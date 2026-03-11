Te presentamos cómo hacer cupcakes en freidora de aire, ¡un postre esponjoso y rápido! Esta receta aprovecha la circulación de aire caliente para hornear pastelitos pequeños sin necesidad de un horno tradicional, logrando resultados esponjosos y deliciosos en menos tiempo.

Las freidoras de aire se han convertido en un electrodoméstico imprescindible en muchas cocinas modernas por su versatilidad, eficiencia energética y facilidad de uso, incluso para recetas dulces.

Aunque el método tradicional para hornear cupcakes se basa en usar un horno, cocinar en la freidora de aire reduce el tiempo de preparación y evita calentar toda la cocina, lo que lo hace ideal para climas cálidos o para quienes buscan una alternativa práctica.

La mayoría de recetas de cupcakes en freidora de aire toman alrededor de 10 a 15 minutos de cocción, sin necesidad de pre-calentamiento prolongado, y resultan igual de suaves que los horneados en horno convencional.

Este postre es perfecto tanto para principiantes en la repostería como para quienes desean sorprender con un dulce casero de forma rápida. Además, la receta básica de cupcakes en freidora de aire dan como resultado un postre esponjoso que puedes personalizar con distintos sabores, glaseados y decoraciones.

Cupcakes en freidora de aire Canva

Cómo hacer cupcakes en freidora de aire

Ingredientes:

1 taza de harina de trigo para todo uso

½ taza de azúcar blanca granulada

1 cucharadita de polvo para hornear

¼ cucharadita de sal

½ taza de leche (entera o al gusto)

¼ taza de aceite vegetal o mantequilla derretida

1 huevo grande a temperatura ambiente

1 cucharadita de esencia de vainilla

Opcionales para decorar:

Betún de mantequilla o frosting de queso crema

Sprinkles o chispas de chocolate

Preparación:

Antes de comenzar, asegúrate de tener todo medido y listo. En un bol grande, combina la harina, el azúcar, el polvo para hornear y la sal; mezcla con una cuchara o batidor de mano hasta que los ingredientes secos estén bien integrados. En otro bol, bate ligeramente el huevo, la leche, el aceite vegetal y la esencia de vainilla; mezcla hasta que todos los ingredientes estén homogéneos. Vierte los ingredientes húmedos en el bol de ingredientes secos; usa una espátula o batidor para mezclar suavemente hasta obtener una masa uniforme y sin grumos. Evita batir en exceso, ya que esto puede endurecer los cupcakes. Coloca moldes de silicón o papel para cupcakes en la canasta de la freidora de aire. Rellena cada molde hasta ⅔ de su capacidad con la masa. Programa tu freidora de aire a 160 °C y hornea los cupcakes por 10-12 minutos, o hasta que al insertar un palillo éste salga limpio. Retira con cuidado los cupcakes de la freidora y deja que se enfríen por completo en una rejilla antes de decorar con frosting o sprinkles al gusto.

Cupcakes en freidora de aire Canva

Consejos para cupcakes perfectos en freidora de aire:

No sobrecargues la canasta, deja espacio entre los moldes para permitir una buena circulación de aire caliente.

Rellena más del ⅔ del capacillo puede hacer que la masa se derrame o no suba uniformemente.

Revisa con un palillo en el centro; si sale limpio, están listos.

Cada modelo de la freidora puede calentar de forma distinta, así que ajusta la temperatura o tiempo según lo necesites.

Variaciones de los cupcakes:

Cupcakes de chocolate: agrega 2-3 cucharadas de cacao en polvo a la mezcla seca y reduce un poco la harina, esto dará un sabor chocolateado intenso.

Cupcakes de limón: incorpora ralladura de limón y unas gotas de jugo de limón a la mezcla para un toque cítrico fresco.

Cupcakes con fruta: añade trozos pequeños de fresas o arándanos al final antes de hornear para cupcakes frutales.

Cupcakes en freidora de aire Canva

¿Cómo decorar y servir tus cupcakes?

Frosting de mantequilla: batir mantequilla con azúcar glass y unas gotas de leche.

Glaseado simple: mezcla azúcar glass con unas cucharaditas de agua o jugo de limón.

Sprinkles y toppings: añade color con chispas de chocolate o confites.

Fruta fresca: rodajas de fresa, arándanos o frambuesas encima para un acabado fresco.

¿Cómo conservar los cupcakes?

Guarda los cupcakes enfriados en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 2 días.

Conserva en refrigeración hasta 4 días y deja que lleguen a temperatura ambiente antes de servir.

Puedes congelar sin decorar por hasta 3 meses; descongela a temperatura ambiente antes del glaseado.

La cocción es más corta, usualmente entre 10 y 15 minutos, comparado con los 18-22 min típicos en horno

Es ideal cuando quieres hacer una tanda pequeña sin desperdiciar ingredientes o calor.

Hacer cupcakes en freidora de aire es una forma práctica, rápida y deliciosa de preparar un postre casero sin necesidad de un horno tradicional, ¡y en menos de 20 minutos!