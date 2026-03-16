¿Qué es el gin? Tipos y cómo beber este popular destilado

En México somos los reyes de los destilados de agave, pero hay muchos otros por todo el mundo. Uno que ha ganado terreno en los bares y restaurantes mexicanos es el gin. Conoce más sobre este popular destilado, su origen y cómo beberlo.

Los destilados o bebidas espirituosas son bebidas alcohólicas que se obtienen mediante la destilación. Este es un proceso en el que se calienta un líquido fermentado para separar y concentrar el alcohol y los aromas.

Su graduación alcohólica está entre el 35 y el 50 por ciento. En el mundo existe una variedad casi infinita de destilados, que incluyen al whisky, vodka, ron, coñac, jerez y, por supuesto, la ginebra y el gin.

Y no, aunque muchos creen que son lo mismo, se trata de bebidas diferentes. Para conocer más sobre el gin, platicamos con Sara Sergent, Master Distiller y cofundadora de Alpine Distilling, una destilería artesanal premium ubicada en Park City, Utah, Estados Unidos.

En el mundo existen diferentes tipos de destilados Canva

Gin, un destilado con alma de enebro

El gin es un destilado botánico. Como Sara explica, se considera así porque utiliza botánicos o sustancias extraídas de plantas. Más específicamente, el gin, al igual que la ginebra, obtiene su sabor característico de las bayas del enebro.

De acuerdo a esta maestra en destilación, desde tiempos bíblicos ya se incorporaban elementos botánicos para aportar sabores y aromas a diferentes bebidas.

Pero continuando con el gin, se prepara a partir de un alcohol base neutro, destilado de granos como trigo, cebada o maíz, que después se infusiona con diferentes botánicos.

Entre los más comunes se encuentran, además del enebro, las semillas de cilantro, raíz de angélica, cáscaras de cítricos, pero hay muchos más. Básicamente, cada destilería crea sus combinaciones, dando como resultado perfiles aromáticos únicos.

Incluso otras más, como Alpine Distilling, permiten hacer un gin personalizado con tus ingredientes favoritos. Las posibilidades son tan amplias que puedes crear un gin para un evento especial, por ejemplo, para tu boda, partiendo de las flores de tu ramo de novia.

Y, a todo esto, ¿cuál es la diferencia entre gin y ginebra? Aunque suelen usarse como sinónimos, para los puristas se trata de bebidas diferentes. Ambas usan al enebro como base, pero la ginebra se refiere a la antigua bebida holandesa (genever).

En cambio, el gin es la evolución británica, más seca y aromática, y la versión más común en la coctelería moderna. En ese sentido, el sabor también cambia. Tradicionalmente, la ginebra es más intensa, dulce y con cuerpo a cereal, mientras que el gin es más seco y ligero.

Tradicionalmente, el enebro es un ingrediente base del gin Canva

¿Cómo se hace el gin?

El gin nace, básicamente, de la combinación de un alcohol neutro con enebro y otros botánicos. La clave está en cómo se logra esta infusión. En la industria de la destilería, existen dos métodos principales: maceración y destilación por vapor.

La maceración consiste en sumergir los ingredientes directamente en el alcohol base. Estos permanecen dentro desde horas hasta días, tiempo durante el cual el alcohol extrae los aceites esenciales, aromas y sabores.

Posteriormente, la mezcla se destila en un alambique. De esta forma, el calor separa los vapores de alcohol y compuestos aromáticos, que luego se condensan para formar el gin, que suele tener un sabor más intenso y estructurado.

En cambio, la destilación o infusión por vapor da como resultado bebidas más suaves, frescas y aromáticas. La razón es que se trata de una extracción más delicada, pues los botánicos no se sumergen directamente en el alcohol.

En este caso, se colocan en una canastilla dentro del alambique. Por lo tanto, cuando el alcohol base se calienta, los vapores suben y pasan por la canastilla. Así, el vapor extrae gradualmente los compuestos aromáticos.

