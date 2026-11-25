Ten listo un platillo que se transformará en el alma de Nochebuena: te compartimos la receta para preparar pavo enchilado jugoso al estilo mexicano; un plato que muestra la riqueza de la gastronomía ancestral mesoamericana y el mestizaje culinario tras la época virreinal.

Entre el perfume dulce del ponche de frutas y la calidez de los romeritos, emerge el protagonista de la mesa decembrina: el pavo.

A diferencia de las versiones anglosajonas horneadas con mantequilla y hierbas finas, el pavo enchilado mexicano abraza la complejidad de los chiles secos, las especias tostadas y los cítricos, logrando una piel crujiente de color rojo y una carne tierna que se deshace al contacto con el tenedor.

El secreto detrás de un pavo adobado radica en comprender la química de sus ingredientes y respetar los tiempos de reposo para evitar que la pechuga se reseque durante las horas de cocción en el horno.

Preparar esta joya culinaria en casa puede parecer una tarea monumental para quienes se enfrentan por primera vez a un ave de varios kilogramos, pero con organización y técnica adecuada, obtendrás el mejor pavo enchilado jugoso que hayas comido jamás.

Receta de pavo enchilado Canva

Receta de pavo enchilado

Ingredientes:

Para el pavo y la inyección:

1 pavo entero natural (sin ahumar ni inyectar previamente) de 6 a 7 kg, completamente descongelado

150 g de mantequilla sin sal a temperatura ambiente

250 ml de jugo de naranja natural recién exprimido

120 ml de vino blanco seco o caldo de pollo concentrado

2 cucharadas de sal de grano (más cantidad extra para salar la cavidad)

1 cucharadita de pimienta negra recién molida

1 manzana amarilla cortada en cuartos

1 cebolla blanca partida a la mitad

3 ramas de tomillo fresco (para aromatizar la cavidad)

Para el adobo:

8 chiles guajillo grandes, desvenados y sin semillas

4 chiles ancho grandes, desvenados y sin semillas

2 chiles chipotle adobados (ajustar al gusto según el nivel de picor deseado)

4 jitomates saladet maduros

1/2 cebolla blanca mediana

5 dientes de ajo grandes con cáscara

250 ml de jugo de naranja dulce (o una mezcla de naranja dulce y naranja agria)

60 ml de vinagre de manzana

1 cucharadita de orégano mexicano seco

1/2 cucharadita de comino entero

3 clavos de olor

6 pimientas negras enteras

1 raja pequeña de canela

2 cucharadas de aceite vegetal o manteca de cerdo

Sal al gusto

Preparación:

Si adquiriste un pavo congelado, trasládalo al refrigerador entre 3 y 4 días antes de la preparación (calculando aproximadamente 24 horas por cada 2.5 kg de peso) dentro de una charola profunda para contener los líquidos. Una vez descongelado, retira el paquete de menudencias y el cuello del interior de las cavidades. Seca perfectamente toda la superficie exterior e interior con papel absorbente. Coloca un comal o sartén amplio a fuego medio. Asa los jitomates, el trozo de cebolla y los dientes de ajo con piel hasta que presenten manchas tatemadas uniformes; retira los ajos antes que los jitomates para evitar que se amarguen y pélalos. En el mismo comal, pasa los chiles guajillo y ancho abiertos, presionándolos suavemente con una espátula durante 5 a 8 segundos por lado, únicamente hasta que cambien ligeramente de color y suelten su aroma. Transfiere los chiles tostados a un tazón con agua muy caliente y déjalos remojar durante 15 minutos hasta que estén suaves. Escurre los chiles hidratados y colócalos en el vaso de la licuadora junto con los jitomates asados, la cebolla, los ajos pelados, los chiles chipotle, el jugo de naranja, el vinagre de manzana, el orégano, el comino, los clavos, las pimientas enteras, la canela y una cucharada de sal. Licúa a velocidad alta durante al menos dos minutos hasta obtener una salsa completamente tersa; si es necesario, pásala por un colador fino. En una cacerola mediana, calienta las dos cucharadas de aceite o manteca a fuego medio, vierte el adobo colado y cocina moviendo constantemente durante 10 a 12 minutos hasta que espese ligeramente y cambie a un tono rojo intenso brillante. Retira del fuego y deja enfriar por completo a temperatura ambiente antes de untarlo en el pavo. Mientras el adobo se enfría, mezcla el jugo de naranja destinado a la inyección con el vino blanco y una cucharadita de sal fina, asegurándote de que la sal se disuelva por completo para no tapar la aguja. Con una jeringa culinaria, inyecta este líquido en distintos puntos profundos de la pechuga, los muslos y las piernas, introduciendo la aguja en varios ángulos desde un mismo orificio para distribuir la humedad sin perforar en exceso la piel. Sazona el interior de la cavidad del pavo con sal y pimienta negra. Con mucho cuidado, desliza tus dedos entre la piel de la pechuga y la carne para desprenderla sin romperla. Unta la mantequilla pomada directamente sobre la carne debajo de la piel y también un poco por encima. A continuación, baña todo el pavo por fuera, debajo de la piel de la pechuga y dentro de la cavidad con el adobo ya frío, masajeando bien cada rincón. Coloca el pavo en una pavera grande, cúbrelo herméticamente con plástico adherente o papel aluminio y llévalo al refrigerador durante un mínimo de 12 horas, siendo ideal dejarlo 24 horas para maximizar la penetración de los aromas. Saca el pavo del refrigerador una hora antes de hornear para que pierda el frío extremo y se cocine de manera pareja. Precalienta el horno a 180 °C. Introduce en la cavidad del ave los cuartos de manzana, la mitad de cebolla y las ramas de tomillo, y ata las puntas de las patas con hilo de cáñamo culinario; dobla las puntas de las alas hacia atrás debajo del cuerpo para evitar que se quemen. Agrega una taza de agua o caldo de pollo en el fondo de la pavera y cubre la pavera con papel aluminio bien sellado; hornea durante las primeras 2 horas y 30 minutos, bañando el pavo con sus propios jugos y el adobo del fondo cada 45 minutos. Pasado ese tiempo, retira el papel aluminio, reduce la temperatura del horno a 165 °C y hornea destapado entre 45 y 60 minutos adicionales, bañando la superficie cada 20 minutos para lograr un glaseado brillante y una piel crujiente sin que los chiles se carbonicen. Una vez alcanzada la cocción ideal, retira el pavo enchilado del horno, cúbrelo holgadamente con papel aluminio y déjalo reposar sobre la mesa durante al menos 25 a 30 minutos antes de trincharlo.

Cómo preparar pavo enchilado Canva

Guarniciones para acompañar el pavo enchilado:

Puré de camote amarillo con piloncillo y mantequilla

Ensalada fresca de manzana, apio y nuez pecana

Arroz blanco poblano con elote y rajas

Pan artesanal rústico o bolillos recién horneados

Receta de pavo enchilado Canva

El sabor del pavo enchilado al estilo mexicano no tiene comparación; conviértelo en la estrella de la cena navideña y estará a la altura de los paladares más exigentes.