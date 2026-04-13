Aprende cómo hacer paletas heladas tipo Magnum, hechas en casa para la época de calor, ¡se trata de una receta súper sencilla! Deja de comprarla en la tiendita y disfrútalas en cualquier momento.

Si quieres refrescarte con algo más que agua, no hay nada mejor que aliviar el calor con el primer "crack" de una cobertura de chocolate premium rompiéndose para revelar un centro de vainilla aterciopelado.

Lo que comenzó como un simple refrigerio callejero ha evolucionado, gracias a la influencia de la alta repostería, en una experiencia sensorial compleja donde las texturas juegan un papel tan crucial como el sabor.

Hacer estas delicias en casa permite elevar el concepto original eliminando conservantes artificiales y utilizando ingredientes más naturales. Al controlar el proceso, podemos ajustar el nivel de dulzor y la densidad de la mezcla, logrando un postre que supera las versiones comerciales en profundidad y frescura.

Come estas paletas heladas tipo Magnum en casa y combate el calor con la cremosidad, el chocolate y los cristales de hielo diminutos que se funden suavemente en la lengua.

Paletas heladas tipo Magnum Canva

Receta de paletas heladas tipo Magnum

Ingredientes:

500 ml de crema de leche para batir (mínimo 35% de materia grasa)

200 ml de leche condensada

1 cucharada de pasta de vainilla natural

Una pizca de sal fina

300 g de chocolate de cobertura (mínimo 50% de cacao para equilibrio, o 70% para intensidad)

80 g de aceite de coco refinado

100 g de almendras tostadas y picadas (opcional)

Preparación:

En un bowl frío, bate la crema de leche hasta que comience a formar picos suaves, no debe estar excesivamente firme. Incorpora la leche condensada, la vainilla y la sal de forma envolvente con una espátula para no perder el aire. Vierte la mezcla en moldes de silicona específicos para paletas. Inserta los palitos de madera y golpea suavemente el molde contra la mesa para eliminar burbujas de aire grandes. Deja las paletas en el congelador por un mínimo de 6 a 8 horas, idealmente toda la noche. Deben estar "piedra" para que el choque térmico con el chocolate funcione. Funde el chocolate junto con el aceite de coco a baño María o en microondas en intervalos de 30 segundos. Pasa el chocolate a un vaso alto y estrecho. Desmolda una paleta y sumérgela de un solo movimiento. Retira, deja escurrir unos segundos y verás cómo el chocolate se opaca y endurece casi instantáneamente debido al frío del helado. Coloca sobre papel encerado y devuelve al congelador las paletas tipo Magnum por 15 minutos antes de servir.

Paletas heladas tipo Magnum Canva

Tips extra para preparar paletas heladas tipo Magnum:

Puedes añadir un veteado de toffee salado dentro del molde antes de verter la crema.

salado dentro del molde antes de verter la crema. Para la cobertura, el chocolate rubio (caramelizado) ofrece notas de galleta y mantequilla que elevan la experiencia.

Una base de té matcha japonés con una cobertura de chocolate blanco y pistachos picados ofrece un contraste visual verde y marfil sumamente sofisticado.

Infusionar la crema con albahaca o lavanda y añadir un corazón de puré de frambuesa crea una paleta refrescante que se aleja de lo tradicional para entrar en el terreno de la cocina de autor.

Alisa la parte superior del molde con una espátula de metal caliente antes de llevar al congelador, asegurando que la paleta sea simétrica y visualmente impecable.

Se recomienda usar moldes de silicona de grado alimenticio para preservar la superficie lisa y perfecta de la paleta.

Saca la paleta del congelador y espera aproximadamente de 2 a 3 minutos antes de consumirla. Este breve periodo permite que la capa externa de la crema pierda la rigidez extrema, facilitando que los aromas se liberen al contacto con el paladar.

Paletas heladas tipo Magnum Canva

¿Por qué el aceite de coco es clave en esta receta?

Uno de los errores más comunes al intentar replicar una Magnum es usar chocolate puro fundido. El chocolate por sí solo, al congelarse, se vuelve extremadamente duro y suele desprenderse en pedazos grandes al primer mordisco.

La solución técnica es la adición de una grasa saturada con un punto de fusión bajo, como el aceite de coco. Este no solo aporta brillo, sino que flexibiliza la estructura del chocolate.

Al entrar en contacto con el helado frío, la mezcla de chocolate y aceite se solidifica de inmediato creando una barrera impermeable. Esto es lo que permite que la paleta mantenga su forma incluso mientras el interior comienza a suavizarse a temperatura ambiente.

Además, para los puristas, el templado del chocolate asegura que los cristales de manteca de cacao se alineen correctamente, otorgando ese brillo de espejo característico de la repostería de alto nivel.

Las paletas heladas tipo Magnum hechas en casa conquistarán los paladares de toda la familia, ¡haz la prueba!