EL VENENO

Don Alfredo, ¿el veneno caduca y ya no es tan efectivo o caduca y es más efectivo?

R. Don Hernán, ni lo uno ni lo otro: un veneno caducado no se vuelve “más venenoso” de forma fiable ni pierde toda su toxicidad. Le comparto, los venenos son compuestos químicos (orgánicos, metales, proteínas) que se degradan de forma variable tras la caducidad debido a oxidación, hidrólisis, calor o luz. Algunos se debilitan: toxinas proteicas como la botulínica se desnaturalizan en fragmentos inofensivos; el peróxido de hidrógeno se descompone en agua y oxígeno. Otros persisten indefinidamente, como el arsénico o el mercurio, metales pesados que mantienen su toxicidad para siempre. Pocos se degradan impredeciblemente en subproductos peores, como explosivos inestables, pero esto es raro en venenos típicos. La caducidad indica menor potencia o estabilidad para su uso previsto (por ejemplo, pesticidas pierden eficacia), no seguridad garantizada. Nunca los pruebe empíricamente: venenos degradados podrían irritar de forma distinta o dañar sistemas no previstos.

EL SUEÑO

¿Cuántas horas de sueño necesitamos realmente?

R. Los adultos necesitan en promedio más de siete horas de sueño por noche para una salud óptima, según el consenso de la AASM y SRS, aunque las necesidades varían individualmente. Con 6.5 horas, si se sientes alerta, enfocado y con buen humor sin déficits notables, podría ser uno de los raros “durmientes cortos” genéticos (~1-3% de la población, gracias a mutaciones como ADRB1). Sin embargo, menos de siete horas regulares eleva riesgos a largo plazo: obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, depresión e inmunidad debilitada. Aun sintiéndose “bien” durante el día, busque señales sutiles de insuficiencia: lapsos cognitivos como olvidar nombres, perder el hilo de ideas o reacciones más lentas (ejemplo: casi accidentes al conducir); irritabilidad oculta, ansiedad o baja motivación pese a la energía aparente; síntomas físicos como resfriados frecuentes, ganancia de peso inexplicable, ojos hinchados/círculos oscuros, torpeza o dolores matutinos; y caídas en rendimiento como más cafeína requerida, menor resistencia en el gimnasio o tenis, o sesiones subóptimas en su rutina tres veces a la semana. Recomendación: una autoevaluación práctica: lleve un diario por dos semanas, anotando enfoque, hambre y recuperación posejercicio. Priorice calidad (etapas profundas/REM). Si detecta problemas, suba a siete horas y consulte a un médico para descartar riesgos. La consistencia es clave para sus metas fitness.

CON PÚAS

Sr. La Mont, ha visto usted películas de guerra del siglo pasado donde los soldados alemanes usaban unos cascos con una púa, ¿para qué servía, no me diga que para dar cabezazos?

R. Sí, los he visto y hasta ahora no se me había ocurrido preguntar para qué servían. Estos cascos alemanes con púas, conocidos como pickelhauben, fueron introducidos por el ejército prusiano en 1842 para reemplazar los voluminosos shakos de la era napoleónica. La púa metálica estaba diseñada para desviar golpes de sable o espada dirigidos a la cabeza durante cargas de caballería, cuando las hojas solían caer verticalmente. Fabricados en cuero hervido con refuerzos metálicos, estos cascos mejoraban la protección, estabilidad (menos propensos a deslizarse) y visibilidad frente a los sombreros de tela. Se convirtió en un ícono prusiano del militarismo hacia 1871, obligatorio en todo el imperio, con plumas o bolas (artillería) para indicar rango o rama. Inútiles en la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial —las púas atraían francotiradores y el cuero fallaba contra esquirlas—, fueron reemplazados hacia 1916 por el stahlhelm de acero.