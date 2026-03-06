Receta de aguachile verde tradicional, al estilo Nayarit

El aguachile es uno de los platillos más conocidos de la cocina del Pacífico mexicano. Se trata de una preparación fresca y con un toque picante que suele elaborarse con camarones crudos, jugo de limón, chiles y algunas verduras como pepino y cebolla.

Este platillo se consume con frecuencia en zonas costeras de México, especialmente en estados como Nayarit, Sinaloa, Jalisco y Baja California, donde los mariscos forman parte importante de la alimentación diaria.

El aguachile es famoso por su sabor intenso y por lo rápido que se prepara. A diferencia de otros platillos con mariscos marinados, el camarón se mezcla con limón poco antes de servir para mantener su textura fresca. Esta preparación se popularizó en el noroeste del país y posteriormente se extendió a otras regiones del litoral.

¿Cómo hacer aguachile verde?

Ingredientes para 6 porciones:

1 kilogramo de camarones crudos grandes, pelados y desvenados

1 taza de jugo de limón fresco

6 chiles serranos

1 taza de cilantro fresco

1 pepino grande en rodajas

½ cebolla morada cortada en tiras delgadas

2 cucharadas de sal

1 cucharadita de pimienta negra molida

Para servir:

2 aguacates en rebanadas

Tostadas de maíz o galletas saladas

Procedimiento:

Primero limpia los camarones retirando la cáscara y la vena dorsal. Después, ábrelos a lo largo para obtener el corte tipo mariposa. Coloca los camarones en un recipiente y cúbrelos con la mitad del jugo de limón. Déjalos reposar aproximadamente entre 10 y 15 minutos hasta que su color cambie ligeramente. Licúa los chiles serranos, el cilantro, el resto de jugo de limón, sal y pimienta hasta obtener una salsa uniforme. Agrega la salsa verde sobre los camarones marinados. Luego incorpora el pepino y la cebolla morada. Sirve el aguachile inmediatamente. Puedes acompañarlo con tostadas y algunas rebanadas de aguacate.

Receta de aguachile verde tradicional Canva

Origen del aguachile

El origen del aguachile suele relacionarse con la región de Sinaloa, donde en un principio se preparaba con agua y chile chiltepín. Con el paso del tiempo se incorporaron camarones y limón, lo que dio lugar a la versión actual del platillo.

Con los años, esta receta se difundió por distintas zonas del Pacífico, incluyendo Nayarit, donde se volvió muy popular el aguachile verde, preparado con chile serrano y cilantro.

¿Qué es el aguachile verde?

El aguachile es una preparación de mariscos (o pescado) crudos que se sirven con una salsa picante hecha con chiles frescos y jugo de limón. Entre sus ingredientes más comunes se encuentran el camarón, chile, limón, cebolla y pepino.

En la receta tradicional, los camarones se abren en forma de mariposa y se bañan con una mezcla de chiles y limón. Este proceso permite que el limón cambie ligeramente el color y la textura del camarón antes de servirlo. La acidez del limón provoca una reacción en las proteínas del marisco, lo que da una textura similar a la de un alimento cocido.

Aunque muchas personas relacionan el origen del aguachile con Sinaloa, también es considerado parte de la tradición culinaria de otros estados del Pacífico mexicano, entre ellos Nayarit, donde suele prepararse en restaurantes de mariscos y en reuniones familiares.

Receta de aguachile verde Canva

Tips para hacer aguachile perfecto

Aunque el aguachile es una receta sencilla, hay algunos consejos que pueden ayudarte a mejorar el resultado final:

Usar camarón fresco: La calidad del camarón influye directamente en el sabor del platillo. Lo ideal es usar camarón fresco que tenga un olor suave a mar y una textura firme.

La calidad del camarón influye directamente en el sabor del platillo. Lo ideal es usar camarón fresco que tenga un olor suave a mar y una textura firme. No dejar marinar demasiado tiempo: Una característica importante del aguachile es que el camarón se mezcla con limón poco antes de servirse. Esto evita que el marisco se vuelva demasiado firme o pierda su textura natural.

Una característica importante del aguachile es que el camarón se mezcla con limón poco antes de servirse. Esto evita que el marisco se vuelva demasiado firme o pierda su textura natural. Ajustar el nivel de picante: Los chiles serranos aportan el sabor picante característico del aguachile. Algunas personas prefieren usar menos chiles o retirar las semillas para reducir el picante. También se pueden usar otros tipos de chile dependiendo del gusto personal.

Los chiles serranos aportan el sabor picante característico del aguachile. Algunas personas prefieren usar menos chiles o retirar las semillas para reducir el picante. También se pueden usar otros tipos de chile dependiendo del gusto personal. Servir bien frío: Este platillo suele disfrutarse más cuando está frío, ya que esto resalta la frescura de los mariscos y del limón.

Tipos de aguachiles

Con el paso del tiempo han surgido diferentes versiones del aguachile que cambian según el tipo de chile o ingredientes que se utilicen.

Aguachile verde: Se prepara con chile serrano, cilantro y jugo de limón. Es una de las versiones más conocidas.

Se prepara con chile serrano, cilantro y jugo de limón. Es una de las versiones más conocidas. Aguachile rojo: Se elabora con chiles secos o chile chiltepín, lo que le da un color rojizo y un sabor más intenso.

Se elabora con chiles secos o chile chiltepín, lo que le da un color rojizo y un sabor más intenso. Aguachile negro: En algunas recetas se agregan salsas oscuras como salsa inglesa o salsa de soya para darle un sabor diferente. Actualmente, también existen versiones modernas que incluyen ingredientes como mango, pulpo u otros mariscos.

Receta de aguachile verde tradicional Canva

La receta de aguachile verde tradicional al estilo Nayarit es uno de los platillos más populares de la cocina del Pacífico mexicano. Prepararlo en casa es una forma sencilla de disfrutar un platillo tradicional de la gastronomía mexicana. Servido con tostadas y acompañado de aguacate, el aguachile se convierte en una opción ideal para compartir en reuniones o disfrutar durante los días calurosos.