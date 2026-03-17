Abuela Carlota seguirá su proceso en libertad tras disparar a presuntos invasores en Chalco

Visiblemente contenta, Carlota Alfaro Quintana recibió la noticia de que seguirá su proceso de homicidio calificado desde su domicilio, luego de que un juez cambio la medida cautelar, al considerar que hay garantías para que pueda hacerlo desde su casa.

Carlota abuela sicaria

Ello, luego de que la defensa de quien es conocida como la abuelita sicaria, presentó un amparo ante el juzgado sexto, al considerar que se violaban sus garantías al ser una mujer de más de 72 años de edad y estar enferma.

Requisitos para arresto domiciliario

El día de hoy nos autorizan la modificación de la medida cautelar de mi mamá para que pase su prisión en el domicilio, vamos a continuar con el proceso, como escucharon ustedes del juez esto se da en cumplimiento a una sentencia de amparo promovida por los abogados”, apuntó Arturo Santana Alfaro.

Audiencia de abuelita sicaria de Chalco.

En una audiencia en los juzgados de Chalco, que tuvo una duración de alrededor de una hora, el juez planteó los requisitos para que Carlota pueda continuar el proceso desde su domicilio, entre los que se encuentra una garantía económica de 250 mil pesos, la instalación de un dispositivo electrónico, no puede salir del domicilio y recibirá visitas frecuentes del centro en su domicilio.

Piiñata de Carlota 'N', la abuelita sicaria que asesinó a dos hombres en Chalco

No puede acercarse a la víctima

Así como no aproximarse a un menor considerado una víctima de los hechos donde perdieron la vida dos hombres y un menor resultó lesionado

Una garantía económica para que efectos que mi madre asista a cada una de las audiencias, que se compruebe que no tiene pasaporte y limitación para no salir abandonar el domicilio y este garantizada la seguridad”, apuntó.

Se estima que, en tres días, estará alcanzando su libertad.