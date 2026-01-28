Atole de chocolate y Nutella: la bebida perfecta para acompañar tus tamales

El atole con chocolate y Nutella es una versión indulgente de una de las bebidas más tradicionalmente mexicanas alrededor de los tamales, y ha evolucionado para ofrecer sabores más ricos y versátiles que encantan tanto a niños como a adultos en una sola receta.

El atole —una bebida caliente a base de maíz— ha sido un elemento central en las mesas mexicanas desde tiempos prehispánicos, donde los pueblos originarios elaboraban bebidas de maíz, a veces combinadas con cacao, para acompañar celebraciones, festividades y reuniones familiares importantes.

En su versión clásica, el atole de chocolate —también conocido como champurrado cuando se prepara con masa de maíz— combina maíz o almidón con cacao o chocolate y leche para lograr una textura espesa, reconfortante y cálida, ideal para días fríos o para acompañar tamales y pan dulce en desayunos o meriendas.

Integrar Nutella agrega un toque de avellana y una dulzura adicional que eleva esta bebida tradicional a una experiencia más cremosa y decadente, perfecta para quienes aman los sabores intensos del chocolate combinado con un perfil más moderno.

Este atole de chocolate y Nutella no solo se queda en lo tradicional; también se presta para ser el centro de momentos familiares, festivos o de confort en casa. ¡Es ideal para acompañar tamales, especialmente en celebraciones como el Día de la Candelaria!

Receta de atole de chocolate con Nutella Canva

Atole de chocolate y Nutella

Ingredientes:

1 litro de leche entera

4 tazas de agua (opcional)

3 cucharadas de maicena (fécula de maíz), disueltas en ½ taza de agua fría

100 g de cacao en polvo

100 g de Nutella

½ taza de azúcar

1 rama de canela

Preparación:

En una olla grande a fuego medio, vierte el litro de leche y el agua (si decides usarla para una textura más ligera). Agrega la rama de canela y calienta hasta que comience a soltar vapor, sin que llegue a hervir vigorosamente. Incorpora el cacao en polvo a la leche caliente; revuelve constantemente con el batidor hasta que el cacao o chocolate se disuelva completamente y se integre. Añade la Nutella directamente a la mezcla caliente. Continúa batiendo para que se derrita y se distribuya homogéneamente. Incorpora el azúcar según tu gusto y continúa revolviendo hasta que se disuelva por completo. Prueba y ajusta el dulzor si es necesario. Vierte poco a poco la maicena disuelta en agua a la olla caliente, sin dejar de remover con el batidor; reduce el fuego a medio‑bajo y cocina la mezcla durante unos 8–12 minutos, removiendo constantemente hasta que el atole alcance una consistencia suave y ligeramente espesa. Si te gusta más denso, puedes cocinar unos minutos adicionales. Saca la rama de canela de la olla y sirve el atole de chocolate y Nutella en tazas mientras aún esté bien caliente.

Receta de atole de chocolate con Nutella Canva

Tips para preparar el mejor atole:

Si quieres un resultado extra rico, puedes añadir un chorrito de crema al final.

Como con cualquier atole tradicional, remover con un batidor o molinillo mientras se calienta evita que se formen grumos y ayuda a incorporar aire para una textura sedosa.

Si sobra atole, puedes guardarlo en el refrigerador por 1–2 días.

Para recalentarlo, caliéntalo a fuego bajo y bate ligeramente para recuperar textura.

Espolvorea un poco de canela molida o cacao por encima para presentación y aroma adicionales.

Receta de atole de chocolate con Nutella Canva

¿Con qué acompañar este atole?

Este atole es delicioso por sí solo, pero combinándolo con tamales —ya sean dulces o salados— elevas la experiencia. También marida muy bien con pan dulce tradicional como conchas o churros, ya que el contraste realza los sabores de cada elemento.

¿Por qué combinar chocolate y Nutella en el atole?

La Nutella incorpora cacao y avellanas en una mezcla dulce y cremosa que complementa perfectamente el perfil chocolateado del atole.

Esta combinación eleva la bebida tradicional, aportando una textura más rica y un sabor más profundo que puede hacerla más atractiva para paladares contemporáneos, especialmente si se sirve en reuniones familiares o celebraciones.

Aprender cómo preparar el atole de chocolate con Nutella llevará tus recetas a otro nivel, ¡disfrútalo en casa!