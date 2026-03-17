Sporting Lisboa consuma remontada y apaga sueño de Bodo/Glimt en Champions

La historia de Bodo/Glimt en Champions League terminó. Sporting de Lisboa remontó un 3-0 sufrido en la ida, se impuso 5-0 en la vuelta para un 5-3 en el global y consiguió su boleto hacia los Cuartos de Final, donde espera al ganador de Arsenal y Bayer Leverkusen.

Dando una nueva campanada en el Aspmyra Stadion, Bodo/Glimt hizo soñar a los suyos consiguiendo una ventaja de 3-0 en la ida, sin embargo, todo estaba por escribirse en Portugal, donde Sporting Lisboa quería vivir una Noche Mágica.

Sporting Lisboa 1-0 Bodo/Glimt

Aprovechando un balón parado luego de más de media hora inclinando la balanza a su favor, Gonçalo Inácio apareció en el borde del área chica para ganarle por todo lo alto a los noruegos y rematar de cabeza para hacer soñar a los más de 50,000 aficionados presentes en el Estadio Jose Alvalade.

Sporting Lisboa 2-0 Bodo/Glimt

El ritmo aceleraba en Lisboa y Sporting ganaba las espaldas de su rival, generando que Pedro Gonçalves terminara completamente solo por la banda de la izquierda y lograra empujar el balón al fondo de las redes en el 61’, dejando todo el nerviosismo para la última media hora del cotejo.

Sporting Lisboa 3-0 Bodo/Glimt

El vendaval de los portugueses provocó una mano de Fredrik André Bjørkan, misma que fue revisada en el VAR antes de que Luis Suárez anotara desde los 11 pasos e igualara la eliminatoria (78'), misma que se alargaba hasta los Tiempos Extra.

De Liga MX a consumar remontada en Champions

Los 90 minutos terminaron y el alargue fue necesario para definir al ganador de la eliminatoria, donde los locales mantuvieron la iniciativa y desde el primer instante se lanzaron al frente.

Sporting Lisboa 4-0 Bodo/Glimt

Maximiliano Araújo no perdonó. El exfutbolista de Puebla aprovechó una desatención en la marca y con pierna zurda remató de primera intención, consumando la remontada y terminando con el sueño del conjunto noruego que sorprendió al instalarse hasta los Octavos de Final de la presente edición de Champions League.

Sporting Lisboa 5-0 Bodo/Glimt

Ingresando para los últimos segundos, Rafael Nel fue el encargado de sentenciar el compromiso y poner cifras definitivas al 120+1', sellando el boleto hacia la siguiente etapa.

Esta misma tarde se sabrá al rival de Sporting Lisboa en los Cuartos de Final de Champions League, mismo que saldrá entre el ganador del Arsenal Vs Bayer Leverkusen, eliminatoria que cerrará en el Emirates Stadium tras el 1-1 conseguido en la ida.

BFG