¿Cómo identificar reseñas falsas de restaurantes? Evita las malas experiencias

¿A quién no le gusta conocer restaurantes y probar nuevos sabores? Con la oferta tan amplia de lugares en la Ciudad de México, es muy común recurrir a las reseñas en internet o redes sociales para decidir, pero, ¿cómo saber si son reales, falsas o pagadas?

Antes del internet, las recomendaciones para nuevos lugares, tanto restaurantes como de otro tipo, venían de la boca de personas conocidas. De lo contrario, se convertía en un acto de fe, pues hasta tu llegada descubrías el menú y el ambiente que ofrecían.

En este mundo digital, ya no debemos esperar a que nuestros amigos o familiares vayan a un lugar, pues existen diferentes medios para revisar reseñas: desde Google y similares, hasta medios especializados, redes sociales, incluso plataformas de delivery.

Si disfrutas descubrir nuevos restaurantes, evita ser víctima de reseñas falsas o pagadas Canva

Recientemente DiDi Food presentó su guía gastronómica, donde los usuarios pueden calificar los platillos que reciben, compartir reseñas y fotografías para ayudar a otros usuarios a decidir en qué restaurantes o qué platillos pedir.

Si bien, la opción ya existía en la app, ahora las opiniones se organizan en una sección con reseñas específicas por platillo y fotografías; es decir, puedes valorar cada platillo de forma individual.

La función está disponible para todos lo usuarios en las más de 60 ciudades donde está la app presente y permite a los usuarios ganar puntos con cada reseña, independientemente de qué tan positiva es.

Este es un punto a favor, pues ya que prácticamente todos tenemos acceso a internet, muchas veces es difícil descifrar si las reseñas que encontramos son reales o si siguen un interés específico, ya sea a favor o en contra del negocio.

Asimismo, con el crecimiento de los perfiles de foodies en redes sociales, también nos enfrentamos a colaboraciones o menciones pagadas. ¿Cómo evitar caer en ellas?

Hay puntos que debes tomar en cuenta al leer reseñas de restaurantes Canva

Consejos para identificar reseñas falsas en internet

Señal de alerta 1: muchas reseñas en poco tiempo

Cuando revises las reseñas de un restaurante, no solo te fijes en su calificación, también en la fecha. Si un restaurante tiene pocas opiniones durante varios meses y, de pronto, llegan decenas de calificaciones positivas en uno o dos días, es un punto a revisar.

Si el lugar de pronto se viralizó por redes sociales o medios de comunicación, las reseñas podrían no ser del todo falsas. De lo contrario, sí podría haber alguna estrategia detrás para manipular la calificación.

Señal de alerta 2: comentarios repetitivos

Aunque no existe una regla para escribir una reseña, en general las personas buscan transmitir su experiencia como comensales. Esto implica mencionar qué platillo se pidió, la atención, el ambiente y la relación calidad-precio.

Pero si notas que todas las reseñas de un lugar son con frases genéricas como: “Todo increíble”, “El mejor restaurante de la CDMX”, “Vale la pena ir”, sin ahondar más, desconfía un poco.

Una calificación de este tipo no es problema, sino cuando son demasiadas. Lo mismo si pareciera que siguen un guion al momento de reseñar el lugar.

Si todas las reseñas de un restaurante son similares, es mejor revisar otras fuentes Canva

Señal de alerta 3: tiene solo reseñas negativas

Este punto es algo complejo. Si bien, es posible que un lugar no tenga la calidad suficiente para tener reseñas positivas, también hay casos donde las calificaciones negativas buscan perjudicar un establecimiento.

Una recomendación para evitar caer en este juego, es analizar si las malas críticas coinciden con un periodo específico, si los perfiles que las hacen son reales y si no dicen todas lo mismo o son vagas.

Si las reseñas negativas son algo que va desde tiempo atrás, podría sí tratarse de un lugar no tan recomendable.

Señal de alerta 4: fotografías “de estudio”

Las imágenes son clave en las reseñas de restaurantes. Si bien, los negocios buscan dar una buena presentación, cuando parecen sacadas de un banco de imágenes o no corresponden a platillos del menú, podrían ser parte de un engaño.

Finalmente, una recomendación antes de elegir un restaurante basándonos en las reseñas de internet, es hacer un análisis tanto de las opiniones positivas como negativas.

En ocasiones, si vemos que un lugar tiene más de tres estrellas, confiamos ciegamente, pero las calificaciones bajas pueden dar ideas de algo que otros no cuentan, como un servicio lento, errores en las cuentas o similares.

De igual modo, vale la pena revisar diferentes plataformas en lugar de quedarnos solo con las reseñas de Google, por poner un ejemplo. Entra a las redes sociales del lugar, busca expertos en gastronomía, etcétera.

Si las fotos de las reseñas son muy perfectas, pueden ser una señal de alerta Canva

¿Cómo saber si un video de redes sociales está pagado?

Con el auge de las redes sociales, estas plataformas se convirtieron en un gran escaparate para los negocios, incluyendo restaurantes. Por eso, no es raro ver que creadores de contenido hagan colaboraciones con algunos establecimientos.

Una colaboración puede ser solo una invitación para que conocer el lugar y hacer la reseña de acuerdo a su experiencia. Sin embargo, también puede ser pagada o planeada para ser positiva y no dar una visión completa del negocio. ¿Cómo diferenciarlas?

Revisa si incluye hashtags o alguna leyenda que diga publicidad o colaboración pagada .

. Compara los videos con reseñas de otras plataformas y personas que hayan ido, sin ser creadores de contenido. Asimismo, si varios creadores de contenido tienen videos del mismo lugar, puede tratarse de una campaña planeada .

. Identifica si el contenido incluye llamados a la acción como: “no te lo puedes perder”, “el lugar que necesitas conocer”, “corre a conocerlo”, etcétera.

Desconfía de las reseñas extremadamente positivas. Si bien, un lugar puede ser excelente, si el lenguaje es muy halagador, podría tratarse de un video pagado.

Sin duda, las reseñas se han vuelto claves para descubrir nuevos restaurantes con menor riesgo de llevarnos una decepción. Toma nota de estos consejos para evitar que revisarlas salga contraproducente.