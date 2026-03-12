El puré es una de las guarniciones más utilizadas en muchas cocinas del mundo por su textura suave y su facilidad para acompañar distintos platillos. Aunque el puré de papa es el más común, existen otras opciones igual de sabrosas que permiten variar el menú.

Una de ellas es el puré de betabel, una preparación que destaca por su color intenso y su sabor ligeramente dulce. Este alimento es apreciado no solo por su versatilidad en la cocina, sino también por los nutrientes que aporta, ya que contiene vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes que pueden favorecer la salud.

En la actualidad, el puré de betabel se ha vuelto una alternativa atractiva al puré tradicional porque ofrece un sabor diferente y un color llamativo que destaca en el plato. Preparar esta receta en casa es sencillo y no requiere muchos ingredientes.

Además, es una guarnición que puede acompañar carne, pollo, pescado o platillos vegetarianos. Conoce cómo hacer esta receta de puré de betabel, cremoso y lleno de sabor.

Beneficios del betabel

El betabel es un alimento que puede formar parte de una alimentación equilibrada porque contiene varios nutrientes importantes para el organismo. Uno de los más destacados es el folato o vitamina B9, un nutriente que participa en la formación de células y en diferentes funciones del cuerpo.

Receta de puré de betabel Canva

También aporta vitamina C, potasio, manganeso y hierro, minerales y vitaminas que intervienen en procesos como el funcionamiento del sistema inmunológico, el equilibrio de líquidos y la producción de energía.

Otro elemento importante del betabel son los nitratos naturales. Cuando se consumen, el cuerpo puede transformarlos en óxido nítrico, una sustancia que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y mejorar la circulación.

Algunas investigaciones indican que el consumo de betabel o de su jugo puede ayudar a reducir la presión arterial durante algunas horas después de ingerirse, en parte por el efecto de estos compuestos en los vasos sanguíneos. El betabel también contiene fibra, un componente que ayuda al buen funcionamiento del sistema digestivo y favorece la salud intestinal.

Por estas características, el betabel suele considerarse un alimento que puede aportar beneficios cuando se incluye de forma regular en la dieta. Incorporarlo en recetas como el puré permite disfrutar de sus nutrientes en una preparación sencilla que puede servirse junto a muchos tipos de platillos.

¿Cómo hacer puré de betabel?

Ingredientes para 8 porciones:

1 ½ kilos de betabel

4 cucharadas de mantequilla

1 taza de crema o media crema

½ taza de leche

2 dientes de ajo

1 cucharada de sal

½ cucharadita de pimienta negra molida

100 gramos de queso crema

2 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de cebollín o perejil fresco picado para decorar

Receta de puré de betabel Canva

Procedimiento:

Lava, pela y corta los betabeles en cubos medianos. Coloca los trozos de betabel en una olla grande y cúbrelos con agua. Añade la mitad de sal. Lleva el agua a ebullición y cocina los betabeles durante 25 a 35 minutos, o hasta que estén suaves al pincharlos con un tenedor. Cuando los betabeles estén cocidos, escúrrelos y déjalos reposar unos minutos para eliminar parte del exceso de agua. Esto ayuda a que el puré tenga una mejor consistencia. En una sartén, calienta el aceite de oliva junto con la mantequilla a fuego medio. Añade los dientes de ajo picados y cocínalos durante uno o dos minutos, hasta que suelten su aroma. Coloca los betabeles cocidos en una licuadora o procesador. Agrega el ajo cocinado, la crema, la leche, sal, pimienta y el queso crema; y licúa hasta obtener una mezcla uniforme y suave. Pasa el puré a una olla y caliéntalo a fuego bajo durante unos minutos, moviéndolo constantemente. Esto permite que los sabores se mezclen mejor. Sirve el puré caliente y decora con cebollín o perejil picado.

Si deseas un puré más cremoso, puedes procesarlo por más tiempo o pasarlo por un colador. El puré de betabel puede acompañar distintos tipos de platillos, como carne a la parrilla, pollo al horno, pescado a la plancha, platillos vegetarianos o bowls de granos.

Receta de puré de betabel Canva

El puré de betabel es una opción distinta para incluir verduras en la alimentación diaria. Su sabor suave y su textura cremosa lo convierten en una guarnición que puede acompañar muchos platillos. Preparar esta receta en casa es una forma sencilla de aprovechar las propiedades de este vegetal y probar nuevas combinaciones de sabores en la cocina.