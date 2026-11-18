Uno de los platillos que se ha convertido en un clásico durante las fiestas decembrinas es el pavo. Contrario a lo que muchos creen, hacerlo no es misión imposible ni es obligatorio usar el horno. Sigue esta receta y prepara pavo a la naranja sin horno para Navidad.

¿Sabías que el pavo es una de las mayores aportaciones de México al mundo? Conocido en nuestro país como guajolote, fue domesticado hace más de 2 mil años por las culturas mesoamericanas y, si bien, no es exclusivo de nuestro país, este tuvo un papel muy importante.

Tras la Conquista, los españoles llevaron esta ave a Europa. De esta forma, junto con su presencia en Estados Unidos, se convirtió en un referente gastronómico, especialmente durante las fiestas navideñas.

La razón es su tamaño, que permite alimentar a muchas personas, además de ser versátil a la hora de cocinarse. El método de cocción más tradicional es el horno, pero aquí te demos una receta sin horno para hacer pavo a la naranja.

Aunque la forma más popular de cocinar el pavo es en el horno, no es la única

¿Cómo cocinar pavo sin horno?

Ingredientes:

1 pavo natural entero fresco o descongelado

10 dientes de ajo pelados

1 pieza de cebolla chica en cuartos

1 ¾ taza de aceite de oliva

1 taza de jugo de naranja natural

3 cucharadas de jugo de limón natural

1 cucharada de sal

1 cucharada de pimienta negra molida

3 cucharadas de orégano seco

1 cucharada de comino seco

1 naranja rebanada

Preparación:

Tip: para descongelar el pavo ponlo en el refrigerador al menos 24 horas antes para que el proceso sea seguro. Evita dejarlo en el exterior, pues aumenta el riesgo de que se reproduzcan las bacterias.

Coloca el pavo descongelado en una pavera sobre una rejilla. Utiliza una de acero resistente al calor, pues se cocinará sobre la llama directa de la estufa. Con cuidado, retira el pescuezo y las menudencias que suelen estar en la cavidad del pavo. Puedes cocinarlos o tirarlos, según desees. Para la marinada: licúa el ajo, cebolla, aceite de oliva, jugo de naranja, jugo de limón, sal y las especias, hasta obtener una pasta suave y sin grumos. Unta la mezcla por debajo de la piel del pavo, en especial en la zona de la pechuga, esto ayudará a que la absorba mejor. Usa el resto de la mezcla para untar todo el pavo por fuera, incluyendo las patas y alas. Con un hilo de algodón, amarra las patas para que se mantengan en su lugar. Si te preocupa que la pechuga del pavo quede seca, inyéctala con vino blanco. Acomoda las rebanadas de naranja sobre la pechuga de pavo y tapa la pavera. Pon el pavo sobre dos hornillas de la estufa a fuego alto. Cocina de 3 a 4 horas, hasta que la carne esté bien cocida. Es importante mantener la flama alta para conservar la temperatura, por eso es importante la rejilla, pues evita que la parte inferior del pavo se queme.

Con esta receta de pavo a la naranja sin horno, no tendrás el dorado característico de la piel, pero sí una carne jugos y deliciosa, el platillo perfecto para Navidad.