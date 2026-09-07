Starbucks de Snoopy en CDMX: ubicación, horario y cómo conseguir la mejor foto sin gente

¿Sabías que hay un Starbucks de Snoopy en CDMX? Debido a la colaboración con Peanuts y The Great Pumpkin, se decoró una sucursal de la cadena de cafeterías que ahora es viral. Te contamos su ubicación, horario y cómo conseguir la mejor foto sin gente.

Para entrar en el ambiente otoñal, la franquicia de la sirena verde ha decidido consentir a los amantes de Peanuts no solo con los coleccionables que se venderán, sino también vistiendo de gala una de sus sucursales .

El resultado es una experiencia visual envolvente que rinde homenaje al sabueso creado por Charles M. Schulz y a todo su grupo de amigos. En cuanto pones un pie afuera de este Starbucks, ya sientes que fuiste trasladado directamente a una viñeta clásica cargada de colores cálidos y matices de temporada.

Si estabas buscando la excusa perfecta para tomarte fotos en un spot viral mientras te consientes con un pumpkin spice, puedes planear tu visita al Starbucks rodeado de la ternura de Charlie Brown y Woodstock en CDMX.

¿Dónde está el Starbucks de Snoopy en CDMX? Instagram @charlierecommienda

¿Dónde está el Starbucks de Snoopy en CDMX?

La sucursal de Starbucks que ha sido intervenida de pies a cabeza con la temática de Peanuts y Snoopy está ubicada en Eje 6 Sur Tintoreto 5, colonia Santa María Nonoalco, alcaldía Benito Juárez.

Esta zona es sumamente accesible y muy conocida por su dinamismo comercial y conectividad con las principales arterias viales del sur y centro de la capital.

Puedes llegar utilizando el metro de la CDMX, en la línea 7 y descender en la estación San Antonio. Una vez fuera de los torniquetes, solo debes caminar aproximadamente 10 minutos en dirección al Eje 6 Sur. La sucursal es fácilmente reconocible a la distancia gracias a la ambientación exterior.

¿Dónde está el Starbucks de Snoopy en CDMX? Instagram @charlierecommienda

¿Cuál es el horario de atención?

De lunes a miércoles: Abre sus puertas a partir de las 6:00 a.m. y concluye su servicio a las 10:00 p.m.

De jueves a sábado: El horario se prolonga para quienes disfrutan de un café nocturno, prestando atención de 6:00 a.m. a 12:00 a.m. (medianoche).

Domingos: El servicio arranca a las 7:00 a.m. y finaliza a las 10:00 p.m.

Pero, ¿a qué hora se recomienda ir a tomarte fotos?

Dado que el Starbucks de Snoopy se ha vuelto viral en redes sociales como TikTok e Instagram, la afluencia de personas suele ser alta. Si tu objetivo principal es capturar contenido y fotos sin interrupciones y con la menor cantidad de gente, te recomendamos dos horarios:

En la mañana: las primeras horas tras la apertura, entre las 6:30 a.m. y las 8:30 a.m., representan la ventana dorada porque el flujo de clientes es rápido y enfocado en el consumo para llevar a las oficinas, lo que deja las zonas decoradas del interior despejadas para encuadrar con calma.

las primeras horas tras la apertura, entre las 6:30 a.m. y las 8:30 a.m., representan la ventana dorada porque el flujo de clientes es rápido y enfocado en el consumo para llevar a las oficinas, lo que deja las zonas decoradas del interior despejadas para encuadrar con calma. En la tarde-noche: alrededor de las 6:30 p.m., la iluminación temática del lugar cobra un protagonismo por las instalaciones de luces en tonos cálidos y naranjas que se encienden por completo. Si quieres una foto así, la recomendación es llegar pasando las 8:00 p.m.

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¿Qué hay en el Starbucks de Snoopy en CDMX?

La sucursal de Starbucks de Snoopy en CDMX plantea una experiencia estética desde la banqueta; la fachada fue transformada utilizando la icónica casita de madera roja donde el pequeño Beagle pasa horas soñando despierto.

Gigantescas ilustraciones en los ventanales y en las áreas superiores simulan que Snoopy está descansando placenteramente sobre la estructura del café, rodeado de hojas secas, calabazas y elementos característicos de la fiesta de La gran calabaza.

Alrededor también encuentras otros personajes de Peanuts, así como una iluminación ambiental en colores naranja y rojo que da un toque nocturno cálido y otoñal al recinto.

Por dentro, se encuentran murales e ilustraciones con una paleta de colores dominada por tonos anaranjados, amarillos y marrones.

Los gráficos muestran a Charlie Brown, Linus, el nido de Woodstock y los photo spots, zonas acondicionadas donde puedes sentarte frente fondos ilustrados ideales para retratos individuales o grupales.

Si acudes al Starbucks de Snoopy, recuerda que sigue funcionando como un establecimiento de consumo habitual. Respeta las filas, sé ágil en los puntos fotográficos para permitir que otros clientes también capturen sus imágenes y cuida las instalaciones.