Cuba reporta el restablecimiento "parcial" del suministro eléctrico

El suministro eléctrico en varias regiones de Cuba comenzó a restablecerse este martes tras el colapso total del sistema energético registrado un día antes, informó la estatal Unión Eléctrica (UNE).

De acuerdo con el operador, la reconexión fue posible gracias a la reactivación de centrales en zonas clave, lo que permitió reintegrar progresivamente el sistema eléctrico en regiones del occidente y centro-oriente del país.

Este proceso forma parte de los protocolos técnicos para recuperar el Sistema Electroenergético Nacional, cuya restauración suele ser gradual debido a la complejidad de sincronizar generación y distribución.

El lunes, la isla sufrió un apagón generalizado tras una “desconexión total” del sistema eléctrico, afectando a cerca de 10 millones de personas en todo el territorio.

El evento se suma a una serie de fallas recientes que evidencian la fragilidad de la infraestructura energética del país, considerada una de las más deterioradas de la región.

Autoridades energéticas indicaron que el colapso obligó a activar protocolos de emergencia para reiniciar el sistema desde cero, un proceso técnico complejo que puede prolongarse durante horas o incluso días.

Colapsa el transporte en Cuba por la falta de combustible. AFP

Crisis energética estructural y falta de combustible

La crisis eléctrica en Cuba responde a múltiples factores, entre ellos el deterioro de las plantas termoeléctricas —muchas con más de 40 años de operación— y la escasez de combustible para sostener la generación.

El país enfrenta además un déficit estructural de generación, con brechas de hasta miles de megavatios entre oferta y demanda, lo que provoca cortes prolongados en todo el territorio.

A esto se suma la dependencia de importaciones de petróleo, especialmente desde Venezuela, lo que ha agravado la situación tras la reducción de envíos energéticos.

El gobierno cubano atribuye parte de la crisis al endurecimiento de las sanciones impulsadas por la administración de Donald Trump, que han limitado el acceso a combustible.

De acuerdo con reportes internacionales, las restricciones han reducido significativamente el suministro petrolero hacia la isla, complicando aún más la operación del sistema eléctrico.

Washington, por su parte, justifica estas medidas al considerar a Cuba una amenaza para su seguridad nacional, en el marco de sus relaciones con países como Rusia, China e Irán.

Apagones prolongados y deterioro de la vida cotidiana

La crisis energética ha derivado en cortes eléctricos diarios de larga duración, que en algunos casos superan las 15 horas en La Habana y se extienden por más de un día en provincias.

Este escenario ha afectado sectores clave como hospitales, transporte y servicios básicos, además de profundizar la crisis económica que atraviesa el país.

En los últimos meses, Cuba ha registrado múltiples apagones masivos, lo que confirma el carácter estructural del problema energético y la dificultad para estabilizar el sistema.

Especialistas advierten que, sin inversiones significativas y diversificación hacia fuentes renovables, los apagones continuarán siendo recurrentes.

El restablecimiento parcial del servicio este martes representa un alivio momentáneo, pero no resuelve los problemas de fondo que mantienen al sistema eléctrico cubano en una situación crítica.

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