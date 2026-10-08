Disfruta de una receta de pan de muerto relleno de nata, el sabor tradicional con la mejor técnica en la cocina mexicana. ¡Es el símbolo de unión entre los vivos y las almas de los seres queridos que regresan temporalmente al hogar!

El pan de muerto abarrota las panaderías y cocinas de México desde el mes de octubre, impregnando de aromas cálidos a agua de azahar, ralladura de naranja fresca, mantequilla horneada y canela.

La evolución de este pan refleja el diálogo constante entre la tradición milenaria y la alta repostería contemporánea. Aunque la receta clásica y cobertura de azúcar sigue siendo la reina indiscutible de las mesas mexicanas, la incorporación de rellenos artesanales como la nata fresca montada ha llevado este bocado a un nivel superior.

Para lograr una pieza de calidad profesional en casa, checa cómo hacer este pan de muerto relleno de nata. Prepararlo es un ritual culinario memorable para compartir en familia, combinando el perfume cítrico de la masa horneada y la untuosidad láctea de la nata fría.

Receta de pan de muerto relleno de nata ChatGPT

Receta de pan de muerto relleno de nata

Ingredientes:

Para la masa:

300 g de harina de trigo

7 g de levadura seca instantánea

60 ml de leche entera tibia

90 g de azúcar refinada

90 g de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente

2 huevos a temperatura ambiente

1 yema de huevo

1 cucharada de ralladura de naranja

1 cucharada de agua de azahar o extracto natural de flor de azahar

1 cucharadita de sal fina

Para el decorado:

60 g de mantequilla sin sal derretida

100 g de azúcar refinada

Para el relleno:

350 ml de nata fresca de vaca o crema de leche para batir, con mínimo 35% de materia grasa, muy fría

60 g de azúcar glas cernida

1 cucharadita de extracto natural de vainilla

Preparación:

En un recipiente pequeño, mezcla la levadura seca con la leche entera tibia, 1 cucharada de harina y 1 cucharada de azúcar tomada de la cantidad total. Integra bien con un batidor de globo hasta disolver grumos. Cubre con un paño limpio o film plástico y deja reposar en un lugar tibio durante 15 a 20 minutos hasta que duplique su volumen y forme una espuma densa con burbujas activas. Cierne la harina sobrante sobre una mesa de trabajo limpia o en el tazón de una batidora de pedestal con accesorio de gancho. Forma un volcán con un hueco amplio al centro; agrega alrededor del volcán la sal (evitando el contacto directo inicial con la levadura). En el centro, vierte el fermento, los huevos enteros, la yema, el azúcar restante, la ralladura de naranja y el agua de azahar. Comienza a integrar gradualmente los ingredientes desde el centro hacia afuera. Amasa enérgicamente de forma manual (mediante la técnica de amasado francés o de golpe) durante 10 a 12 minutos hasta obtener una masa homogénea que comience a desajustarse de la mesa. En este punto, incorpora la mantequilla a temperatura ambiente en tres tandas. La masa se volverá pegajosa y parecerá separarse; continúa amasando firmemente sin añadir harina extra. Tras 12 a 15 minutos de trabajo constante, la masa volverá a unirse, luciendo elástica, brillante y suave. Realiza la prueba de la ventana (estirando un trozo pequeño con los dedos hasta transparentar sin romperse). Bolea la masa formando una esfera lisa. Colócala dentro de un tazón grande previamente engrasado con un chorrito de aceite neutro. Cubre el tazón con un paño húmedo o plástico film; deja reposar en un espacio cálido sin corrientes de aire por 1.5 a 2 horas, o hasta que la masa triplique su tamaño original. Desgasifica la masa presionando suavemente con los puños. Pésala y reserva aproximadamente una cuarta parte para elaborar las canillas y las bolitas centrales. Divide los tres cuartos restantes en 8 porciones iguales (de aprox. 70-80 g cada una). Bolea cada porción contra la mesa usando la palma de la mano ahuecada hasta lograr esferas tersas y firmes. Colócalas sobre charolas para horno previamente enharinadas o con papel de horneado, dejando suficiente espacio de separación entre cada una. Añade una cucharada pequeña de harina a la masa reservada para darle mayor firmeza. Divide esta masa en 16 porciones para las tiras y 8 porciones pequeñas para las bolitas. Para las canillas, rueda cada porción sobre la mesa con tres dedos entreabiertos (índice, medio y anular) aplicando presión ligera para crear los relieves que simulan las coyunturas óseas. Pincela con una gota de agua el centro superior de las esferas principales y coloca dos canillas formando una cruz sobre cada pan. Corona la intersección pegando la esfera pequeña en la cúspide. Deja leudar las piezas formadas durante 40 a 50 minutos hasta que dupliquen su tamaño. Precalienta el horno a 180°C con al menos 15 minutos de anticipación. Hornea los panes a 180°C durante 18 a 22 minutos, o hasta que alcancen un tono dorado uniforme y la base suene hueca al dar ligeros golpecitos. Retira del horno y deja enfriar sobre una rejilla metálica durante 10 minutos. Mientras el pan aún conserva un calor ligero, barniza generosamente toda la superficie de cada pieza con mantequilla derretida utilizando una brocha de silicona. De inmediato, pasa los panes por un plato hondo repleto de azúcar refinada (puedes mezclar el azúcar con una pizca de canela molida), asegurándote de cubrir los huesos y bordes por completo. Deja enfriar por completo antes de cortar. Coloca la nata o crema para batir bien fría dentro de un tazón helado. Comienza a batir con batidora eléctrica a velocidad media. Cuando empiece a tomar cuerpo y formar picos blandos, agrega el azúcar glas cernida y la vainilla. Aumenta la velocidad y bate hasta obtener picos firmes y consistentes, cuidando de no sobrebatir para evitar que la grasa láctea se separe en mantequilla. Con un cuchillo de sierra para pan, realiza un corte transversal horizontal a la mitad de cada pan de muerto frío. Pasa la nata montada a una manga pastelera provista de una duya rizada; rellena generosamente la base del pan formando rosetones o tiras onduladas de nata. Coloca la tapa del pan encima sin presionar excesivamente para no deformar el relleno. Sirve de inmediato el pan de muerto relleno de nata acompañado de un chocolate caliente espumoso tradicional.

Pan de muerto Canva

Tips extra para el pan de muerto:

La adición de grasa debe realizarse únicamente cuando la red de gluten esté desarrollada mediante el amasado inicial.

Se sugiere usar extracto natural o ralladura fresca de naranja para complementar.

Fermenta la masa a temperaturas no superiores a los 26°C-28°C para evitar que la mantequilla se derrita dentro de la masa antes de hornear.

Para un relleno estable que no desmonte al cortar, la nata o crema para batir debe estar extremadamente fría (alrededor de 4°C) e integrarse con azúcar glas y un toque de extracto puro de vainilla.

Receta de pan de muerto relleno de nata ChatGPT

Goza de este pan de muerto relleno de nata; después de todo, el Día de Muertos es una de las expresiones culturales y gastronómicas más profundas e identitarias de nuestro país.