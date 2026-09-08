Cómo hacer panuchos tradicionales en casa: la receta 100% yucateca

Aprende cómo hacer panuchos tradicionales en casa; te presentamos la receta 100% yucateca que ocupa un lugar de honor dentro del panorama culinario mexicano gracias a su excepcional mestizaje cultural.

Así como la cochinita pibil, los panuchos son parte de la cocina maya que se distingue por el uso aromático de recados, el achiote, los cítricos locales como la naranja agria y métodos de cocción lentos.

Dentro de esta tradición, los antojitos o "botanas" yucatecas destacan por su ingenio y equilibrio de texturas, donde el maíz nixtamalizado actúa como el lienzo principal.

Hacer panuchos tradicionales en casa combina la frescura de sus guarniciones con el maíz frito y el frijol especiado. La clave del éxito radica en la armonía de sus capas y en el contraste de sabores, ¡así puedes dominar la receta!

Receta de panuchos tradicionales Canva

Receta de panuchos tradicionales

Ingredientes:

Para las tortillas y el relleno:

500 g de masa de maíz nixtamalizado

1/2 taza de frijoles negros colados (cocidos y refritos con manteca, bien cremosos)

1/2 cucharadita de sal

Agua tibia (la necesaria para ajustar la masa)

Manteca de cerdo o aceite vegetal para freír

Para la carne y el armado:

400 g de pechuga o muslo de pavo (o pollo) deshebrado, deshebrado y guisado en escabeche o recado rojo

1/2 pieza de lechuga romana rebanada finamente

2 jitomates en rodajas

1 pepino en rodajas

1 aguacate en gajos

Para la cebolla curtida:

2 cebollas moradas picadas en pluma

1/2 taza de jugo de naranja agria (o mezcla de jugo de naranja dulce y limón)

1 chile habanero rebanado (opcional)

Orégano seco, sal y pimienta al gusto

Preparación:

En un recipiente de cristal o tazón, mezcla la cebolla morada con el jugo de naranja agria, el chile habanero, pizca de orégano, sal y pimienta. Deja reposar al menos 30 minutos para que se desfleme y tome color rosado. Amasa la masa de maíz con un poco de agua tibia y sal hasta obtener una textura suave, plástica y que no se pegue en las manos. Haz bolas de masa (testales) del tamaño de una pelota de golf. Con ayuda de una prensa para tortillas y plásticos, aplasta hasta formar una tortilla de grosor medio. Coce la tortilla en un comal caliente sin grasa. Voltea cuando se desprenda y presiona ligeramente para que se infle formando una bolsa de aire interior. Retira del comal e inmediatamente, usando un cuchillo, haz una incisión en la orilla superior para abrir la "bolsita". Introduce una cucharada de frijol colado distribuyéndolo uniformemente y cierra la solapa de masa. En una sartén con manteca de cerdo caliente (o aceite), fríe ligeramente los panuchos por ambos lados hasta que la masa esté dorada y crujiente en la superficie, manteniendo el centro suave. Escurre en papel absorbente. Coloca sobre la tortilla frita una cama de lechuga, la carne deshebrada de pavo o pollo, rodajas de jitomate, pepino, una rebanada de aguacate y corona el panucho con abundante cebolla morada curtida.

Receta de panuchos tradicionales Canva

¿Con qué acompañar los panuchos?

El panucho debe servirse en compañía de salsa Xnipec (palabra maya que significa "nariz de perro") que se elabora con jitomate, cebolla morada, chile habanero, cilantro y jugo de naranja agria, todos cortados en cubos finos.

En cuanto a las bebidas, las aguas frescas tradicionales de la región son la opción ideal para maridar este platillo. Por ejemplo, el agua de chaya con limón o piña ofrece un perfil herbal refrescante.

Mientras que el agua de horchata de arroz con canela suaviza el picor del habanero; y el agua de tamarindo aporta notas dulces y ácidas que armonizan con los componentes del panucho.

Receta de panuchos tradicionales Canva

¿Cuál es la diferencia entre panucho y salbut?

Panucho: Su característica definitoria es el relleno interno de frijol colado que genera una consistencia firme y crujiente en la capa exterior, mientras el corazón permanece suave.

Su característica definitoria es el relleno interno de frijol colado que genera una consistencia firme y crujiente en la capa exterior, mientras el corazón permanece suave. Salbut: No lleva relleno dentro de la masa. La tortilla cruda se introduce directamente en aceite o manteca muy caliente por unos pocos segundos; la tortilla se infla y se cocina quedando con una textura sumamente suave, esponjosa y flexible, sin dorarse en exceso.

Los panuchos son una de las joyas más emblemáticas y populares de la cocina yucateca; prepararlos en casa le dará un toque sabroso a tu fiesta mexicana.