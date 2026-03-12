Costillas de elote con pimienta y limón, la guarnición perfecta para tus carnes

Las costillas de elote son una manera diferente de preparar el maíz, ya que se corta a lo largo en tiras gruesas que recuerdan a pequeñas costillas. Este corte permite que el elote se cocine de forma más pareja y que los condimentos se adhieran mejor a los granos.

Además, su forma hace que sea más fácil de comer con las manos, por lo que resulta perfecta para reuniones, parrilladas o comidas informales. En los últimos años, las costillas de elote se han hecho populares gracias a su presencia en redes sociales y sitios de recetas, donde se presentan como una forma original de preparar el elote.

También se han vuelto una opción práctica porque se pueden cocinar de distintas maneras, como al horno, en freidora de aire o en parrilla. Estas costillas de elote con pimienta y limón combinan el sabor dulce natural del maíz con la frescura del limón y el toque intenso de la pimienta, creando una guarnición que va muy bien con carnes asadas o platillos a la parrilla.

Receta de costillas de elote

Ingredientes para 8 porciones:

8 elotes frescos grandes

4 cucharadas de mantequilla derretida

3 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharaditas de pimienta negra molida

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de paprika

Jugo de 3 limones

Ralladura de 1 limón

2 cucharadas de cilantro fresco picado

Procedimiento:

Primero retira las hojas que cubren el elote y los hilos que se encuentran entre los granos. Después lava cada pieza con agua para eliminar cualquier resto de tierra. Coloca el elote sobre una tabla firme, después corta el elote a la mitad de forma longitudinal. Después, corta cada mitad nuevamente a lo largo. De esta manera obtendrás cuatro tiras largas, similares a pequeñas costillas. Si el elote es muy grande, también puedes sacar seis piezas. En un recipiente mezcla: mantequilla derretida, aceite de oliva, sal, pimienta negra, ajo en polvo, paprika y ralladura de limón. Esta mezcla ayudará a que las costillas se doren mejor y tengan más sabor. Coloca las piezas en un recipiente grande o en una bandeja y cúbrelas con la mezcla. Puedes usar una brocha de cocina o una cuchara para asegurarte de que todos los lados del elote queden bien cubiertos. Para cocinarlas, puedes hacerlo en horno, precalentando a 200 °C. Coloca las costillas en una bandeja con papel para hornear. Hornea durante 25 a 30 minutos y voltéalas a la mitad del tiempo. Mientras se cocinan, las piezas de elote suelen curvarse un poco, lo que hace que se parezcan más a costillas. En freidora de aire, precalienta la freidora a 190 °C. Cocina las costillas durante 12 a 15 minutos. A la parrilla: coloca las piezas directamente sobre la parrilla caliente durante unos 10 a 15 minutos, girándolas para que se cocinen de manera uniforme. Cuando las costillas estén listas, colócalas en un plato grande y agrega jugo de limón fresco por encima.

También puedes añadir cilantro picado, queso fresco o chile en polvo para darles más sabor.

Costillas de elote con pimienta y limón Canva

Tipos de elotes

El maíz cuenta con una gran variedad de tipos que se cultivan en distintas partes del mundo. Cada uno tiene características diferentes en sabor, textura y forma de uso en la cocina. Estos son algunos de los más comunes para preparar costillas de elote:

Elote dulce: El maíz dulce es uno de los más usados para consumir fresco. Se distingue porque contiene menos almidón y más azúcares naturales, lo que le da un sabor más dulce. Por esta razón se utiliza con frecuencia para preparar elote hervido, ensaladas o recetas cocinadas en horno.

El maíz dulce es uno de los más usados para consumir fresco. Se distingue porque contiene menos almidón y más azúcares naturales, lo que le da un sabor más dulce. Por esta razón se utiliza con frecuencia para preparar elote hervido, ensaladas o recetas cocinadas en horno. Maíz blanco: En México, el maíz blanco es uno de los más consumidos y se utiliza principalmente para elaborar alimentos tradicionales. La mayor parte del maíz destinado al consumo humano en el país corresponde a esta variedad. Su sabor es más suave que el del maíz dulce y su textura es un poco más firme.

En México, el maíz blanco es uno de los más consumidos y se utiliza principalmente para elaborar alimentos tradicionales. La mayor parte del maíz destinado al consumo humano en el país corresponde a esta variedad. Su sabor es más suave que el del maíz dulce y su textura es un poco más firme. Maíz amarillo: El maíz amarillo también es una variedad muy cultivada. Se usa tanto en la alimentación humana como en la industria alimentaria y en la producción de alimento para animales. Cuando se cocina, su color intenso y su sabor ligeramente dulce hacen que sea una buena opción para preparaciones al horno o a la parrilla.

En el mundo también existen otros tipos como el maíz dentado, el maíz palomero, el maíz harinoso y el maíz cristalino, que se utilizan para producir alimentos específicos como palomitas, harina o distintos derivados del maíz.

Para esta receta se recomienda usar elotes frescos y tiernos, ya que sus granos suaves se cocinan mejor y absorben más el sabor de los condimentos.

Costillas de elote con pimienta y limón Canva

Las costillas de elote con pimienta y limón son una buena guarnición porque combinan sabores dulces, salados y ácidos. Algunos platillos con los que se pueden acompañar son: carne asada, costillas de cerdo, pollo a la parrilla, hamburguesas o tacos de carne. El contraste entre el sabor dulce del maíz y el gusto más fuerte de la carne ayuda a equilibrar el plato.

Las costillas de elote con pimienta y limón son una forma sencilla y diferente de preparar uno de los ingredientes más representativos de la cocina mexicana.

Preparar el elote en forma de costillas permite disfrutarlo de una manera distinta, ideal para reuniones o parrilladas. Con ingredientes simples y una preparación fácil, esta receta demuestra que los alimentos tradicionales también pueden adaptarse a nuevas formas de cocinar.