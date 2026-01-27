Última Hora Impreso de hoy

Conoce los tamales más populares de Latinoamérica: hallacas, humitas y más

Conoce algunos de los tamales que se comen en Centro y Sudamérica, más allá de los que se elaboran en México. 

Por: Marisela Valencia

No solo en México se comen tamales, conoce otros más de LatinoaméricaCanva
Tamal oaxaqueño. Un clásico de la cocina mexicana, envuelto en hojas de plátano y relleno de mole con pollo. Una pequeña muestra de la gran variedad de tamales en este estado.Canva
Hallaca venezolana. Masa de maíz coloreada con achiote, envuelta en hojas de plátano, con relleno de carne de res, cerdo, pollo, huevo, aceitunas, pasas, almendras y diversos condimentos.Canva
Chuchito guatemalteco. Tamal pequeño relleno de carne de cerdo o pollo, bañado con recado de tomate.Canva
Tamal tolimense de Colombia. Masa de maíz (que puede mezclarse con arroz), rellena con cerdo, huevo cocido y pollo, en forma redonda.Canva
Humita (Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador). Masa de maíz tierno, ligeramente aderezada y envuelta en hojas de maíz, generalmente sin rellenar.Canva
Pamonha de Brasil. Tamal de maíz fresco con textura pegajosa y sabor dulce.Canva
Nacatamales de Nicaragua. Tamales con masa de maíz y relleno de cerdo o pollo en achiote, además de papa, aceitunas, alcaparras, ciruela pasa, tocino, entre otros.Canva
Pasteles en hoja (Puerto Rico). Tamal de masa de yuca, plátanos verdes y machos, rellena con mezcla de puerco, chile, garbanzo, aceitunas y pasas.Canva
Tamales hondureños. De masa de maíz, rellenos de carne de cerdo con salsa de cebolla picada, ajo, sal y pimienta.Canva
Paches guatemaltecos. Este platillo típico de Guatemala, es muy parecido al tamal, aunque está hecho a base de una masa de papa. El relleno lleva un recado a base de pimiento y tomate, además de carne de cerdo o pollo.Canva
El tamal es un alimento de origen prehispánico, pero, ¿sabías que no solo se consumen en México? Conoce algunos de los tamales más famosos de Latinoamérica y amplia tu horizonte gastronómico. 

Solo en México, existen alrededor de 500 tipos de tamales, si los dividimos en los 32 estados, esto hablaría de un promedio de 15 por entidad. A estos se suman los que se preparan en Centro y Sudamérica, ¿en qué se diferencian?

thumb
Corunda, una de las muchas variedades de tamal en MéxicoCanva

Si bien, comparten una raíz común, pues básicamente son un alimento envuelto en una hoja vegetal y cocidos, no son iguales los ingredientes ni la técnica.

Un ejemplo claro es la base. En México, los tamales se elaboran tradicionalmente con maíz nixtamalizado, cuya masa se bate con manteca de cerdo, dándole un sabor más profundo y una textura esponjosa.

En cambio, en otros países de Latinoamérica suelen usar harina de maíz precocida, la que se usa para platos como las arepas. Esta se mezcla con aceite, manteca o mantequilla, resultando en una masa más compacta.

Otro rasgo que los diferencia, es que los tamales mexicanos suelen envolverse en hoja de maíz o plátano, aunque la primera es más común. En cambio, otros países usan principalmente hojas de plátano. Esta permite que los rellenos sean más abundantes.

Justamente, en muchos países de Latinoamérica, predominan los rellenos con mayor complejidad, incluyendo una mezcla de ingredientes dulces y salados.

Pero más allá de lo que distingue a los tamales de uno u otro país, todos comparten algo: son un plato festivo y ceremonial, que, si bien puede consumirse en el día a día, tiene un papel relevante en Navidad, fiestas patronales y celebraciones en general.

¿Qué tanto conoces sobre tamales latinoamericanos? Entra a la galería para conocer los más populares.

