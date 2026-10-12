Cómo preparar pan de muerto con nuez: una receta artesanal con el aroma del Mictlán

Aprende cómo preparar pan de muerto con nuez; sigue esta receta artesanal con el aroma del Mictlán directo en tu casa para Día de Muertos.

Cada otoño, el perfume del azahar, la mantequilla derretida y la levadura fresca inundan las cocinas, marcando el inicio de un ritual gastronómico milenario. ¡El pan de muerto es indiscutiblemente la joya de la panadería artesanal mexicana!

La adición de la nuez picada e incorporada a la masa aporta una textura crujiente y una riqueza oleosa que eleva este clásico a un nivel gourmet, contrastando con la ligereza de la miga.

El resultado es un pan festivo, aromático, esponjoso, tostado en la corteza y reconfortante en cada bocado. Sigue la receta de pan de muerto con nuez de manera artesanal y domina la técnica para un bizcocho espectacular.

Pan de muerto con nuez Canva

Receta de pan de muerto con nuez

Ingredientes:

Para el prefermento:

110 ml de leche entera tibia

11 g de levadura seca activa (o 30 g de levadura fresca)

1 cucharada de azúcar refinada

2 cucharadas de harina de trigo de fuerza

Para la masa:

500 g de harina de trigo de alta proteína (harina de fuerza)

130 g de azúcar refinada

1 cucharadita de sal fina

3 huevos enteros a temperatura ambiente

2 yemas de huevo a temperatura ambiente

150 g de mantequilla sin sal, cortada en cubos y acremada a punto de pomada

100 g de nuez pecana fina y ligeramente tostada

Ralladura fina de 2 naranjas medianas (sin la parte blanca)

1 cucharada de agua de flor de azahar o esencia natural de azahar

1 cucharadita de extracto puro de vainilla

Para el barnizado y cobertura:

60 g de mantequilla sin sal derretida (para pincelar al salir del horno)

100 g de azúcar refinada

30 g de nuez picada fina adicional para decorar

Preparación:

En un recipiente, mezcla la leche tibia con la levadura seca, los 15 g de azúcar y los 30 g de harina. Bate vigorosamente con un batidor de globo hasta disolver los grumos. Cubre el recipiente con un paño húmedo o plástico adherible y deja reposar en un lugar tibio durante 15 a 20 minutos, o hasta que la mezcla duplique su volumen y presente una apariencia espumosa y burbujeante. En una superficie de trabajo limpia o en el tazón de una batidora de pedestal equipada con gancho, cierne los 500 g de harina junto con la sal y los 130 g de azúcar. Forma un volcán en el centro. Añade los huevos enteros, las yemas, el agua de flor de azahar, el extracto de vainilla y la ralladura de naranja. Incorpora también el prefermento activo; comienza a integrar los ingredientes desde el centro hacia afuera hasta obtener una masa homogénea pero densa. Agrega los cubos de mantequilla acremada gradualmente, de dos en dos. Al principio la masa se separará y lucirá pegajosa; continúa amasando firmemente mediante la técnica de amasado francés (raspando y azotando la masa contra la mesa) durante 15 a 20 minutos. Sabrás que la masa está lista cuando se despegue completamente de las manos y de la mesa, y pase la prueba de la membrana (al estirar un pedazo de masa entre los dedos, esta forma una película fina y transparente sin romperse). Una vez desarrollado el gluten, espolvorea los 100 g de nuez picada e intégrala suavemente con movimientos envolventes. Bolea la masa formando una esfera lisa. Transfiere a un recipiente ligeramente engrasado con aceite neutro, cúbrela con plástico de cocina y déjala reposar en un sitio cálido (a unos 26 ∘ C−28 ∘ C) durante 1.5 a 2 horas, o hasta que triplique su tamaño original. Presiona la masa con los nudillos para desgasificarla. Reserva aproximadamente un 20% de la masa total para la elaboración de los "huesos" y la "bolita" (cráneo). Divide la masa restante en 4 o 6 porciones iguales (según el tamaño deseado) y bolea cada una sobre la mesa para generar tensión superficial. Coloca las bolas en una bandeja para horno previamente enharinada o cubierta con papel siliconado. Para los huesos, mezcla la masa reservada con un poco más de harina (unos 10-15 g) para endurecerla ligeramente y evitar que pierda la forma durante el leudado. Separa pequeñas porciones, rueda la masa con tres dedos extendidos (índice, medio y anular) sobre la mesa para dar forma a las canillas o huesos con sus prominencias. Forma pequeñas esferas para las cabezas. Pincela la superficie de los panes base con un toque de agua y acomoda cruzados dos huesos sobre cada pan, coronando con la bolita en el centro. Deja leudar las piezas formadas en un lugar cálido durante 30 a 45 minutos hasta que dupliquen su volumen. Precalienta el horno a 180 ºC. Hornea los panes durante 20 a 25 minutos (dependiendo del tamaño), hasta que adquieran un color dorado uniforme y la base suene hueca al dar ligeros golpecitos. Retira del horno y deja enfriar durante 5 minutos sobre una rejilla. Mientras el pan de muerto con nuez continúe tibio, barnízalo generosamente con la mantequilla derretida y espolvorea de inmediato el azúcar refinada mezclada con la nuez picada reservada.

Pan de muerto con nuez Canva

Bebidas para acompañar el pan de muerto:

Chocolate de mesa a la española: Espeso, dulce, con notas pronunciadas de canela y cacao.

Espeso, dulce, con notas pronunciadas de canela y cacao. Atole de champurrado: Base de masa de maíz nixtamalizado, piloncillo y cacao.

Base de masa de maíz nixtamalizado, piloncillo y cacao. Café de olla: Café de grano infusionado con piloncillo, canela, clavo y cáscara de naranja.

Receta de pan de muerto con nuez Canva

Elabora este pan de muerto con nuez desde cero; es una forma viva de conectar con la memoria, la tradición y los aromas que definen la cultura mexicana.