Cómo hacer lasaña vegetariana con espárragos: receta gourmet

Te contamos cómo hacer lasaña vegetariana con espárragos; se trata de una receta gourmet que destaca por su sabor y frescura, una opción elegante y nutritiva para quienes buscan reducir el consumo de carne sin renunciar a un platillo reconfortante.

La lasaña es uno de los platillos más representativos de la gastronomía italiana y ha conquistado cocinas de todo el mundo gracias a su combinación de pasta, salsas y rellenos que se hornean en capas de ragú a la boloñesa, cubierto con queso parmesano, de acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse.

Aunque la versión más conocida incluye carne, en los últimos años han surgido alternativas vegetarianas y hasta veganas que se han vuelto protagonistas en las cocinas alternativas; algunas de ellas hechas con vegetales como los espárragos.

Estos son una hortaliza muy apreciada en la cocina europea y mediterránea por su sabor delicado y su textura suave. Además, los espárragos aportan fibra, vitaminas y antioxidantes.

En esta receta, prepara una lasaña vegetariana con espárragos, combinando con una salsa blanca cremosa, queso y láminas de pasta. El resultado es un platillo ideal para una comida especial o una cena familiar.

Lasaña vegetariana con espárragos Canva

Receta de lasaña vegetariana con espárragos

Ingredientes:

Para la lasaña:

12 láminas de pasta para lasaña

400 g de espárragos verdes frescos y limpios

250 g de queso ricotta

200 g de queso mozzarella rallado

60 g de queso parmesano rallado

1 cebolla mediana finamente picada

2 dientes de ajo picados

2 cucharadas de aceite de oliva

½ cucharadita de sal

¼ cucharadita de pimienta negra

½ cucharadita de nuez moscada

Para la salsa bechamel:

50 g de mantequilla

50 g de harina de trigo

750 ml de leche entera

½ cucharadita de sal

¼ cucharadita de pimienta

¼ cucharadita de nuez moscada

Preparación:

Lava los espárragos y corta la parte inferior dura del tallo; luego vuelve a cortar en trozos de aproximadamente 3 cm. Hierve agua con una pizca de sal, cocina los espárragos durante 3 minutos. Escúrrelos y colócalos en agua fría para detener la cocción. Calienta el aceite de oliva en una sartén a fuego medio y sofríe la cebolla durante 4 minutos hasta que se vuelva translúcida. Añade el ajo y cocina un minuto más, incorpora los espárragos picados; sazona con sal y pimienta. Cocina durante 5 minutos, retira del fuego y mezcla con el queso ricotta. Para preparar la salsa, derrite la mantequilla en una olla a fuego medio. Añade la harina y mezcla constantemente durante 2 minutos. Incorpora la leche poco a poco mientras bates, cocina hasta que la salsa espese ligeramente. Agrega sal, pimienta y nuez moscada. Para la pasta, hierve agua con sal. Cocina las láminas de lasaña según las instrucciones del paquete. Escúrrelas y colócalas sobre un paño limpio. Arma la lasaña, precalienta el horno a 180 °C. En un refractario grande, coloca una capa delgada de bechamel en el fondo. Añade una capa de pasta e incorpora parte del relleno de espárragos. Agrega un poco de mozzarella y cubre con más salsa; repite el proceso hasta terminar los ingredientes. Finaliza con mozzarella y parmesano para crear una capa gratinada. Hornea durante 35 a 40 minutos, el queso debe quedar dorado y burbujeante. Deja reposar la lasaña vegetariana 10 minutos antes de servir.

Lasaña vegetariana con espárragos Canva

Consejos para preparar la lasaña:

No sobrecargues las capas, ya que demasiado relleno puede hacer que la lasaña pierda estructura.

Utiliza queso de buena calidad.

Preparar la salsa bechamel con calma, debe mezclarse constantemente para evitar grumos.

Añade hierbas aromáticas como tomillo, albahaca o perejil para potencializar el sabor del platillo.

Tipos de lasaña vegetariana:

Lasaña de espinaca y ricotta

Lasaña de verduras asadas, con berenjena, calabacita y pimientos

Lasaña de champiñones

Lasaña vegana, preparada con ingredientes vegetales y quesos a base de frutos secos

Lasaña vegetariana con espárragos Canva

¿Con qué acompañar la lasaña vegetariana?

Ensalada verde con vinagreta

Pan artesanal o focaccia

Verduras asadas Vino blanco seco

¿Por qué la lasaña vegetariana se ha vuelto tan popular?

En los últimos años ha crecido el interés por las dietas basadas en vegetales, con una alimentación rica en verduras que aportan beneficios para la salud y el medio ambiente.

Este cambio ha impulsado nuevas versiones de platos clásicos como hamburguesas vegetales, tacos vegetarianos, pastas sin carne y lasañas con verduras.

En el caso de la lasaña vegetariana, se permite mantener la estructura tradicional del platillo italiano, sustituyendo la carne por ingredientes frescos como espinacas, champiñones o espárragos.

Disfruta de esta lasaña vegetariana con espárragos, es una versión gourmet de un clásico italiano que no pasa de moda, ¡haz la prueba!