Tamales de maíz dulce con elote fresco: receta tradicional casera

Los tamales de maíz dulce con elote fresco son una variante tradicional mexicana que celebra uno de los ingredientes más emblemáticos de la cocina del país: el maíz. Checa cómo hacer esta receta tradicional casera, ¡es sencillo!

Mientras que los tamales salados con carne o salsa suelen dominar las mesas festivas, los tamales dulces destacan por su textura suave y su sabor delicadamente endulzado. Estos tamales son especialmente populares como postre o acompañamiento para el desayuno o la merienda, donde su aroma a maíz recién molido y su dulzura evocan recuerdos de la infancia y las reuniones familiares.

En muchas regiones de México, los tamales de elote se preparan con elote fresco, es decir, la mazorca verde recolectada en su punto ideal de dulzura. Esto les da ese sabor natural y jugoso que no se obtiene con maíz seco o masa nixtamalizada convencional, sino con granos frescos que se licúan y mezclan para formar una masa húmeda y aromática.

Además de ser un platillo delicioso, estos tamales dulces con elote fresco representan la diversidad culinaria del país, donde las recetas varían ligeramente según la región, pero siempre respetando la esencia del maíz como protagonista. ¡Aprende a prepararlos!

Tamales de maíz dulce con elote fresco Canva

Receta de tamales de maíz dulce con elote fresco

Ingredientes:

12 elotes tiernos (maíz fresco), desgranados (aprox. 6 – 7 tazas de granos)

1 taza de leche entera

1 taza de leche condensada (opcional)

200 g de mantequilla derretida

1 taza de azúcar

2 cucharaditas de polvo para hornear

1 pizca de sal

Canela en polvo y extracto de vainilla al gusto (opcional)

Para envolver:

Hojas de elote limpias u hojas de maíz secas remojadas en agua tibia hasta suavizar (30–60 minutos)

Preparación:

Quita las hojas externas de los elotes y resérvalas para envolver; luego desgrana todos los granos con un cuchillo afilado. Coloca los granos de elote en una licuadora junto con la leche y la leche condensada. Licúa hasta obtener una mezcla espesa y homogénea. Si deseas una textura más fina, puedes colar la mezcla con un colador de malla fina para eliminar restos de fibra. En un bol grande, combina la mezcla de elote con el azúcar, la mantequilla derretida, el polvo para hornear y la pizca de sal. Mezcla con una espátula hasta que la masa sea uniforme. La masa debe quedar espesa pero ligeramente fluida (similar a un batido espeso). Si está demasiado seca, agrega un poco más de leche; si está muy líquida, añade un poco más de elote molido. Agrega una cucharadita de extracto de vainilla y una pizca de canela si lo deseas para intensificar los sabores dulces naturales del maíz. Toma una hoja de maíz remojada y coloca en el centro 2–3 cucharadas de masa de elote dulce. Dobla los lados de la hoja hacia el centro para cerrar la masa y luego dobla la base hacia arriba para formar un paquete seguro. Asegura con tiras de hoja si hace falta. Continúa hasta terminar con toda la masa, acomodando los tamales en una vaporera o cesta dejando espacio entre ellos para que circule el vapor. Llena la olla con agua suficiente sin tocar la base de la canastilla o vaporera. Calienta hasta que hierva. Coloca la vaporera con los tamales y cocina a fuego medio durante aproximadamente 60 – 75 minutos o hasta que al abrir uno la masa esté firme y no se pegue a la hoja. Una vez cocidos los tamales de maíz dulce, retirarlos del vapor y déjalos reposar 5–10 min antes de servir.

Tamales de maíz dulce con elote fresco Canva

Consejos para tamales de maíz dulce perfectos

El elote tiernamente dulce da la base más auténtica y jugosa a la masa; evita elotes viejos o secos para obtener mejor sabor.

La combinación de azúcar y leche condensada puede modificarse según prefieras un perfil más o menos dulce.

Estos tamales dulces van excelente con café de olla, atole de vainilla o champurrado, realzando la experiencia tradicional mexicana.

Hojas demasiado duras pueden romperse; remójalas el tiempo suficiente para que se vuelvan flexibles.

Mantén un hervor constante, pero no excesivo para evitar que se introduzca agua en los tamales, lo que puede afectar su textura.

Pueden conservar en refrigeración por 2–3 días o congelar por varios meses.

Para recalentar, vaporéalos nuevamente hasta que estén tibios, o caliéntalos en horno envueltos en papel aluminio.

Tamales de maíz dulce con elote fresco Canva

Tamales de elote vs tamales salados

Mientras que los tamales salados suelen incorporar masa nixtamalizada con grasas y rellenos de carnes o salsas, los tamales de elote aprovechan el dulzor natural de los granos frescos y combinan azúcar y lácteos para una experiencia más similar a un postre o pan dulce.

En México, otras recetas similares como los uchepos de Michoacán comparten la base de maíz tierno, aunque a menudo pueden servirse con salsas o cremas diversas. Estas variantes demuestran cómo el maíz fresco se integra de múltiples maneras en la cocina tradicional.

Ten listos estos tamales de maíz dulce con elote fresco para festejar el próximo 2 de febrero, son sencillos de preparar y pueden acompañarte durante el desayuno o la hora del postre.