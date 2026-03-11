¿Cómo hacer pollo a la Kiev? La receta para hacerlo en casa

El pollo a la Kiev es un platillo tradicional de la cocina de Europa del Este que destaca por su sabor y su textura. Se prepara con una pechuga de pollo que se aplana, se rellena con mantequilla mezclada con ajo y hierbas, se enrolla y después se cubre con pan rallado antes de cocinarse. Cuando el pollo se corta, la mantequilla derretida del interior sale y aporta jugosidad y sabor al plato.

Este platillo se ha vuelto conocido en muchos países y suele aparecer en menús de cocina europea o internacional. Aunque su nombre está relacionado con la ciudad de Kiev, capital de Ucrania, el origen exacto del plato no está completamente definido.

Hoy en día, el pollo a la Kiev se considera una receta clásica que combina ingredientes simples con una preparación fácil de seguir, lo que permite cocinarlo en casa sin mucha dificultad.

Origen del pollo a la Kiev

La historia del pollo a la Kiev no está del todo clara y existen varias versiones sobre cómo surgió este platillo. Algunos especialistas en historia culinaria señalan que la receta apareció en el Merchants’ Club de Moscú a principios del siglo XX y que más tarde empezó a conocerse con el nombre de pollo a la Kiev en restaurantes de Ucrania.

Otra explicación indica que el platillo comenzó a servirse en el restaurante del Hotel Continental en Kiev a inicios del siglo XX. Allí se preparaba un plato llamado “cutlet de volaille estilo Kiev”, que consistía en pollo con mantequilla en el interior.

También se cree que la receta tiene relación con la cocina francesa. Durante los siglos XVIII y XIX, algunos cocineros rusos viajaron a Francia para aprender técnicas culinarias. Gracias a este intercambio, varios platillos franceses influyeron en la cocina de Rusia y Ucrania, entre ellos las preparaciones de pollo relleno con mantequilla.

Las primeras referencias de una receta parecida aparecieron en publicaciones de cocina rusas entre los años 1913 y 1914. En esos textos se describían croquetas o piezas de pollo con mantequilla en el interior que se cubrían con huevo y pan rallado antes de freírlas.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el platillo fue tomando la forma que conocemos actualmente: una pechuga de pollo rellena con mantequilla de hierbas, empanizada y frita. Esta versión se hizo popular en restaurantes de la Unión Soviética y más tarde se extendió a otros países.

El pollo a la Kiev se volvió muy conocido en el siglo XX. Incluso llegó a venderse como uno de los primeros alimentos preparados en supermercados del Reino Unido cuando la cadena Marks & Spencer lo introdujo en 1976.

Con el paso de los años, esta receta se consolidó como uno de los platillos más conocidos relacionados con la cocina de Europa del Este.

Receta de pollo a la Kiev

Ingredientes para 4 porciones:

4 pechugas de pollo grandes, sin piel ni hueso

120 gramos de mantequilla sin sal

2 dientes de ajo finamente picados

2 cucharadas de perejil fresco picado

1 cucharadita de jugo de limón

1 cucharada de sal

1 cucharadita de pimienta negra molida

Para empanizar:

1 taza de harina de trigo

2 huevos

1 taza y media de pan molido

Aceite vegetal suficiente para freír

Procedimiento:

En un recipiente mezcla la mantequilla a temperatura ambiente con el ajo picado, el perejil, el jugo de limón, sal y pimienta. Después forma un pequeño rollo con la mezcla usando papel film y colócalo en el refrigerador durante unos 30 minutos para que se endurezca. Coloca cada pechuga entre dos hojas de papel film. Golpéalas suavemente con un mazo de cocina o un rodillo hasta que tengan un grosor similar. Esto permite que el pollo se pueda enrollar con mayor facilidad. Corta la mantequilla fría en cuatro partes iguales y coloca una porción en el centro de cada pechuga. Después, enrolla el pollo alrededor de la mantequilla y dobla los bordes para que el relleno quede bien cerrado. Prepara tres recipientes: uno con harina, uno con huevo batido y uno con pan rallado. Pasa cada pechuga primero por harina, luego por huevo y finalmente por pan rallado. Para que el empanizado quede más crujiente, se puede repetir el paso de huevo y pan rallado. Coloca las pechugas ya empanizadas en el refrigerador durante unos 15 o 20 minutos. Esto ayuda a que el empanizado se adhiera mejor al pollo. Calienta suficiente aceite en una sartén profunda y fríe las pechugas hasta que estén doradas. Otra opción es dorar primero el pollo en aceite y luego terminar la cocción en el horno a 180 grados durante unos 10 o 15 minutos.

El pollo a la Kiev suele servirse con guarniciones sencillas que complementan su sabor. Puedes servir con puré de papa, arroz blanco, papas al horno, ensalada fresca o verduras al vapor. Estas guarniciones ayudan a equilibrar el sabor del pollo con mantequilla y hierbas.

¿Cómo hacer pollo a la Kiev? Canva

Tips para hacer pollo a la Kiev

Aunque la receta no es complicada, algunos detalles pueden ayudar a que el resultado final sea mejor.

Mantener la mantequilla fría: El relleno debe estar frío antes de colocarlo dentro del pollo. Esto ayuda a que la mantequilla no se derrita antes de tiempo.

El relleno debe estar frío antes de colocarlo dentro del pollo. Esto ayuda a que la mantequilla no se derrita antes de tiempo. Cerrar bien el pollo: Es importante enrollar y cerrar bien las pechugas para evitar que la mantequilla se salga durante la cocción.

Es importante enrollar y cerrar bien las pechugas para evitar que la mantequilla se salga durante la cocción. Usar doble empanizado: Cubrir el pollo dos veces con huevo y pan rallado ayuda a que el exterior quede más crujiente y protege el relleno.

Cubrir el pollo dos veces con huevo y pan rallado ayuda a que el exterior quede más crujiente y protege el relleno. Controlar la temperatura del aceite: Si el aceite está muy frío, el empanizado puede absorber demasiado aceite. Si está demasiado caliente, el exterior se puede dorar demasiado rápido.

pollo a la Kiev Canva

El pollo a la Kiev es una receta que combina una preparación sencilla con un resultado lleno de sabor. Actualmente, sigue siendo uno de los platillos más conocidos relacionados con la cocina de esa región y continúa preparándose tanto en restaurantes como en hogares de distintas partes del mundo.