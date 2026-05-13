Kekala llega a México para reinventar la paleta tradicional

La marca de origen brasileño inicia operaciones en el país con siete sucursales y una propuesta que permite al consumidor crear su propia paleta, desde la base hasta el relleno.

En México, la paleta helada forma parte de la memoria cotidiana: sabores conocidos, vitrinas llenas de colores y una forma de consumo que ha acompañado a distintas generaciones. Sin embargo, en un mercado acostumbrado a fórmulas tradicionales, Kekala llega con una propuesta distinta: convertir la paleta en una experiencia personalizable, visual y hecha al momento.

La marca de origen brasileño inicia su expansión en México con siete sucursales activas en Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo y Chiapas. Sus puntos de venta se encuentran en Centro Comercial Santa Fe, Parque Tezontle y Forum Buenavista, en CDMX; Plaza El Dorado y Plaza Américas, en Veracruz; Galerías Pachuca, en Hidalgo; y Ámbar Fashion Mall, en Chiapas.

La diferencia está en el proceso. En Kekala, el cliente no elige una paleta terminada, sino que la construye. Primero seleccionas una base; después añades una cobertura y finalmente eliges un relleno. El resultado es una paleta distinta para cada persona, preparada frente al cliente y diseñada para que el proceso también forme parte de la experiencia. La vitrina funciona como escenario: ahí se ve cómo se rellena y se termina cada paleta antes de entregarla.

Esta lógica rompe con el modelo clásico de consumo de paletas en México, donde normalmente el consumidor escoge entre sabores ya definidos. Kekala apuesta por una experiencia más cercana al diseño gastronómico: combina elección, textura y sorpresa en un producto que se arma al gusto de quien lo compra.

La propuesta también responde a una forma de consumo más visual y digital. Las combinaciones de colores, las coberturas brillantes y los rellenos visibles hacen que cada paleta tenga un componente fotogénico, pensado para compartirse en redes sociales sin dejar de lado el sabor y la calidad del producto.

Además de la personalización, la marca destaca la resistencia de su fórmula. Gracias a la calidad de sus ingredientes y procesos, sus paletas conservan mejor la textura y tardan más en derretirse frente a una paleta tradicional. En un país de clima cálido y consumo constante de productos fríos, esta característica se traduce en una experiencia más cómoda: más tiempo para disfrutarla, menos goteos y mejor consistencia de principio a fin.

El concepto creativo de Kekala se resume en una frase: “La mejor paleta del mundo es la que haces tú.” Bajo esa idea, la marca busca que el consumidor deje de ser solo comprador y se convierta en parte del proceso, eligiendo, combinando y creando una paleta hecha a su medida.

Con estas primeras aperturas, Kekala inicia una etapa de crecimiento en México con la intención de transformar la manera en que se consume una paleta helada. Su apuesta no está solo en vender un postre, sino en convertirlo en una experiencia breve, divertida y compartible.

Quienes quieran probar la propuesta ya pueden encontrarla en Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo y Chiapas. En un mercado donde la paleta es tradición, Kekala busca abrir una nueva categoría: la de una paleta personalizada, preparada al momento y pensada para disfrutarse y compartirse.