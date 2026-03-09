Receta de salpicón de res, una comida fácil y fresca para los días calurosos

Contrario a las costumbres de mamá de darnos caldo cuando hace calor, lo que se antoja es una comida fresca y menos elaborada. El salpicón de res es perfecto, pues combina la carne deshebrada con verduras y una vinagreta ligera. Aprende a prepararlo con esta receta.

El término salpicón se refiere a una preparación compuesta por ingredientes cortados en daditos y ligados con una salsa. Este puede elaborarse con verduras, pollo u otras aves, además de otros tipos de carne, crustáceos y pescados.

A pesar de ser un plato muy arraigado en México, donde se consume frío, con versiones incluso de venado, el salpicón es de origen español y ganó popularidad desde el siglo XVI por ser un plato económico, consumido por las familias humildes.

Con la Conquista, se popularizó y se adaptó a los ingredientes de diferentes países de América Latina. En México, la diversidad es muy amplia, pero una de las recetas más populares es el salpicón de res, ideal para tostadas.

Además, al ser fresco, ligero, nutritivo, rendidor y llenador, se ha vuelto un clásico de la temporada de calor. Aquí te enseñamos a prepararlo con la receta tradicional.

El salpicón es un platillo español que consiste en ingredientes picados y ligados con una salsa Canva

¿Cómo hacer salpicón de res?

Ingredientes:

500 gramos de falda de res para deshebrar

2 dientes de ajo

¼ cebolla blanca en trozo

1 hoja de laurel

2 jitomates picados

½ cebolla morada, fileteada

½ pieza de lechuga romana, fileteada

1 zanahoria, pelada y rallada

1 aguacate, cortado en cubos

Ingredientes para la vinagreta:

3 limones, el jugo

3 cucharadas de vinagre blanco

6 cucharadas de aceite de oliva

½ cucharadita de orégano seco

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

En una olla grande, coloca la carne para que no esté muy encimada y se cueza pareja. Cúbrela completamente con agua y agrega el ¼ de cebolla en trozo, los dientes de ajo y la hoja de laurel. Lleva a la estufa a fuego medio-alto y, cuando comience a hervir, baja la flama y tapa la olla. Cocina a fuego lento, cuidando que no deje de hervir el caldo. La falda tarda en estar lista entre 1 hora y media y 2 horas. Cuando esté cocida la carne, es decir, esté suave y se separe fácilmente, agrega una pizca de sal y deja hervir un par de minutos. Otra opción es cocerla en olla exprés. En ese caso, lleva alrededor de 30 minutos; toma el tiempo a partir de que se libere el vapor. Lista la carne, retírala de la olla y ponla en una coladera para drenar el exceso de caldo (no tires el caldo, pues te puede servir para otras preparaciones). Tapa con un trapo limpio húmedo para que no se reseque. Ya que esté fría, deshébrala con la mano o usando dos tenedores. Elimina los trozos de grasa o cartílago para que el salpicón no quede grasoso. En un recipiente amplio, mezcla la carne desmenuzada con el jitomate, la cebolla, la lechuga y la zanahoria. En un plato hondo, emulsiona el jugo de limón con el vinagre, aceite de oliva, orégano, sal y pimienta, hasta que se integren. Vierte la vinagreta sobre el salpicón y revuelve para que todo se impregne. Finalmente, añade el aguacate y mezcla suavemente para que no se bata. Cubre con plástico de cocina y refrigera por 30 minutos o 1 hora antes de servir. Disfruta tu salpicón de res acompañado de tostadas o galletas saladas.

La falda de res es la más conocida a la hora de preparar recetas con carne deshebrada, mas no es la única opción. Existen diferentes cortes que se pueden usar, siempre y cuando tengan una textura firme, ideal para cocinar a fuego lento.

La falda de res no es la única opción de carne para deshebrar Canva

¿Qué cortes de res sirven para deshebrar?

Falda de res. Se obtiene de la zona abdominal de la res y se caracteriza por un sabor intenso y textura fibrosa, lo que hace que se deshebre fácilmente.

Pecho de res. Es apreciado por ser una carne muy blanda y tierna una vez que se cuece. Sin embargo, al tener mucho tejido conectivo, requiere de cocción lenta y por mucho tiempo. Es más común usarla para barbacoa, birria y otros guisados de cocción lenta.

Diezmillo y espaldilla. El diezmillo proviene del hombro de la res, mientras que la espaldilla se obtiene de una parte más cercana al cuello. Ambos se caracterizan por tener una mezcla de grasa y músculo, que los hace perfectos para estofados, tacos y otras recetas.

Cuete. Es un corte que se obtiene de las piernas traseras del animal y es apreciada por ser magra. Por esa razón se usa en estofados, mechado u otras recetas que se cocinen con humedad y a baja temperatura. Sin embargo, también es suave y fácil de deshebrar

Si quieres comer fresco y ligero, pero no quieres la típica ensalada aburrida, prepara este salpicón de res. Te olvidarás del calor y del hambre.