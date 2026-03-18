Un virus en la cancha: el sarampión desafía a México antes del Mundial

El brote de sarampión ha puesto al gobierno federal en una carrera contra el tiempo a 84 días de que comience la Copa Mundial de Futbol 2026, cuyas sedes serán en México, Estados Unidos y Canadá. Los casos registrados en tan sólo los primeros tres meses de este año ya superan los de todo 2025.

Nuestro país espera la llegada de cinco millones de turistas internacionales, muchos de los cuales no estarán vacunados contra el sarampión porque no han querido o porque forman parte de los movimientos antivacunas que hay en varios regiones del mundo. Hasta el momento, la Federación Internacional de Futbol (FIFA) sólo ha recomendado a la gente que acudirá a los diferentes estadios aplicarse la vacuna contra el sarampión; mientras que las autoridades de la Secretaría de Salud no han establecido si habrá o no una obligatoriedad de tener la vacuna para poder ingresar a territorio nacional.

Esta decisión será determinada junto con la Organización Panamericana de la Salud y la OMS el próximo mes, donde este organismo internacional determinará si le quita o no a México su certificado como país libre de sarampión.

Aunque todo indica que nuestro país, al igual que ocurrió con Canadá, perderá este estatus, a pesar de la reducción de 30% en los casos activos de sarampión en territorio nacional en las últimas semanas, cifra que ayer diera a conocer Eduardo Clark, subsecretario de Salud.

Y es que México, de enero de 2025 hasta la fecha tiene 13 mil 408 casos y 35 defunciones. En 2025 fueron seis mil 452 contagios y en tan sólo tres meses del año se tienen seis mil 956 casos. Hay que recordar que el sarampión, como lo dijo David Kershenobich, secretario de Salud, es altamente contagioso, con capacidad de transmisión de hasta 18 personas por caso, y que puede permanecer en el ambiente hasta dos horas. Las sedes de esta Copa Mundial en México serán Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

Estas dos últimas ciudades ocupan los primeros cinco lugares a nivel nacional con mayor número de casos de sarampión. Desde la pandemia de covid-19 que no se veía una campaña nacional de vacunación como la que se ha registrado en los últimos meses: puestos de vacunación en mercados, centros comerciales, universidades, en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, parques y centrales camioneras y terminales aéreas. Tan sólo un dato que demuestra que cuando el gobierno se propone contener un virus, lo puede lograr: en un mes, una semana, 13.3 millones de personas en todo el país acudieron a vacunarse.

La meta será aplicar 25 millones de dosis, sobre todo a poblaciones de riesgo en tan sólo 10 semanas para estabilizar el brote de sarampión que inició hace un año y tres meses.

Ése será el reto antes de que comiencen los eventos masivos internacionales por la justa futbolera que comenzará el 11 de junio del presente año.

Si no bajan el ritmo que actualmente lleva está estrategia nacional de vacunación, muy seguramente el equipo de Salud federal, estatal y municipal lo lograrán.

ABATELENGUAS

El anuncio que ayer dio Zoé Robledo, director general del IMSS, de que se contrató a 10 mil 785 médicos especialistas dará respiro a las unidades de medicina familiar, a los hospitales de alta especialidad, pero, sobre todo, a los hospitales generales de zona, que es donde se concentra el mayor número de carga de pacientes y en donde falta mucho personal de salud. De esta cifra, sólo mil 40 médicos y médicas se irán a reforzar las tareas que se tienen en los hospitales rurales.

BAJO EL MICROSCOPIO

En 23 años de creada, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), que agrupa a 43 empresas farmacéuticas nacionales, no había tenido una mujer al frente de su Consejo Directivo. Enhorabuena por la designación de Luz Astrea Ocampo Gutiérrez como presidenta de este organismo para el periodo 2026-2028 y también por la ratificación de Juan de Villafranca como presidente ejecutivo, quien tiene amplia experiencia en el tema de abasto de medicinas y de vínculos institucionales.