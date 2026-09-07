Cremosa gelatina de rompope como las de los carritos

Al salir del metro o afuera de las iglesias, es muy común encontrar los carritos o vitrinas con gelatinas. Las de leche son de las favoritas, porque combinan una textura cremosa con diferentes sabores. Sigue esta receta y prepara una clásica gelatina de rompope.

Las gelatinas son un postre que no pasa de moda por ser fresco, ligero y fácil de preparar. Aunque en el supermercado existen polvos de prácticamente cualquier sabor, listos para solo mezclarlos con nuestro líquido favorito, nada como la versión casera.

Prepararla desde cero permite elegir la calidad de los ingredientes, controlar el nivel de dulzor, firmeza y cremosidad. Un sabor que nos recuerda a los puestos callejeros, es el rompope.

Este postre combina lo mejor de esta bebida tradicional a base de leche y huevo, con la textura característica de la gelatina. Además, el nivel de alcohol se reduce al combinarse con ingredientes como la leche condensada y la leche de vaca.

Las gelatinas son un postre popular por fáciles y versátiles Canva

¿Cómo hacer gelatina de rompope?

Ingredientes:

2 tazas de rompope

1 taza de leche evaporada

1 taza de leche entera

1 lata de leche condensada

3 cucharadas rasas de grenetina sin sabor (28 gramos)

½ taza de agua fría

Preparación:

Hidrata la grenetina en el agua fría y déjala reposar por 5 minutos hasta que tenga la consistencia de un gel. Licúa la leche entera con la leche evaporada, la leche condensada y el rompope. Vierte la mezcla en una cacerola y lleva a fuego medio-bajo. Caliéntala hasta que comiences a ver burbujas en las orillas y reduce a fuego muy bajo. Agrega la grenetina hidratada y mezcla hasta integrar por completo, sin que queden grumos. Apaga el fuego y deja entibiar. Engrasa ligeramente un molde con unas gotas de aceite neutro o aceite en aerosol, distribuyéndolo bien con una servilleta. Vierte la mezcla de rompope en el molde y lleva al refrigerador por al menos 6 horas o hasta que esté completamente cuajada. Pasa un cuchillo ligeramente por las orillas del molde para desprender la gelatina y que sea más fácil desmoldar. Si te cuesta trabajo, puedes sumergir ligeramente el molde en agua tibia por unos segundos para que se desprenda del fondo.

La grenetina es clave para hacer gelatinas firmes Canva

Al momento de hacer gelatinas caseras, el elemento clave es la grenetina. También conocida como gelatina de sabor, es un ingrediente que se obtiene del colágeno de piel, huesos y cartílagos de algunos animales.

Su función es cuajar las mezclas líquidas para conseguir la textura de gelatina que conocemos. Sin embargo, para que funcione es importante usar la cantidad correcta y esta depende de qué tan firme quieras tu gelatina.

Para que quede suave, la recomendación es de 15 a 20 gramos por litro de líquido. Esto funciona mejor si tus gelatinas irán en vaso, no tanto si las vas a desmoldar. En ese caso, es mejor aumentar a 25 o 30 gramos de grenetina por cada litro de líquido.

Finalmente, para una gelatina más firme, utiliza hasta 35 gramos de grenetina por litro de líquido.

Si amas las gelatinas de rompope del carrito, sigue esta receta y prepárala en casa. Báñala con rompope para un sabor más intenso.