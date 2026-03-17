Chiles rellenos de atún para Cuaresma: receta casera para la temporada

Disfruta de unos chiles rellenos de atún para Cuaresma, la receta casera para la temporada. Este es un platillo de la gastronomía mexicana que se distingue por su diversidad de sabores y por la manera en que la tradición se integra en cada platillo.

Los chiles rellenos son una alternativa muy popular durante la temporada de Cuaresma; durante este periodo religioso del calendario cristiano, muchas familias en México optan por reducir el consumo de carne roja y buscan recetas con pescado o mariscos.

Por ello, el atún enlatado se ha convertido en un ingrediente clave para preparar comidas fáciles, nutritivas y accesibles, combinándose con verduras, especias y chiles poblanos para crear platillos llenos de sabor.

De acuerdo con el Gobierno de México, el chile poblano destaca por su sabor suave y picante, lo mismo que su aroma ahumado; gracias a este ingrediente, podemos preparar los chiles poblanos rellenos de atún, que mezcla la suavidad del chile asado con un relleno jugoso de pescado y verduras, ¡perfecto para Cuaresma o cualquier época del año!

Chiles rellenos de atún Canva

Chiles rellenos de atún

Ingredientes:

6 chiles poblanos grandes

3 latas de atún en agua, escurridas

2 jitomates medianos picados

½ cebolla blanca picada

2 dientes de ajo finamente picados

2 cucharadas de aceite vegetal

½ taza de zanahoria en cubos pequeños

½ taza de chícharos

1 cucharadita de orégano seco

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Para el capeado:

3 huevos grandes

2 cucharadas de harina de trigo

½ cucharadita de sal

Para la salsa de jitomate:

4 jitomates maduros

¼ de cebolla

1 diente de ajo

1 taza de caldo de pollo o agua

1 cucharada de aceite

Sal al gusto

Preparación:

Coloca los chiles poblanos directamente sobre la flama de la estufa o en un comal caliente. Gíralos hasta que la piel se queme y se vea oscura por todos lados. Colócalos en una bolsa o recipiente tapado durante 10 minutos para que “suden”; retira la piel con cuidado, abre una pequeña ranura y quita semillas y venas. Calienta el aceite en una sartén a fuego medio y sofríe la cebolla durante 3 minutos. Agrega el ajo y cocina 1 minuto más, incorpora el jitomate picado y cocina hasta que se suavice. Añade la zanahoria y los chícharos, integra el atún escurrido. Sazona con sal, pimienta y orégano. Cocina durante 5 minutos hasta que los sabores se mezclen. Toma cada chile poblano ya limpio, introduce aproximadamente 3 o 4 cucharadas del relleno de atún. Cierra ligeramente con las manos o con un palillo si es necesario. Procura no llenarlos demasiado para evitar que se rompan durante la cocción. Prepara el capeado separando las claras de las yemas de los huevos. Bate hasta que formen picos suaves. Incorpora las yemas y mezcla suavemente, añade una pizca de sal. Pasa cada chile por un poco de harina, cúbrelo con el huevo batido; fríelo en aceite caliente durante 2 o 3 minutos por lado. Retira y coloca sobre papel absorbente. Licúa los jitomates, cebolla, ajo y caldo. Calienta el aceite en una olla pequeña y vierte la salsa licuada y cocina durante 10 minutos. Sazona con sal. Sirve los chiles rellenos de atún bañados con esta salsa ligera.

Chiles rellenos de atún Canva

Consejos para que tus chiles rellenos queden perfectos:

Escoge chiles grandes y firmes para rellenarlos sin que se rompan.

No sobrecargues el relleno, de lo contrario, pueden abrirse durante la fritura.

Usa atún bien escurrido.

Fríe con aceite suficiente para que el capeado quede dorado.

¿Con qué acompañar los chiles rellenos?

Arroz blanco mexicano

Frijoles de la olla

Ensalada fresca de lechuga y rábanos

Tortillas de maíz recién hechas

Chiles rellenos de atún Canva

¿Por qué el chile poblano es un ingrediente estrella?

El chile poblano es uno de los ingredientes más utilizados en la gastronomía mexicana. Su sabor es suave en comparación con otros chiles y su tamaño lo hace ideal para rellenar.

Este tipo de chile suele asarse para retirar la piel y potenciar su sabor. La técnica consiste en exponerlo al fuego directo o en un comal hasta que la piel se queme ligeramente, lo que facilita pelarlo después.

Gracias a su textura firme, el poblano mantiene su forma durante la cocción y permite incorporar distintos rellenos como queso, carne o pescado.

En Cuaresma, combina el chile poblano con atún, es económico, fácil de conseguir y rico en proteínas, obteniendo un platillo equilibrado que mantiene el sabor tradicional de los chiles rellenos, pero con un toque más ligero.

Prepara estos chiles rellenos de atún para Cuaresma, es el mejor momento para disfrutarlos y garantizar un plato con sabor mexicano y mucha tradición.