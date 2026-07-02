Deliciosas paletas de nuez cubiertas de chocolate, estilo La Michoacana

Si estás buscando un postre refrescante, cremoso y lleno de sabor, las paletas de nuez cubiertas de chocolate son una excelente opción para consentir tu paladar. Además de ser fáciles de preparar, solo necesitas unos cuantos ingredientes para disfrutar de un delicioso antojo casero.

Hoy te compartimos una receta práctica para elaborar estas irresistibles paletas, perfectas para compartir con la familia o disfrutar en cualquier momento.

¿Qué ingredientes necesitas para paletas de nuez?

Ingredientes para las paletas

1 lata de leche evaporada (o media crema).

1 lata de leche evaporada (o media crema). 1 lata de leche condensada.

1 taza de nuez picada (una parte para la mezcla y otra para decorar).

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Preparación

Coloca en la licuadora la leche evaporada, la leche condensada, la nuez picada y la esencia de vainilla.

Coloca en la licuadora la leche evaporada, la leche condensada, la nuez picada y la esencia de vainilla. Licúa hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea.

Vierte la preparación en los moldes para paletas.

Lleva al congelador durante dos horas. Después, coloca los palitos.

Regresa las paletas al congelador y déjalas entre cuatro y seis horas, o hasta que estén completamente firmes.

¿Cómo hacer paletas de nuez cubiertas de chocolate?: receta fácil, cremosa y refrescante Foto: Canva

¿Cómo hacer la cubierta de chocolate para las paletas?

Ingredientes

1 taza de chispas de chocolate o chocolate en barra troceado.

1 taza de chispas de chocolate o chocolate en barra troceado. ½ cucharada de aceite de coco (opcional).

Cuando las paletas estén listas, derrite el chocolate a baño María. Si lo deseas, agrega media cucharada de aceite de coco para obtener una cubierta más brillante y fácil de aplicar.

Sumerge cada paleta en el chocolate derretido y, antes de que se endurezca, decórala con nuez picada. También puedes agregar granola, chispas de chocolate o el ingrediente de tu preferencia para darles un toque especial.

¿Cómo hacer paletas de nuez cubiertas de chocolate?: receta fácil, cremosa y refrescante Foto: Canva

Con esta sencilla receta tendrás unas paletas de nuez cubiertas de chocolate cremosas, refrescantes y perfectas para disfrutar en casa. Son una excelente alternativa para calmar el antojo con un postre fácil de preparar, económico y lleno de sabor.