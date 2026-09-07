Prepara buñuelos con tortillas de harina, una versión fácil del clásico

Un postre que se ha vuelto un clásico en las fiestas patrias y otras celebraciones importantes en México, son los buñuelos. Los de rodilla son los más populares, pero también complejos; no te compliques y prepara buñuelos con tortillas de harina, fáciles.

La palabra buñuelo hace referencia a una masa de harina frita que puede ser dulce o salada. Su origen se remonta a los romanos y la cocina árabe, desde donde llegaron a España para consolidarse y después popularizarse en América.

Así fue como aterrizaron en México, donde se volvieron un clásico por su textura crujiente y la combinación de una masa neutra con el toque dulce del azúcar o la miel que los cubre. En nuestro país son dos los tipos de buñuelos más conocidos: de viento y de rodilla.

Los primeros son más parecidos a los que venden en la tiendita, mientras los segundos se caracterizan por ser discos planos y grandes que pueden cubrirse con azúcar o bañarse con miel de piloncillo.

Aunque no es imposible hacerlos en casa, los buñuelos de rodilla requieren técnica para preparar la masa, pero también para estirarlos correctamente. Para ahorrarnos estos pasos, nacieron los buñuelos de tortilla de harina, con una textura y sabor muy similares.

Los buñuelos de rodilla son los más populares por su textura crujiente Canva

¿Cómo hacer buñuelos con tortillas de harina?

Ingredientes:

8 tortillas de harina de tamaño mediano

½ taza de azúcar

1 cucharadita de canela molida

Aceite vegetal suficiente para freír

Preparación:

En una sartén amplia o cacerola, vierte suficiente aceite para cubrir las tortillas de harina una vez que las sumerjas. Caliéntalo a fuego medio hasta que al introducir la punta de un palillo de madera se formen burbujas alrededor. Introduce una por una las tortillas, hasta que estén doradas por ambos lados. Retíralas del aceite con ayuda de una pinza y colócalas sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa. En un recipiente mezcla el azúcar con la canela y espolvorea los buñuelos con esta mezcla cuando aún están calientes. Disfruta tus buñuelos de tortillas de harina solos o acompañados de cajeta. También puedes cambiar el azúcar por miel de piloncillo para bañarlos.

Tip: a la hora de preparar buñuelos con tortillas de harina, es mejor utilizar tortillas frescas. Si bien, no deben estar recién hechas o salidas del comal, tampoco deben estar muy viejas o secas.

De lo contrario, podrían tener una textura quebradiza que dificulta la fritura. Lo mejor es utilizar tortillas del supermercado recién compradas. Si utilizas hechas a mano, debes esperar a que se enfríen antes de freírlas.

Las tortillas de harina dan una textura similar a la masa de los buñuelos Canva

Receta de miel de piloncillo para buñuelos

Ingredientes:

1 pieza de piloncillo grande

2 tazas de agua

1 rajade canela

1-2 piezas de anís estrellado (opcional)

Preparación:

En una olla calienta el agua junto con la canela y el anís. Cuando comience a hervir, reduce a fuego medio y agrega el piloncillo; mezcla constantemente hasta que se disuelva. Cocina la miel a fuego bajo hasta que tenga una textura espesa, pero ligera.

Sirve los buñuelos de tortilla de harina en un plato y báñalos con la miel de piloncillo tibia. Con esta receta no hay pretexto para no disfrutar este postre durante las fiestas patrias.