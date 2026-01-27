Conoce los tamales más populares de Latinoamérica: hallacas, humitas y más

El tamal es un alimento de origen prehispánico, pero, ¿sabías que no solo se consumen en México? Conoce algunos de los tamales más famosos de Latinoamérica y amplia tu horizonte gastronómico.

Solo en México, existen alrededor de 500 tipos de tamales, si los dividimos en los 32 estados, esto hablaría de un promedio de 15 por entidad. A estos se suman los que se preparan en Centro y Sudamérica, ¿en qué se diferencian?

Corunda, una de las muchas variedades de tamal en México Canva

Si bien, comparten una raíz común, pues básicamente son un alimento envuelto en una hoja vegetal y cocidos, no son iguales los ingredientes ni la técnica.

Un ejemplo claro es la base. En México, los tamales se elaboran tradicionalmente con maíz nixtamalizado, cuya masa se bate con manteca de cerdo, dándole un sabor más profundo y una textura esponjosa.

En cambio, en otros países de Latinoamérica suelen usar harina de maíz precocida, la que se usa para platos como las arepas. Esta se mezcla con aceite, manteca o mantequilla, resultando en una masa más compacta.

Otro rasgo que los diferencia, es que los tamales mexicanos suelen envolverse en hoja de maíz o plátano, aunque la primera es más común. En cambio, otros países usan principalmente hojas de plátano. Esta permite que los rellenos sean más abundantes.

Justamente, en muchos países de Latinoamérica, predominan los rellenos con mayor complejidad, incluyendo una mezcla de ingredientes dulces y salados.

Pero más allá de lo que distingue a los tamales de uno u otro país, todos comparten algo: son un plato festivo y ceremonial, que, si bien puede consumirse en el día a día, tiene un papel relevante en Navidad, fiestas patronales y celebraciones en general.

¿Qué tanto conoces sobre tamales latinoamericanos? Entra a la galería para conocer los más populares.