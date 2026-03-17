Renuncia director del Centro Nacional Antiterrorista de EU por guerra en Irán

El director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos (NCTC, por sus siglas en inglés), Joseph Kent, renunció a su cargo por la guerra en Irán, al alegar que el país no representaba una amenaza inminente para la nación gobernada por Donald Trump.

"No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby", escribió Joseph Kent en una carta dirigida a Trump y publicada en la red social X, antes Twitter.

Joseph Kent, designado por Trump para dirigir el NCTC, es el primer alto funcionario estadunidense que deja su cargo por desacuerdo con la guerra. El ahora exfuncionario es un exintegrante de las fuerzas especiales Boinas Verdes con participación en Múltiples misiones de combate.

La esposa de Kent, Shannon Kent, también sirvió en las fuerzas armadas estadunidenses y murió en un intento de suicidio en Siria en 2019.

"Como viudo (...) que perdí a mi amada esposa Shannon en una guerra fabricada por Israel, no puedo apoyar el envío de la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no aporta ningún beneficio al pueblo estadunidense", escribió Kent.

Como jefe del NCTC, Kent trabajó bajo las órdenes de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, analizando y coordinando la respuesta a amenazas terroristas, y ejerciendo como principal asesor del presidente en materia de contraterrorismo.

"Hasta junio de 2025, usted entendió que las guerras en Medio Oriente eran una trampa que robó a Estados Unidos las preciadas vidas de nuestros patriotas", afirmó Kent en su carta a Trump.

Entonces, Trump ordenó el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes, una operación con colaboración de Israel que provocó una escalada militar con Irán que duró doce días.

Kent dijo que "altos responsables israelíes y miembros influyentes de medios de comunicación estadunidenses desplegaron una campaña de desinformación" para hacer creer que "Irán era una amenaza inminente" pero "eso era una mentira".

Algunos expertos han señalado que, según la legislación vigente, se requeriría una amenaza inminente para que Estados Unidos inicie una guerra.

Kent no respondió a las solicitudes de comentarios y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, que supervisa el centro antiterrorista, tampoco respondió de inmediato. Kent es conocido desde hace tiempo por sus ideas de "Estados Unidos primero" y ha manifestado que se opone a las intervenciones militares en el extranjero.

El año pasado, Kent instó a los analistas de inteligencia a revisar un informe sobre el Tren de Aragua, una banda venezolana, que no respaldaba el argumento de la Casa Blanca de que el presidente venezolano Nicolás Maduro dirigía sus operaciones. El gobierno había presentado a la banda como una amenaza para la seguridad con el fin de justificar su campaña de represión contra la inmigración.

Trump reacciona a renuncia de Kent

En diálogo con periodistas, Donald Trump dijo que la salida de Kent del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos es buena, pues lo acusó de ser "muy débil en materia de seguridad" y demostró "algo bueno que se haya ido".

Casa Blanca contradice a Kent

La carta de Kent a Trump incluye "afirmaciones falsas", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

"Tal y como el presidente Trump ha declarado de forma clara y explícita, disponía de pruebas sólidas y convincentes de que Irán iba a atacar primero a Estados Unidos", agregó Leavitt. "Estas pruebas se recopilaron a partir de numerosas fuentes y factores".

Con información de AFP y Reuters

vjcm