Nuez de Castilla vs. nuez pecana: estas son sus diferencias (y cuál va en la nogada)

Si alguna vez te has preguntado cuáles son las diferencias entre la nuez de Castilla y nuez pecana, ¡llegaste al lugar correcto! En el universo de la gastronomía todos los ingredientes tienen su por qué y en qué se utilizan en específico (como el caso de los chiles en nogada).

Aunque ambas provienen de árboles de la familia de las juglandáceas, comparten grasas saludables de alta calidad y coronan los mejores postres del mundo, sus personalidades culinarias son completamente distintas.

Mientras que una fue introducida a América por las embarcaciones de la Corona española durante el siglo XVI, la otra es una nativa de las llanuras norteamericanas, venerada por los pueblos originarios.

Aunque ambas presumen con orgullo el apellido "nuez", sus cortezas, sus composiciones bioquímicas y sus notas en el paladar las sitúan en ligas totalmente opuestas. ¡Aprende a distinguirlas!

Nuez de Castilla Canva

¿Qué es la nuez de Castilla?

La nuez de Castilla está cubierta por una cáscara dura que encierra la carne, con una apariencia como de “cerebro”, de acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse.

Cuando los españoles trajeron las primeras semillas a América durante la época colonial, el fruto encontró un hogar predilecto en el centro del territorio mexicano, especialmente en Puebla, Tlaxcala y el Estado de México.

La cosecha ocurre entre los meses de agosto y septiembre, coincidiendo con las festividades patrias y la temporada de la granada y el chile poblano.

La nuez de Castilla destaca por su elevada concentración de ácido alfa-linolénico (ALA), un ácido graso poliinsaturado esencial perteneciente a la familia de los Omega-3 de origen vegetal.

Nuez pecana Canva

¿Qué es la nuez pecana?

La nuez pecana es lisa y puntiaguda, con cáscara café oscura y delgada; es originaria de México y el sureste de Estados Unidos, de acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse.

El grano interior se presenta en forma de una gota alargada, dividida en dos mitades simétricas separadas por un surco longitudinal profundo. Su color varía desde el dorado claro hasta un tono caoba cálido.

La nuez pecana es intensamente dulce, mantecosa y rica en matices que recuerdan al caramelo tostado y a la vainilla natural. Su mayor nutriente es el ácido oleico, el mismo ácido graso monoinsaturado (Omega-9) que le otorga sus reconocidas propiedades cardiosaludables al aceite de oliva virgen extra.

Además, las pecanas son una fuente sobresaliente de gamma-tocoferol (una forma activa de vitamina E) y fitoesteroles, sustancias naturales que bloquean parcialmente la absorción intestinal del colesterol dietético.

¿Cuáles son las principales diferencias entre la nuez pecana y la nuez de Castilla?

Nuez de Castilla:

Redonda y rocosa

Forma de hemisferios cerebrales

Amarga y con sabor terroso

Nuez pecana:

Alargada y suave

En forma de gota

Sabor dulce

Diferencias entre nuez de Castilla y nuez pecana Canva

¿En qué recetas se utilizan?

Si te dispones a preparar recetas históricas de la gastronomía mexicana, salsas saladas refinadas o guisados donde el perfil terroso y el toque amargo aportan profundidad al plato, la nuez de Castilla no tiene sustituto.

Por el contrario, si lo que buscas es un snack saludable y rápido para recuperar energía, deseas cuidar la salud de tus arterias o quieres preparar postres, la nuez pecana se corona como la campeona.

¿Cuál es la nuez que se utiliza en los chiles en nogada?

Los chiles en nogada se preparan con una nuez y esa es la de Castilla. Esta posee el toque de amargor y astringencia aportado por sus taninos naturales; cuando se combina con el dulzor de la fruta que rellena el chile poblano, y se equilibra con queso de cabra artesanal y un chorrito de vino de jerez seco, se genera un contraste de sabores.

Si llegaras a utilizar la nuez pecana, al ser intensamente dulce y mantecosa, empalaga la salsa de nogada y elimina los matices complejos.

Por último, la nuez de Castilla ayuda a la consistencia tersa de la salsa y a la blancura de la misma.

Ahora ya conoces las diferencias entre la nuez de Castilla y la nuez pecana, ¡utilízalas sabiamente en tus recetas!