Posteriormente, los vapores se enfrían y se condensan, dando lugar al destilado final. De acuerdo a Sara Sergent, este método permite maximizar el sabor lo mejor posible, obteniendo lo mejor de cada ingrediente.

Eso sí, sin importar el método que se utilice, el gin se debe diluir con agua hasta alcanzar un grado alcohólico adecuado, que va entre 37.5 y 47 por ciento de alcohol por volumen. Lo siguiente es el embotellado, etiquetado y venta.

La maceración es uno de los métodos de elaboración del gin Canva

Tipos de gin y cómo beberlo

¿Has probado el gin? Como la misma Sara explica, esta bebida es como el vino, es decir, existen varios tipos que se adaptan a diferentes momentos o comidas. Algunos son más florales, otros más herbales, así que seguro encuentras uno que se adapte a tus gustos.

Según expertos en destilación, el estilo más conocido de gin es el London Dry, que se caracteriza por ser seco, con sabores claros de enebro y cítricos, además de no tener azúcares añadidos tras la destilación.

Pero existen otras opciones, como el Old Tim, que es más dulce; el Plymouth Gin, más terroso y suave; el Sloe, macerado con endrinas y, por supuesto, gins contemporáneos y modernos, donde el enebro no es protagonista, dando sabores más equilibrados.

Un ejemplo es el gin con el que Sara y Alpine Destilling han ganado diferentes premios y reconocimientos, incluyendo el de Ginebra del Año en Londres y el Mejor Ginebra Artesanal en cuatro ocasiones.

El Alpine Elevated Gin se elabora por destilación por vapor, combinando siete botánicos: enebro, cilantro, raíz de angélica, cardamomo, raíz de jengibre, cáscara de naranja y cáscara de limón. Su sabor es suave, especiado, limpio y refrescante.

El gin se puede beber solo o usarse como base de cocteles Canva

¿Cómo se toma el gin?

El gin es tan versátil que se puede beber solo, a temperatura ambiente o ligeramente frío; con hielo, para suavizar ligeramente el alcohol y resaltar los aromas; con agua tónica, o en cocteles.

Gracias a su perfil aromático, combina muy bien con diferentes ingredientes. Por lo tanto, puedes mezclarlo con cítricos, agua mineral, ginger ale, soda, hierbas frescas, frutos rojos, manzana verde e, incluso, otros licores.

A la hora de combinarlo con alimentos, el gin marida muy bien con pescados, mariscos, quesos frescos, comida mediterránea y platos que incluyan hierbas aromáticas o cítricos en su preparación.

¿Quién es Sara Sergent?

Sara Sergent es una reconocida destiladora de ginebra, quien estudió destilación de gin en Escocia y actualmente cuenta con el título de Wander Rectifier dentro de The Gin Guild de Londres para propietarios de empresas y maestros destiladores.

Junto con su esposo, Rob Sergent, fundó en 2016 Alpine Distilling, una destilería artesanal ubicada en un destino no tan conocido de Estados Unidos: Park City.

Este lugar se caracteriza por usar el método de extracción por vapor, presente en menos del dos por ciento de las destilerías, además de ser sustentable y con una huella ambiental mínima, pues los restos de botánicos se reutilizan en granjas o como combustible.

Además, este lugar está abierto al público, por lo que puedes ir, no solo a conocer cómo se elabora el gin y otros productos que ofrecen, también ofrecen clases de arte con gin o whisky y talleres para elaborar tu propio gin.

Aunque Alpine Elevated Gin es su destilado más conocido y premiado, Sara y Rob también producen bourbon, whisky americano y otros licores botánicos, elaborados en lotes pequeños con ingredientes seleccionados globalmente y procesos artesanales.

Seguro en más de una ocasión has encontrado cocteles con gin en la carta de un restaurante, pero, ¿qué tanto sabías sobre este destilado? Ahora que sabes que no es igual a la ginebra, lo verás diferente.