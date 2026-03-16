Receta de flautas de camarón, un antojito con el sabor del mar

Los tacos dorados y flautas nunca fallan, pues son ricos, llenadores y se pueden hacer prácticamente con cualquier ingrediente. Para darles un toque gourmet y cambiar las clásicas de pollo y carne, sigue esta receta de flautas de camarón, al estilo de Sinaloa.

Sinaloa es uno de los estados de la República donde el camarón tiene un papel protagónico dentro de la gastronomía. Esto ocurre, básicamente, porque es uno de los principales productores de este crustáceo en el país.

Tal es la abundancia, que existen desde el aguachile y los camarones a la diabla, hasta albóndigas, tamales, empanadas y una gran variedad de antojitos con camarón. Los tacos dorados están entre los favoritos, pues combinan la tortilla crujiente con un relleno suave.

Pero, ¿por qué conformarte con un taco si puedes tener una flauta? La principal diferencia entre uno y otro es su tamaño. Las flautas miden el doble o más de un taco normal, entre 20 y 40 centímetros, de ahí su nombre, pues recuerdan el instrumento musical.

Además, tienden a ser más delgadas. Aunque son típicas del norte del país, en el centro han ganado popularidad, principalmente con rellenos como la barbacoa, pollo, papa, carne; servidas con crema, queso rallado y lechuga.

Si quieres sorprender con unos antojitos diferentes, pero muy deliciosos, prepara unas flautas de camarón.

Los camarones son uno de los mariscos más versátiles Canva

¿Cómo hacer flautas de camarón?

Ingredientes:

500 gramos de camarón sin cabeza, limpios

1 cebolla blanca picada

2 dientes de ajo picados

2 chiles serranos picados (al gusto)

2 jitomates picados

1 cucharada de aceite

45 gramos de mantequilla

Sal y pimienta

Ajo en polvo (opcional)

8 tortillas para flauta o 16 tortillas de maíz

Aceite suficiente para freír

En una sartén a fuego medio, calienta el aceite con la mantequilla. Cuando esta se derrita, agrega la cebolla y acitrónala hasta que esté transparente. Añade el ajo y cocina para que esté fragante, por uno o dos minutos, cuidando que no se queme. Incorpora el jitomate junto con el chile y cocina por cinco minutos o hasta que el jitomate suelte líquido y tenga un tono más opaco. Es importante mover de vez en cuando para evitar que se pegue. Pica los camarones en trozos medianos y agrégalos a la sartén. Sazona con sal y pimienta; cuando el camarón tome un tono rosa, apaga el fuego.

Tip: el relleno no debe quedar muy húmedo o se romperán los tacos. Trata de evaporar la mayor cantidad de líquido antes de agregar los camarones. Deja enfriar la mezcla antes de rellenar los tacos. Cuando esté listo, calienta las tortillas por unos segundos en el microondas para que estén suaves y moldeables. Si no tienes tortillas para flautas, junta dos tortillas de tamaño normal para conseguir el largo deseado. Rellena a lo largo con dos cucharadas (o lo que sea necesario) de camarón, sin excederte. Enrolla con cuidado las tortillas para formar la flauta. Usa palillos para sujetarlas y evitar que se abran al freírlas. En una sartén limpia, calienta suficiente aceite y fríe las flautas hasta que estén doradas por todos lados. Retira del fuego y escurre sobre papel absorbente; retira los palillos y sirve.

Estas flautas de camarón puedes servirlas de forma tradicional, con lechuga, crema, queso y salsa. Pero también está la opción de hacerlo al estilo Sinaloa, con aguacate, salsa picante y ensalada de col encurtida.

La receta de esta guarnición clásica es simple: mezcla col finamente picada con zanahoria rallada, jugo de limón, orégano y sal. Deja reposar por al menos 15 minutos antes de servir.

No importa con qué las acompañes; estas flautas de camarón son una opción perfecta para una reunión o un viernes de Cuaresma.