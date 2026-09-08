El informe de la Corte, su sesgo pro 4T, y los pleitos entre ministros

Para nadie es un secreto que los contrapesos desaparecieron en México con la elección de jueces, magistrados y ministros de la llamada “Corte del Acordeón”. Por eso me atrevo a decir que es una ingenuidad dar crédito al discurso que pronunció ayer el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, con motivo de su informe.

En la sede del máximo tribunal, en presencia de la presidenta Sheinbaum, el ministro presidente habló de un Poder Judicial “autónomo”, que no atiende encargos. Tampoco “sigue el pulso de las coyunturas, ni agendas ajenas al texto constitucional”. ¡Ajá!

*La autonomía judicial no se demuestra sólo con un discurso ni con engañosas cifras de productividad.

Lo digo por lo siguiente: alguna vez le pregunté al ministro Aguilar cuántas veces ha fallado la “nueva Corte” en contra del gobierno federal en asuntos relevantes. “No tengo el dato”, evadió. Ese mismo día, uno de sus pares, amparado en el anonimato, me dio la respuesta: “Ninguna”. Pero Aguilar afirmó ayer, sin rubor, que el Poder Judicial es independiente de los otros poderes, “sin que esto implique ser distantes”.

Enfrente tenía a Sheinbaum, a los presidentes de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños, y del Senado, Higinio Martínez, entre otros.

La Presidenta, por cierto, declaró que la nueva Corte es “mucho mejor” que la que teníamos antes. Pues claro, todo lo resuelve a favor del gobierno.

*Buscamos al ministro en retiro José Ramón Cossío para alimentar esta columna con su calificada opinión. Nos dijo: “Hay temas que no son culpa de la SCJN, sino del mal diseño que les dejaron con la reforma constitucional”.

Y habló de tres temas que le preocupan:

1. La eliminación de dos salas fue un grave error que está produciendo rezago. “Es un elemento muy delicado”, nos dijo.

2. Estos pleitos que tienen internamente han lastimado mucho no sólo la relación entre ellos, sino la manera como están resolviendo los asuntos. Agregó: “Da la impresión, en muchas ocasiones, que están, no discutiendo el asunto, sino resolviendo sus conflictos personales en las propias sesiones”.

3. Haber dejado una antinomia —contradicción constitucional— en la forma como van a elegir al próximo presidente de la Corte. “Eso les va a generar un conflicto enorme”, pronosticó.

Y es que el artículo 94 de la Carta Magna dice que el presidente(a) de la SCJN se renovará cada dos años de manera rotatoria, en función de los votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación. En este caso, le tocaría a Lenia Batres suceder a Aguilar el año próximo.

El artículo 97 dice que cada cuatro años el pleno SCJN elige al presidente de entre sus propios miembros. Si prevalece ese artículo, Lenia está perdida. ¿Por qué el Congreso no ha resuelto esa contradicción? Sólo los machuchones de la 4T lo saben.

*Otro tema que preocupa a Cossío es la creación del Tribunal de Disciplina con competencia sobre la Corte. Eso y haber incorporado un Órgano de Administración de los bienes de la misma “dejó a la propia Corte en una situación de debilidad”.

*Para respaldar el sesgo pro 4T de la Corte recordemos que validó la extinción de 109 fondos y fideicomisos de 2020. Confirmó créditos fiscales multimillonarios contra empresarios que no le son afines. En acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Ejecutivo contra normas estatales o municipales, el gobierno ha obtenido la invalidez que pedía.

Análisis independientes —Consultora Integralia, Observatorio de Justicia— recalcan que, cuando el Ejecutivo o el Congreso federal son parte, las resoluciones de fondo tienden a favorecerlos. Otro ministro en retiro consultado nos dijo: “No hay una sola persona bien informada que considere que esta Corte es competente. Gobernación les dice qué hacer y no hacer. Se encarga de darles instrucciones… son una vergüenza judicial”.

El próximo año, con la discusión de la prisión preventiva oficiosa y eventuales controversias de mayor calado, se verá si el discurso de autonomía se traduce en votos que incomoden al gobierno que impulsó la reforma. Me atrevo a pronosticar que la autonomía seguirá sólo en el discurso.

*Hoy a las seis de la tarde llega a la Cámara de Diputados el paquete económico para 2027: Ley de Ingresos, modificación a leyes financieras —si es que se presentan— miscelánea fiscal y presupuesto. “Vienen medidas antievasión fiscal, antielusión, pero hasta este momento yo no tengo conocimiento de que vengan incorporados nuevos impuestos”, dijo el diputado Ricardo Monreal. Pero apoyado en lo que ha platicado con Edgar Amador, titular de la SHCP, adelantó que será un paquete económico que le permita al gobierno enfrentar los gastos propios que la nación exige. ¡Agárrese!