¿Dónde comprar tamales para perro en CDMX? Cumple su antojo sin que le haga daño

Nuestras mascotas son parte de nuestra familia, por eso no es raro incluirlos en todas las celebraciones, incluyendo el Día de la Candelaria. Eso sí, para que no le de diarrea, te decimos dónde comprar tamales para perro en la Ciudad de México.

Cada 2 de febrero es de ley que se coman tamales en las casas mexicanas. Sin embargo, como ocurre con otros platos cotidianos, por mucho que tu perrito te ponga ojitos del gato con botas, es mejor no compartir tus tamales con él, ni siquiera una probadita.

Los tamales tradicionales tienen ingredientes que causan daño a nuestros peludos. Uno de los principales es la manteca, que da esa textura esponjosa y sabor característico, sin embargo, el exceso de grasa aumenta el riesgo de pancreatitis en perros.

A esta se suma la sal que, en algunos casos, causa síntomas de intoxicación y, a largo plazo, puede causar problemas renales. Y esto, solo hablando de la masa, pues los rellenos son otro tema. Entre el picante, ajo, cebolla, pasas y hasta chocolate, en el caso de los dulces.

Muchos de estos ingredientes pueden ser tóxicos. Si bien, el daño mayor ocurre con su consumo en grandes cantidades o de forma regular, hacerlo de forma esporádica puede causar malestar gastrointestinal, diarrea o vómito.

Para que tu perrito no la pase mal por un simple antojo, ya existen los tamales para perro. Te decimos dónde conseguirlos y qué tomar en cuenta al comprarlos.

No caigas ante los encantos de tu perro, una probadita de tamal puede enfermarlo Canva

Tamales para perros en CDMX

Tamalitos Dog

Esta marca está pensada en ofrecer productos que ayuden a que los animales tengan una alimentación saludable, natural y equilibrada. Como su nombre bien lo dice, su especialidad son los tamales, aunque tienen snacks y hasta helados.

A diferencia de los tamales para humanos, se elaboran a base de proteínas, como res, pollo, cerdo, salmón o cordero, verduras y amaranto. Por lo tanto, son saludables para tu perrito, pero también puedes probarlos tú.

¿Dónde encontrarlos? Puedes hacer tu pedido en línea a través de su sitio web o búscalos en PETCO, uno de sus distribuidores autorizados.

Dog & Roll

Este espacio inició como un restaurante que llevó lo pet friendly a otro nivel, pues no solo te permitía tener a tu peludo contigo mientras disfrutabas tu comida, también contaba con un menú especial para ellos, que incluía pizza, sushi y hasta cerveza.

Actualmente, el restaurante está cerrado, pero continúan haciendo diferentes comidas pensadas para las mascotas, incluyendo tamales. Su paquete incluye un tamal dulce de yogur con avena y arándanos, y uno salado, a base de res y puré de papa.

¿Dónde encontrarlos? Haz tu pedido a través de su Instagram @dog_and_roll_

Forever Dog México

Además de ser una guardería para que tu perrito se divierta mientras tú estás trabajando, Forever Dog ofrece el servicio de alimentos para mascotas, principalmente pensados en ocasiones especiales, como pasteles y, por supuesto, tamales.

Para que celebren juntos el Día de la Candelaria, tienen tamales hechos con ingredientes especiales para tu peludo, con la opción de entrega en cualquier estación de metro.

¿Dónde encontrarlos? Haz tu pedido a través de su Instagram @foreverdog_mexico

¿Qué revisar al comprar tamales para perros?

Lista de ingredientes. Antes de comprar un tamal para tu perro, revisa o pregunta por los ingredientes. Estos deben estar descritos claramente, por ejemplo: carne / menudencias de pollo, res, puerco, verduras, arroz, etc.

Evita aquellos que digan “mezcla especial” sin especificar. Perfil nutricional y porciones. No todos los perros pueden comerse un tamal completo, aunque sea especial para ellos. Lo ideal es revisar la porción recomendada según el peso de tu peludo.

De igual modo, recuerda que se trata de un alimento para una ocasión especial, no de diario. Manejo y conservación. Pregunta si el producto se entrega congelado o refrigerado, y si requiere mantener la cadena de frío. Asimismo, consulta cuántos días dura a partir de la entrega. Reseñas. Nunca está de más revisar lo que opinan otras personas acerca del producto, antes de comprarlo, de esta forma te darás una idea si es un producto de calidad o no.

Al comprar tamales para perro, revisa que los ingredientes sean de calidad Canva

¿Qué ingredientes no deben tener los tamales para perros?

Cebolla, ajo, cebollín, puerro

Uvas y pasas

Chocolate/cacao

Xilitol (en versiones “sin azúcar”)

Manteca, exceso de grasa, tocino, frituras

Exceso de sal y condimentos picantes

Rellenos muy procesados o con “saborizantes” artificiales

Estos ingredientes están asociados con irritación gastrointestinal, daño en los glóbulos rojos, pancreatitis, daño renal y daño hepático, por lo tanto, es mejor evitarlos por completo en la dieta de tu perro.

De cualquier manera, la recomendación es siempre consultar con tu veterinario antes de ofrecer un nuevo alimento, en especial si tu peludo tiene una condición médica.

Asimismo, aunque hayas comprado tamales para perro, si notas que tu mascota tiene vómito o diarrea, letargo, dolor abdominal (se identifica porque camina encorvado o se queja al tocarle la zona), o falta de apetito, llévalo a revisión.

¿Sabías que existen los tamales para perro? Ahora ya sabes dónde comprarlos para consentir a tu mascota. Si no, puedes hacerlos en casa con ingredientes como arroz cocido, pollo cocido y vegetales. Eso sí, nada de condimentos ni manteca.