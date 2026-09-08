Frentes Políticos / 8 de septiembre de 2026

1. Lo que es. La presidenta Claudia Sheinbaum puso nombre y números a una de las herencias financieras más pesadas del país, el Fobaproa, hoy IPAB, una deuda que prácticamente no termina porque se pagan intereses, pero el capital permanece. Los contribuyentes ya han desembolsado más de 2 billones de pesos sólo por intereses, mientras la deuda sigue viva. Hacienda, a cargo de Edgar Amador, explicará cómo se diseñó el rescate y por qué la promesa de liquidarlo hacia 2050 resulta inviable. Y viene otro capítulo: conocer qué empresas fueron beneficiadas indebidamente por aquel contubernio entre PRI y PAN. Eso heredaron.

2. Confianza total. Hugo Aguilar Ortiz presentó su primer informe y dejó una definición que conviene subrayar, el nuevo Poder Judicial no atiende encargos, no responde a coyunturas ni admite agendas ajenas a la Constitución. Con Claudia Sheinbaum como invitada de honor, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia habló de resultados, con 13 mil 231 asuntos resueltos de 15 mil 51 ingresados, 88% del total, además del combate al rezago heredado. La promesa es aplicar rigor, autonomía, imparcialidad y certidumbre para quien invierte, trabaja o litiga. Si la justicia ya no guarda expedientes en cajones ni favores en los escritorios, que se note.

3. Rejegos. A Movimiento Ciudadano le insisten con el frente opositor, pero la respuesta naranja sigue siendo la misma: no. Ivonne Ortega, coordinadora de MC en San Lázaro, le cerró la puerta al PRI, de Alejandro Moreno, y hasta le negó capacidad para convocar “a una borrachera”. El partido creado por Dante Delgado irá solo, confirma Ortega, y su alianza será con los ciudadanos. Mientras tanto, la bancada dice que prefiere ocupar su tiempo en buscar salarios dignos para médicos, maestros, enfermeras y policías, presupuesto para 2027 y temas como seguridad, desaparecidos y medicamentos. El PRI busca socios; MC, electores. Puerta cerrada.

4. Caiga quien caiga. Omar García Harfuch, titular de Seguridad, demuestra que la política de cero impunidad no distingue cargos ni partidos. En Esperanza, Puebla, el Operativo Enjambre derivó en nueve detenidos, entre ellos el alcalde Isaac “N”, su exdirectora de Seguridad Pública y Said “N”, alcalde de Tepeyahualco, presuntamente ligados a una estructura dedicada al robo de transporte, extorsión y secuestro. Fueron aseguradas 35 armas, cuatro vehículos blindados, un dron y un inhibidor de señal. No hace falta ser tan enfáticos, quien utilice el cargo para proteger al crimen, termina bajo investigación. Hoy, sí, caiga quien caiga.

5. Nivel tierra. La transformación también se mide cuando el gobierno se baja del escritorio y llega a quien más lo necesita. En el Estado de México, Delfina Gómez impulsa una Defensoría Pública que ofrece asesoría gratuita a mujeres indígenas y cuenta con defensores certificados en otomí y mazahua. En 2026 ya suman 106 mujeres orientadas, 11 con defensa penal y 95 estudios socioeconómicos para determinar apoyos jurídicos. El caso de Carmela Rivera, una mujer mazahua de 77 años que no sabe leer y pudo acceder a orientación para reclamar una pensión, resume el sentido de una justicia cercana. Justicia a domicilio a quienes les ha hecho falta.