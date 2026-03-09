Frentes Políticos/ 9 marzo 2026

1.

Formación. En el Campo Marte, Claudia Sheinbaum encabezó la conmemoración del 8 de marzo con un despliegue inusual, mujeres del Ejército, Marina y Guardia Nacional en formación. Las Fuerzas Armadas también tienen rostro femenino. Reconocimientos, discurso sobre derechos y el anuncio de la Cartilla de Derechos de las Mujeres marcaron la ceremonia. La Presidenta insistió en que el 8M no es celebración, sino memoria y lucha. En las calles miles marcharon, pero en el Campo Militar se habló de avances institucionales y de una agenda de igualdad. Bien valdría la pena pensar menos en las quejas y más en el futuro.

2.

Advertencia. El diputado Rubén Moreira agitó un informe de la OCDE para advertir que la reforma judicial y la desaparición de órganos autónomos, impulsadas por Morena, encienden focos rojos para la economía mexicana. Según el documento México 2026, la elección popular de jueces, con apenas 13% de participación, y la concentración de funciones en el Ejecutivo minarían la confianza de inversionistas y afectarían la competitividad. Moreira insiste en que, sin contrapesos, no hay certeza jurídica. Desde el oficialismo responden que se trata de democratizar la justicia. Se juega algo más que una reforma. Se juega la certeza en las reglas del juego.

3.

Disciplina. En el Consejo Nacional de Morena se habló menos de debate y más de alineación. Luisa Alcalde y Alfonso Durazo dejaron claro que la reforma electoral de Claudia Sheinbaum debe respaldarse sin regateos ni negociaciones por cargos. El mensaje fue directo para los aliados, PT, de Alberto Anaya, y PVEM, de Karen Castrejón; no caben ambigüedades dentro de la 4T. Al mismo tiempo, el partido puso en marcha su maquinaria rumbo a 2027 con encuestas internas para definir candidatos para 17 gubernaturas. En política, cuando se exige lealtad absoluta, el margen para disentir suele reducirse a cero. ¿Lo habrá reflexionado doña Luisa?

4.

¿Y la prevención? En Morelos, gobernado por Margarita González Saravia, la respuesta oficial a un video donde estudiantes del CBTA 190 aparecen inhalando presunta cocaína dentro de un salón, fue anunciar dos cámaras conectadas al C5 y algunos talleres contra las adicciones. La escena que circuló en redes, con jóvenes compitiendo por aspirar líneas sobre un celular, debería encender alarmas mucho más profundas que un simple refuerzo de vigilancia. Las cámaras registran el problema, pero no lo previenen. El consumo dentro de un aula revela fallas en el entorno escolar, familiar y comunitario, pero también fallas gubernamentales.

5.

Prevención. A 12 años de la paridad constitucional y 19 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el Senado coinciden en algo incómodo: el problema no es la falta de leyes, sino su incumplimiento. Laura Itzel Castillo habla de reforzar políticas de prevención y presupuestos con perspectiva de género; Kenia López Rabadán advierte que el cambio también pasa por incluir a los hombres en la transformación cultural; e Ivonne Ortega recuerda que, sin eliminar privilegios e impunidad, la paridad se queda en papel. El diagnóstico es claro, México avanzó en normas, pero no siempre en resultados. Pero aún a tiempo de corregir.