

Preparación:

En un recipiente amplio o en la licuadora, combina el yogur griego, la leche condensada light, el jugo de limón y la vainilla. Licúa hasta que quede una mezcla homogénea y cremosa. Elige un molde rectangular o cuadrado y distribuye una capa uniforme de galletas María en la base; procura que queden bien ajustadas. Vierte una porción de la mezcla de limón sobre las galletas, extendiéndola con una espátula para cubrir toda la superficie. Alterna capas de galletas y crema de limón hasta terminar con la mezcla cremosa como capa superior. Cubre con plástico adherente o con la tapa del molde y refrigera por al menos 4 horas, aunque lo ideal es toda la noche para que las galletas absorban la mezcla y la textura quede firme y deliciosa. Una vez firme, decora la carlota con ralladura de limón o rodajas delgadas de limón antes de servir para un toque visual y aromático.

Receta de carlota de limón light Canva

¿Cómo hacer una carlota aún más light?

Usar leche condensada baja en grasa o versiones sin azúcar en lugar de la tradicional reduce significativamente las calorías sin sacrificar la cremosidad.

El yogur griego bajo en grasa y sin azúcar aporta proteína y textura cremosa, además de ser más ligero que otras bases cremosas tradicionales.

Seleccionar galletas integrales o sin azúcar ayuda a disminuir el impacto glucémico del postre y lo hace más apto para dietas ligeras.

¿Cómo servir la carlota?

Para cortes más limpios al servir, usa un cuchillo húmedo y caliente y limpia entre cada corte; o coloca hojas de menta fresca sobre la carlota refrigerada para un aroma fresco. También puedes armar la carlota en vasos o mason jars para servir en fiestas o reuniones.

Receta de carlota de limón light Canva

¿Por qué la carlota de limón es ideal para el calor?

La carlota de limón tiene un sabor fresco y textura fría, ideal para climas cálidos o como postre después de comidas fuertes, ya que el limón aporta un toque cítrico y refrescante que refresca el paladar.

Además, su simplicidad en preparación y el hecho de que se puede personalizar con ingredientes más ligeros como yogur o versiones sin azúcar hacen de la carlota de limón un postre versátil para toda la familia.

La carlota de limón light es un postre perfecto para épocas de calor y para quienes buscan una opción refrescante, ligera y sin horno. ¡Anímate a prepararla y conoce por qué este clásico es uno de los postres favoritos de los mexicanos!